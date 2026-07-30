Top 10 nghệ sĩ K-pop được tìm kiếm nhiều nhất trên Google trong nửa đầu năm 2026

Trong nửa đầu năm 2026, nhiều ngôi sao đã tạo ra lượng tìm kiếm đáng kể nhờ các sản phẩm âm nhạc mới, hoạt động thời trang, dự án diễn xuất và những lần xuất hiện nổi bật trước công chúng. Theo dữ liệu Google Trends được truyền thông quốc tế tổng hợp, dưới đây là 10 nghệ sĩ K-pop được tìm kiếm nhiều nhất.

V (Kim Taehyung) - BTS

Thành viên BTS V đứng đầu bảng xếp hạng tìm kiếm toàn cầu trên Google trong nửa đầu năm 2026, một lần nữa chứng minh anh là một trong những nghệ sĩ K-pop có sức ảnh hưởng quốc tế lớn nhất.

Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự vào năm 2025, V tiếp tục nhận được sự chú ý thông qua các dự án âm nhạc, hoạt động cá nhân và hợp tác với các thương hiệu. Anh cũng tiếp tục tạo dấu ấn trong lĩnh vực thời trang cao cấp, khi gần như mọi lần xuất hiện trước công chúng đều tạo ra những cuộc thảo luận rộng rãi trên mạng xã hội.

Được biết đến với chất giọng trầm đặc trưng, sức hút nghệ thuật và phong thái trình diễn cuốn hút, V sở hữu lượng người hâm mộ khổng lồ trên toàn cầu. Nhiều hãng truyền thông quốc tế coi anh là một nhân vật có sức ảnh hưởng vượt ra ngoài phạm vi K-pop, lan sang các lĩnh vực thời trang, âm nhạc và văn hóa đại chúng.

Trước đó, V là nghệ sĩ K-pop được tìm kiếm nhiều nhất trên Google trong năm 2025, đứng đầu Google Trends tại 77 trong tổng số 81 quốc gia được đưa vào bảng xếp hạng. Anh cũng là nghệ sĩ châu Á được tìm kiếm nhiều nhất trên Google trong các năm 2021, 2022 và 2024.

Không chỉ nổi bật trên Google Trends, V còn là nghệ sĩ K-pop duy nhất duy trì hơn 50 triệu lượt xem trang Wikipedia. Năm 2024, dù đang thực hiện nghĩa vụ quân sự, anh vẫn nằm trong top 10 nam ca sĩ nhạc pop được xem nhiều nhất thế giới trên Wikipedia. Hiện V có hơn 75,5 triệu người theo dõi trên Instagram.

Jungkook - BTS

Jungkook đứng ở vị trí thứ hai, tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những nghệ sĩ K-pop có sức ảnh hưởng lớn nhất trên toàn cầu. Các sản phẩm âm nhạc solo của anh tiếp tục đạt những cột mốc ấn tượng về lượt phát trực tuyến, trong khi các chuyến lưu diễn, hợp đồng quảng cáo và dự án quốc tế giúp Jungkook liên tục trở thành tâm điểm chú ý của công chúng.

Với giọng hát ổn định, phong thái trình diễn đầy cuốn hút và mức độ nổi tiếng trên toàn thế giới, Jungkook được đánh giá là một trong những nam ca sĩ có ảnh hưởng nhất của Hàn Quốc.

Theo Allkpop, anh cũng đứng đầu danh sách những thành viên nhóm nhạc nam được tìm kiếm nhiều nhất trên YouTube tại Hàn Quốc vào tháng 5/2026. Trước đó, Jungkook từng dẫn đầu bảng xếp hạng này vào năm 2024 và đứng thứ hai vào năm 2025.

Năm 2025, Jungkook là nhân vật được nhắc đến nhiều thứ ba trên YouTube trên toàn cầu với 4,6 triệu lượt đề cập, chỉ đứng sau Cristiano Ronaldo và Lionel Messi.

Lisa - BLACKPINK

Lisa đứng thứ ba, đồng thời là nữ nghệ sĩ K-pop có thứ hạng cao nhất trong nửa đầu năm 2026.

Trong những năm gần đây, cô từng bước mở rộng sự nghiệp quốc tế thông qua âm nhạc, thời trang và diễn xuất, qua đó củng cố sức ảnh hưởng trên toàn cầu.

Là một nghệ sĩ người Thái Lan, Lisa sở hữu mức độ nổi tiếng rất lớn tại Đông Nam Á, đồng thời từng bước khẳng định vị thế tại các thị trường giải trí phương Tây. Giới quan sát trong ngành đánh giá kỹ năng trình diễn nổi bật, sức ảnh hưởng trong lĩnh vực thời trang và phong thái cuốn hút là những yếu tố giúp Lisa liên tục tạo ra sự chú ý trên mạng xã hội.

Jennie - BLACKPINK

Jennie đứng thứ tư, tiếp tục củng cố vị thế là một trong những ngôi sao K-pop quốc tế lớn nhất.

Trong nửa đầu năm 2026, cô thu hút sự chú ý rộng rãi thông qua các sản phẩm âm nhạc solo, hoạt động hợp tác với những thương hiệu xa xỉ toàn cầu và các dự án diễn xuất.

Bên cạnh khả năng biểu diễn, Jennie vẫn là một trong những đại sứ thời trang được săn đón nhất trong ngành công nghiệp xa xỉ. Điều này giúp cô duy trì độ phủ sóng mạnh mẽ trên truyền thông và lượng tìm kiếm cao trên Google.

IU

IU là nghệ sĩ solo duy nhất lọt vào top 5.

Thành công trong cả lĩnh vực âm nhạc và diễn xuất, IU đã khẳng định mình là một trong những nghệ sĩ giải trí có ảnh hưởng nhất Hàn Quốc. Khả năng sáng tác, tài năng ca hát và hình ảnh tích cực trước công chúng giúp mọi dự án mới của cô đều nhận được sự quan tâm đáng kể.

Rosé - BLACKPINK

Rosé đứng thứ sáu trong danh sách những nghệ sĩ K-pop được tìm kiếm nhiều nhất trên Google trong nửa đầu năm 2026.

Sự nghiệp âm nhạc của cô tiếp tục đạt những cột mốc mới, đặc biệt thông qua màn hợp tác với Bruno Mars trong ca khúc “APT.”. Bài hát nhận được nhiều đánh giá tích cực từ giới phê bình và mang về cho Rosé một số đề cử quan trọng tại lễ trao giải Grammy lần thứ 68, bao gồm các hạng mục Ca khúc của năm, Bản thu âm của năm và Màn trình diễn song ca/nhóm nhạc pop xuất sắc nhất.

Jisoo - BLACKPINK

Jisoo đứng thứ bảy trong danh sách.

Bên cạnh sự nghiệp âm nhạc, cô tiếp tục mở rộng sức ảnh hưởng thông qua thời trang và nhiều dự án cá nhân. Hình ảnh thanh lịch cùng phong cách tinh tế giúp Jisoo duy trì mức độ nổi tiếng ổn định trên toàn thế giới.

Jimin - BTS

Trong BTS, Jimin được biết đến với vai trò giọng ca chính và là một vũ công xuất sắc, được yêu mến nhờ những màn trình diễn giàu cảm xúc và vũ đạo duyên dáng.

Năm 2023, anh phát hành album solo đầu tay mang tên “FACE”, trong đó ca khúc chủ đề “Like Crazy” đã làm nên lịch sử khi trở thành ca khúc đầu tiên của một nghệ sĩ solo Hàn Quốc vươn lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100.

Jimin nhập ngũ cùng Jungkook vào tháng 12/2023 và hoàn thành nghĩa vụ quân sự vào tháng 6/2025. Trong một cuộc phỏng vấn với GQ vào tháng 2/2026, anh mô tả sự nghiệp solo như một “hồi chuông thức tỉnh”, tạo động lực để bản thân tiếp tục hoàn thiện trước khi BTS tái hợp.

SUGA - BTS

SUGA bắt đầu sự nghiệp tại nền hip-hop underground của Hàn Quốc trước khi gia nhập BTS. Ngoài vai trò rapper và nhà sản xuất của nhóm, anh còn phát hành nhiều dự án solo thành công dưới nghệ danh Agust D, trong đó có các ca khúc như “The Last” và “Amygdala”.

SUGA bắt đầu thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc với tư cách nhân viên phục vụ cộng đồng vào tháng 9/2023 do từng bị chấn thương vai và hoàn thành nghĩa vụ vào tháng 6/2025.

Trong cuộc phỏng vấn với GQ vào tháng 2/2026, SUGA cho biết BTS sẽ tiếp tục sản xuất âm nhạc và tổ chức các chuyến lưu diễn chừng nào người hâm mộ vẫn tiếp tục ủng hộ nhóm.

Jin - BTS

Jin, thành viên lớn tuổi nhất BTS và là một trong những giọng ca chính của nhóm, đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự vào tháng 6/2024 sau khi nhập ngũ vào tháng 12/2022.

Trong cuộc phỏng vấn với GQ vào tháng 2/2026, Jin cho rằng thành công của BTS đến từ sự tận tâm không ngừng nghỉ của các thành viên kể từ khi nhóm ra mắt. Anh cũng dành lời khen cho các thành viên trong nhóm vì đã duy trì sự chuyên nghiệp và niềm đam mê trong suốt những năm qua.

Trong top 10 nghệ sĩ K-pop được tìm kiếm nhiều nhất trên Google trong nửa đầu năm 2026, BTS có 5 thành viên góp mặt, trong khi cả 4 thành viên BLACKPINK đều lọt vào bảng xếp hạng. Kết quả này một lần nữa cho thấy sức ảnh hưởng toàn cầu đặc biệt lớn của hai nhóm nhạc trong việc đưa K-pop đến với khán giả trên toàn thế giới.

Theo vov.vn