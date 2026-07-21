Bộ phim “The Odyssey” càn quét phòng vé toàn cầu với doanh thu mở màn 264 triệu USD

Bộ phim sử thi “The Odyssey” đánh dấu lần mở màn thành công nhất của Christopher Nolan kể từ tác phẩm “The Dark Knight Rises” sản xuất năm 2012. Theo hãng phim Universal Pictures, bộ phim này đã gây bão tại phòng vé toàn cầu khi thu về 264 triệu USD, chỉ trong tuần đầu công chiếu.

Với kinh phí sản xuất 250 triệu USD, bộ phim “The Odyssey” của Christopher Nolan trong tuần đầu công chiếu đã thu về 264 triệu USD trên toàn cầu. Ảnh: Universal/CGV

Với sự tham gia của các ngôi sao Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway và Zendaya, tác phẩm bom tấn này được chuyển thể từ sử thi Hy Lạp cổ đại của Homer, kể về hành trình 10 năm đầy gian khổ trở về quê hương của Odysseus, vị vua xứ Ithaca, sau trận chiến thành Troy.

Ra mắt vào 17/7, bộ phim chuyển thể này đạt doanh thu ban đầu còn lớn hơn cả bom tấn “Oppenheimer” năm 2023 của Nolan. Trước đó, bộ phim “Oppenheimer” đã gây ấn tượng với doanh thu 975 triệu USD khắp toàn cầu tính đến ngày công chiếu cuối cùng.

Bom tấn “The Odyssey” chuyển thể từ sử thi 2.700 năm tuổi được thực hiện với kinh phí khổng lồ lên tới 250 triệu USD. Nhà làm phim Nolan chia sẻ rằng, ông có động lực để triển khai dự án này, nhờ những thành công về mặt doanh thu và lời khen ngợi từ giới chuyên môn sau tác phẩm “Oppenheimer”.

“The Odyssey” là phim có màn ra mắt tốt nhất từ trước đến nay của Nolan, ngoài chuỗi phim “Batman”. Bộ phim “The Dark Knight Rises” (tên tiếng Việt: Kỵ sĩ bóng đêm trỗi dậy) năm 2012 của ông từng mở màn toàn cầu với 249 triệu USD vào năm 2012.

Chỉ tính riêng tại Bắc Mỹ, “The Odyssey” khai màn tuần đầu tiên đã thu về 124,5 triệu USD, trở thành phim có doanh thu mở màn lớn thứ ba trong năm sau hai bộ phim thuộc thể loại dành cho gia đình: Toy Story 5 với 159 triệu USD và The Super Mario Galaxy Movie với 131 triệu USD.

Đây là một kỳ tích ấn tượng, vì thực tế bộ phim “The Odyssey” được giới kiểm định phim dán nhãn R hạn chế đối tượng khán giả có thể xem.

Vương quốc Anh và Ireland giữ vị trí dẫn đầu trong số các thị trường quốc tế có doanh thu mở màn lớn nhất với 12,9 triệu bảng Anh, tương đương với 17,4 triệu USD trong ba ngày.

Các buổi chiếu phim tại rạp BFI Imax ở London đã cháy vé trong tuần mở màn. Không ít người hâm mộ vẫn tìm đến rạp lúc nửa đêm hay 4 giờ sáng để đón xem.

Bộ phim đã được công chiếu trên toàn cầu tại 73 thị trường vào cuối tuần và ra mắt tại hơn 12.800 địa điểm với 26.000 màn chiếu trên khắp thế giới, trong đó có 440 màn hình Imax.

“The Odyssey” là bộ phim điện ảnh đầu tiên được quay hoàn toàn bằng máy ảnh Imax. Tại Bắc Mỹ, các “định dạng màn hình lớn cao cấp”, bao gồm cả công nghệ Imax, chiếm tới 53% doanh thu phòng vé.

Theo nhandan.vn