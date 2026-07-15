Lịch nộp lệ phí đăng ký xét tuyển đại học năm 2026 theo tỉnh, thành phố

Sau khi kết thúc thời hạn cho thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển, từ ngày 15/7 đến 21/7 thí sinh phải thực hiện thanh toán lệ phí xét tuyển. Thí sinh thực hiện thanh toán trực tuyến theo thời gian được phân chia cho các tỉnh/thành phố (nơi thí sinh đã nộp hồ sơ) do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố.

Ảnh: Thế Đại

Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thí sinh thực hiện thanh toán trực tuyến trên Hệ thống hỗ trợ đăng ký xét tuyển theo các tỉnh/thành phố (nơi thí sinh đã nộp hồ sơ) theo lịch như sau:

• Từ ngày 15/7 đến 17 giờ ngày 16/7: Thành phố Hà Nội, Cao Bằng, Tuyên Quang, Lào Cai, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La. • Từ ngày 16/7 đến 17 giờ ngày 17/7: Lạng Sơn, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Phú Thọ, Bắc Ninh, thành phố Hải Phòng. • Từ ngày 17/7 đến 17 giờ ngày 18/7: Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị. • Từ ngày 18/7 đến 17 giờ ngày 19/7: Thành phố Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng. • Từ ngày 19/7 đến 17 giờ ngày 20/7: Thành phố Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Quảng Ngãi, Đồng Nai, Tây Ninh. • Từ ngày 20/7 đến 17 giờ ngày 21/7: Vĩnh Long, Đồng Tháp, An Giang, thành phố Cần Thơ, Cà Mau.

Để thực hiện thanh toán trực tuyến, thí sinh đăng nhập Hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo, vào phần thông tin đăng ký nguyện vọng, ô “Thanh toán”, kiểm tra số lượng nguyện vọng, số tiền cần nộp rồi xác nhận thanh toán. Nhiều kênh thanh toán từ các ngân hàng, ví điện tử, kênh trung gian thanh toán sẽ hiển thị sẵn để thí sinh lựa chọn.

Các kênh hỗ trợ:

Khi cần hỗ trợ chung: Liên hệ tổng đài hỗ trợ hệ thống đăng ký nguyện vọng: 1800 8000 nhánh số 2;

Thí sinh gặp lỗi phát sinh khi thực hiện bước thanh toán trên cổng thanh toán (từ bước Chọn phương thức thanh toán) liên hệ Tổng đài hỗ trợ Cổng Dịch vụ công Quốc gia: 18001096;

Thí sinh có thể liên hệ số điện thoại của trường phổ thông, thầy/cô phụ trách công nghệ thông tin của nhà trường có nhiệm vụ hỗ trợ thí sinh.

Theo nhandan.vn