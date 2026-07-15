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Kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống ngành Thi hành án dân sự

Sáng 15/7, Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự Việt Nam (19/7/1946 - 19/7/2026), hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945 - 28/8/2026). Dự buổi lễ có các đồng chí: Mai Lương Khôi - Thứ trưởng Bộ Tư pháp; Quách Thế Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Phùng Thị Kim Nga - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh; Đặng Bích Ngọc - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh; cùng đại diện lãnh đạo các cục, vụ thuộc Bộ Tư pháp, Thanh tra Chính phủ và các sở, ban, ngành của tỉnh.

Kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống ngành Thi hành án dân sựThứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi tặng lẵng hoa chúc mừng Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ.

Kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống ngành Thi hành án dân sự

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Quách Thế Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga và Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Bích Ngọc tặng hoa chúc mừng Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng ôn lại chặng đường 80 năm xây dựng và phát triển của hệ thống Thi hành án dân sự Việt Nam. Trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, hệ thống Thi hành án dân sự không ngừng được kiện toàn về tổ chức, hoàn thiện thể chế, góp phần bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức và công dân. Tiếp nối truyền thống đó, Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ đã có nhiều chuyển biến tích cực sau khi vận hành theo mô hình mới. Đơn vị đã nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động, giải quyết nhiều vụ việc phức tạp, đẩy mạnh thu hồi tài sản trong các vụ án kinh tế, tham nhũng và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số.

Năm 2025, toàn tỉnh thi hành xong 16.541 việc, đạt 85,7% số việc có điều kiện thi hành, vượt chỉ tiêu được giao. Trong 6 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh đã giải quyết 23.619 việc, trong đó thi hành xong 11.166 việc, với số tiền hơn 818 tỷ đồng. Nhiều tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

Kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống ngành Thi hành án dân sự

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi trao Bằng khen của Bộ Tư pháp cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống ngành Thi hành án dân sự

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Quách Thế Ngọc trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác thi hành án dân sự.

Kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống ngành Thi hành án dân sự

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thi hành án dân sự.

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu; tập trung giải quyết các vụ việc có điều kiện thi hành, án có giá trị lớn, án tín dụng, ngân hàng, án tham nhũng, kinh tế và các vụ việc tồn đọng kéo dài. Đồng thời, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, đổi mới phương thức quản trị, nâng cao chất lượng xác minh, xử lý tài sản thi hành án, coi sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, lấy hiệu quả thực chất trong giải quyết công việc làm thước đo của mô hình tổ chức mới.

Nhân dịp này, nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thi hành án dân sự đã được Bộ Tư pháp, UBND tỉnh và Cục Quản lý Thi hành án dân sự khen thưởng.

Kim Liên – Đức Thiện


Kim Liên – Đức Thiện

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Phó chủ tịch UBND tỉnh thi hành án dân sự Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Đoàn ĐBQH Phó Trưởng Đoàn tỉnh Phú Thọ Bộ tư pháp Thành tích Xuất sắc Ban thường vụ tỉnh ủy
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