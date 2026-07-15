Sở Xây dựng triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026

Chiều 15/7, Sở Xây dựng tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Đồng chí Vũ Việt Văn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Vũ Việt Văn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

6 tháng đầu năm 2026, ngành Xây dựng đã triển khai 4 nhiệm vụ để thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; đồng thời tăng cường cải cách thủ tục hành chính. Công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc và phát triển đô thị, thị trường bất động sản và nhà ở xã hội có chuyển biến rõ nét.

Các chỉ tiêu công nghiệp và xây dựng 6 tháng đầu năm đạt trên 115 % kế hoạch; tỷ lệ đường giao thông nông thôn được kiên cố hóa đạt 85%; tỷ lệ đô thị hóa toàn tỉnh đạt gần 30%. Toàn tỉnh đã hoàn thành 4.972 căn nhà ở xã hội, từng bước đáp ứng nhu cầu nhà ở của người dân và góp phần hoàn thành chỉ tiêu Chính phủ giao. Trong 6 tháng đầu năm, ngành cũng đã quản lý, bảo trì 973,2km/16 tuyến quốc lộ; 1.901,4km/111 tuyến đường tỉnh đảm bảo giao thông thông suốt.

Đồng chí Nguyễn Xuân Quang - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng phát biểu tại hội nghị.

6 tháng cuối năm 2026, Sở Xây dựng tập trung triển khai, hoàn thành các nhiệm vụ được UBND tỉnh giao; tham mưu UBND tỉnh triển khai công tác quy hoạch kiến trúc và phát triển đô thị, chương trình phát triển đô thị giai đoạn 2026-2030; hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư các dự án giao thông trọng điểm của tỉnh...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn cơ bản đồng tình với những nhiệm vụ mà ngành xây dựng xác định trong 6 tháng cuối năm 2026. Đồng thời nhấn mạnh, ngành phải xây dựng lộ trình cụ thể, quyết liệt triển khai các giải pháp để phấn đấu nâng tỷ lệ đô thị hóa của tỉnh lên 40% đến năm 2030; làm việc cụ thể với các công ty, nhà máy sản xuất nước sạch để có kế hoạch đầu tư xây dựng, cung cấp, đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân và phục vụ sản xuất.

Toàn cảnh hội nghị.

Cùng với đó, ngành cần làm tốt công tác quản lý, quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường; xây dựng định mức, đơn giá xây dựng; rà soát, điều chỉnh quy hoạch và chỉnh trang đô thị; tháo gỡ khó khăn, đôn đốc triển khai các dự án hạ tầng đô thị đảm bảo thực chất, hiệu quả.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, mỗi cán bộ phải nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ, làm việc với tinh thần rõ người, rõ việc, rõ kết quả; quyết tâm triển khai thành công các dự án của ngành trong thời gian tới, tạo đà thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương.

Gia Thái - Hoài Vũ