Phú Thọ quyết liệt tháo gỡ các dự án tồn đọng, khơi thông nguồn lực phát triển

Sáng 16/7, Đoàn giám sát của Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương do đồng chí Hà Quốc Trị - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương làm trưởng đoàn đã làm việc, thực hiện giám sát thường xuyên tại Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ. Nội dung làm việc tập trung vào kết quả tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án tồn đọng, kéo dài theo Kế hoạch số 16-KH/UBKTTW ngày 5/5/2026 của UBKT Trung ương.

Đồng chí Hà Quốc Trị - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương, trưởng đoàn giám sát kết luận hội nghị.

Làm việc với Đoàn giám sát có các đồng chí: Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương phát biểu tại hội nghị.

Cùng dự có đại diện Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh và giám đốc các sở, ngành liên quan.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy dự hội nghị.

Các đồng chí thành viên Đoàn giám sát dự hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh uỷ Phạm Đại Dương khẳng định, tỉnh Phú Thọ luôn tập trung đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành nhằm tháo gỡ triệt để những khó khăn, vướng mắc đối với các dự án tồn đọng, kéo dài trên địa bàn. Đối với các dự án thuộc diện kết luận thanh tra, kiểm tra của UBKT Trung ương, tỉnh xác định đây là nhóm ưu tiên đặc biệt để tập trung giải quyết dứt điểm trong tháng 7/2026.

Với các dự án còn lại, Phú Thọ sẽ phối hợp chặt chẽ cùng Đoàn giám sát của UBKT Trung ương để tiếp tục rà soát, tìm phương án xử lý tối ưu. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương rà soát toàn diện; không chỉ giới hạn ở các dự án thuộc hệ thống Ban Chỉ đạo 751 của Chính phủ mà mở rộng toàn bộ các dự án tồn đọng, kéo dài khác trên địa bàn để xây dựng danh mục tổng thể, có phương án xử lý thống nhất, xuyên suốt.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông báo cáo tại hội nghị.

Báo cáo kết quả triển khai thực hiện, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông cho biết, qua rà soát tổng thể, trên địa bàn tỉnh Phú Thọ hiện có 151 dự án (gồm cả dự án đầu tư công và đầu tư ngoài ngân sách) tồn đọng, kéo dài cần xử lý. Đến nay, 149 dự án đã được rà soát, nhập liệu trên hệ thống 751 của Bộ Tài chính.

Bằng sự chủ động, quyết liệt, tỉnh đã tự xử lý dứt điểm 50 dự án. Trong đó, 30 dự án chấm dứt hoạt động, hiện đang giao các sở, ngành chuyên môn thực hiện thủ tục quyết toán, thu hồi giấy chứng nhận đầu tư và đưa vào danh mục thu hút, kêu gọi nhà đầu tư mới có năng lực; 20 dự án giải quyết xong vướng mắc, chủ yếu là hoàn thành giải phóng mặt bằng và điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư để gia hạn tiến độ.

Thành viên Đoàn giám sát phát biểu ý kiến.

Đối với nhóm 26 dự án trọng điểm đã được UBKT Trung ương ủng hộ về mặt chủ trương, quan điểm và nguyên tắc tháo gỡ, tỉnh đang tập trung xây dựng kế hoạch chi tiết, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm cho từng sở, ngành để quyết tâm xử lý dứt điểm.

Đối với 75 dự án còn lại, tỉnh đã phân loại cụ thể thành 11 nhóm vướng mắc gồm: vi phạm trong lựa chọn nhà đầu tư; chờ phán quyết của Tòa án; chậm triển khai nhưng chưa có kết luận thanh tra; vướng mắc kết luận của Thanh tra Chính phủ; chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính đất đai; vướng mắc giao đất, cho thuê đất, quy hoạch đô thị, nhà ở, xây dựng, vốn đầu tư công, trùng ranh giới đất quốc phòng - an ninh; nhóm dự án BT; nhà đầu tư chưa chủ động thực hiện... Trên cơ sở đó, tỉnh áp dụng các cơ chế, chính sách tháo gỡ phù hợp với thực tiễn.

Đại diện lãnh đạo các sở, ngành báo cáo làm rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan của từng nhóm dự án đặc thù và giải pháp, lộ trình xử lý cụ thể.

Tại hội nghị, các thành viên Đoàn giám sát cùng lãnh đạo các sở, ngành đã thảo luận thẳng thắn, làm rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan của từng nhóm dự án đặc thù, từ đó đề xuất các giải pháp, lộ trình xử lý cụ thể.

Để nâng cao hiệu quả giải quyết, tỉnh Phú Thọ kiến nghị Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương sớm ban hành hướng dẫn cụ thể về việc sử dụng ngân sách địa phương thanh toán các khoản chi phí hợp lý đã đầu tư khi chấm dứt hoạt động dự án. Đồng thời, rà soát, hoàn thiện các quy định pháp luật để bảo đảm tính đồng bộ giữa các Luật Đầu tư, Đất đai, Quy hoạch, Xây dựng, Ngân sách và Đầu tư công. Tỉnh cũng kiến nghị UBKT Trung ương phối hợp, hỗ trợ việc phân loại, xác định thẩm quyền xử lý và kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền đối với những nội dung vượt thẩm quyền của địa phương.

Lãnh đạo các sở, ngành dự hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương Hà Quốc Trị đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và quyết tâm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ trong việc thực hiện Kế hoạch số 16-KH/UBKTTW. Đồng chí yêu cầu tỉnh tiếp tục phân tích, định lượng rõ các nhóm dự án thực sự khó khăn để đề xuất áp dụng cơ chế đặc thù; chỉ đạo các sở, ngành nâng cao vai trò tham mưu, hỗ trợ Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh rà soát kỹ lưỡng, tuyệt đối không để lọt, bỏ sót dự án.

Nhấn mạnh nguyên tắc xuyên suốt trong quá trình thực hiện, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương chỉ rõ: Việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án là yêu cầu khách quan, cấp bách để khơi thông nguồn lực phát triển, tránh lãng phí. Tuy nhiên, phải tuân thủ nguyên tắc tuyệt đối không hợp thức hóa các sai phạm. Những sai phạm cốt lõi phải được thanh tra, kiểm tra, kết luận và xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật. Doanh nghiệp sau khi được tháo gỡ khó khăn để tiếp tục triển khai dự án bắt buộc phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước, tuyệt đối không để xảy ra thất thoát, lãng phí tiền của, tài sản của Nhà nước và nhân dân.

Đối với các vướng mắc mang tính đặc thù về thuế và pháp lý, đồng chí ghi nhận đề xuất của ngành Thuế và địa phương về việc chỉ thu tiền thuế gốc trong bối cảnh doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn; đề nghị tỉnh tổng hợp thành kiến nghị cụ thể để Đoàn báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét cơ chế đặc thù. Đối với các dự án nằm trong diện kết luận của Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước hoặc đang được Tòa án xét xử, địa phương phải thực hiện nghiêm các kết luận, bản án, tuyệt đối không tự ý xử lý riêng rẽ.

Đoàn giám sát sẽ đôn đốc, kiến nghị các cơ quan tư pháp Trung ương sớm ban hành hướng dẫn liên ngành để thống nhất nhận thức pháp luật, tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho cán bộ địa phương yên tâm thực thi công vụ.

Quang cảnh hội nghị.

Đồng chí Hà Quốc Trị nhấn mạnh, tiến độ tháo gỡ vướng mắc cho các dự án tồn đọng là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của cả nước theo kết luận của Bộ Chính trị. Tỉnh Phú Thọ cần nghiêm túc giữ vững các mốc tiến độ đã đề ra, thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hàng tháng để Đoàn tổng hợp báo cáo Bộ Chính trị. UBKT Trung ương sẽ luôn đồng hành, giám sát thường xuyên và sẵn sàng góp ý thẳng thắn để Phú Thọ triển khai nhiệm vụ đạt hiệu quả cao nhất.

Đinh Vũ