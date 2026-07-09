Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký Công điện số 45/CĐ-TTg ngày 8/7/2026 về việc đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nghĩa vụ thiêng liêng, trách nhiệm chính trị đặc biệt quan trọng của cả hệ thống chính trị.

Công điện nêu rõ: Công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, thể hiện truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc ta. Thực hiện kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Thông báo kết luận số 466-TB/VPTW ngày 19 tháng 12 năm 2025, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo quốc gia) đã tập trung chỉ đạo các ban, bộ, ngành, địa phương, các cơ quan liên quan quyết liệt triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” (sau đây gọi tắt là Chiến dịch 500 ngày đêm) và đạt được nhiều kết quả tích cực. Đến nay, đã tìm kiếm, quy tập được 1.312 hài cốt liệt sĩ (trong nước 396, Lào 174, Cam-pu-chia 742) và 03 mộ liệt sĩ tập thể tại tỉnh Tuyên Quang; rà phá bom mìn, vật nổ được 7.025,15 ha, riêng vùng lõi Vị Xuyên (Tuyên Quang) được 3.175,43 ha (đạt 77,9% tiến độ). Đã tổ chức lấy mẫu đối với 35.925 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin; thu nhận 93.464 mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ, đồng bộ vào cơ sở dữ liệu 53.036 mẫu; tiếp nhận, lưu trữ 11.642 mẫu hài cốt và đang khẩn trương tiến hành giám định ADN, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Thủ tướng Chính phủ ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực của các ban, bộ, ngành, địa phương, lực lượng vũ trang, các cơ quan liên quan và sự ủng hộ, chung tay của toàn xã hội đối với công tác đặc biệt quan trọng này.

Tuy nhiên, khối lượng công việc thời gian tới còn rất lớn; tiến độ triển khai tại một số địa phương, đơn vị còn chậm, kết quả thực hiện còn khoảng cách xa so với mục tiêu của Chiến dịch 500 ngày đêm; công tác phối hợp có lúc có nơi chưa chặt chẽ; người đứng đầu một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa xác định rõ trách nhiệm, chưa chỉ đạo, điều hành quyết liệt, chưa có nhiều giải pháp huy động các nguồn lực và sự tham gia của các lực lượng để nâng cao hiệu quả tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Đẩy nhanh tiến độ, nâng cao hiệu quả tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, tập trung vào địa bàn trong nước

Để đẩy nhanh tiến độ và nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia, Ban Chỉ đạo các cấp và đề nghị các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Chiến dịch 500 ngày đêm; trong đó chú trọng một số nội dung sau:

1. Nhiệm vụ chung

- Quán triệt sâu sắc chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Lãnh đạo Đảng, Nhà nước; xác định công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nghĩa vụ thiêng liêng, trách nhiệm chính trị đặc biệt quan trọng của cả hệ thống chính trị; tập trung chỉ đạo với quyết tâm cao nhất, hành động quyết liệt nhất nhằm hoàn thành và vượt các chỉ tiêu đề ra.

- Nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; trọng tâm là Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng và các văn bản hướng dẫn thi hành bảo đảm đồng bộ, sát thực tiễn, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, thuận lợi trong triển khai thực hiện.

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nhằm lan tỏa ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt của Chiến dịch 500 ngày đêm, huy động mọi nguồn lực, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, người Việt Nam ở nước ngoài và các tổ chức, cá nhân ngoài nước chung tay đồng hành triển khai thực hiện, góp phần phát huy mạnh mẽ truyền thống, đạo lý tốt đẹp của dân tộc; đồng thời, thu thập thêm nhiều thông tin có giá trị để tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

- Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, nâng cao hiệu quả tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, tập trung vào địa bàn trong nước, các khu vực còn nhiều thông tin về mộ liệt sĩ, nhất là thông tin về mộ liệt sĩ tập thể. Tập trung phân tích, đối chứng tư liệu lịch sử và khai thác thông tin từ nhân chứng để mở rộng phạm vi khoanh vùng, thăm dò, tìm kiếm. Khẩn trương phân tích, giải mã hồ sơ dữ liệu về các mộ liệt sĩ tập thể, trước mắt tập trung cao độ tại các khu vực trọng điểm như tại các tỉnh, thành phố: Tuyên Quang, Lào Cai, Lạng Sơn, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Gia Lai, Tây Ninh...

- Triển khai đồng bộ công tác tổ chức lấy mẫu, bàn giao, bảo quản, lưu trữ mẫu hài cốt liệt sĩ đối với các mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin trong nghĩa trang liệt sĩ trên phạm vi toàn quốc; trong đó tổ chức các đoàn công tác liên ngành đi kiểm tra, nắm tình hình thực tiễn, đôn đốc các địa phương thực hiện đúng quy trình, quy định. Đẩy nhanh tiến độ thu thập, phân tích, đối chiếu ADN cho thân nhân liệt sĩ để tích hợp vào Ngân hàng gen xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Chỉ đạo điều phối các đơn vị giám định ADN chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức tiếp nhận và giám định ADN mẫu hài cốt liệt sĩ, mẫu thân nhân liệt sĩ để kịp thời xác định danh tính liệt sĩ theo quy định.

- Tăng cường hợp tác quốc tế trong cung cấp, trao đổi thông tin, hồ sơ giải mật, di vật, kỷ vật và dữ liệu chiến tranh; chia sẻ kinh nghiệm, bồi dưỡng nâng cao năng lực, kỹ thuật và công nghệ giám định ADN phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; trọng tâm là các nước: Lào, Campuchia, Mỹ, Úc, Hàn Quốc, Trung Quốc...

- Tập trung cao độ hoàn thành rà phá bom mìn, vật nổ khu vực vùng lõi, nhất là Vị Xuyên/tỉnh Tuyên Quang, Lào Cai, Lạng Sơn trong năm 2026 phục vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

- Huy động các tổ chức, doanh nghiệp hỗ trợ nguồn lực, trang thiết bị chuyên dùng phục vụ các nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ trong năm 2026

2. Nhiệm vụ cụ thể

a) Bộ Quốc phòng: Chủ động tham mưu, thực hiện tốt vai trò Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia; chỉ đạo quyết liệt triển khai công tác tìm kiếm, quy tập và tổ chức lấy mẫu hài cốt liệt sĩ đối với các mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ. Phấn đấu các địa phương khu vực phía Bắc (từ Hà Tĩnh trở ra) hoàn thành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ trước ngày 22 tháng 12 năm 2026, các địa phương khu vực phía Nam (từ Quảng Trị trở vào) hoàn thành trước ngày 30 tháng 4 năm 2027. Tổ chức khởi công xây dựng Nhà lưu trữ, bảo quản mẫu hài cốt liệt sĩ trước ngày 27 tháng 7 năm 2026. Tổng hợp đề xuất kinh phí phục vụ Chiến dịch 500 ngày đêm và mua sắm trang thiết bị công nghệ giám định ADN mẫu hài cốt liệt sĩ, hoàn thành trước ngày 15 tháng 7 năm 2026. Chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc tiến độ tổng thể; định kỳ hằng tháng tổng hợp kết quả, báo cáo.

b) Bộ Nội vụ: Chỉ đạo xây dựng, hoàn thành, trình cấp có thẩm quyền ban hành Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng và các văn bản liên quan trong tháng 7 năm 2026. Thực hiện hiệu quả quy trình phối hợp trong công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Khẩn trương hoàn thiện, đồng bộ cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ, bảo đảm hoàn thành trong năm 2026.

c) Bộ Công an: Chỉ đạo triển khai hoàn thành kế hoạch tổ chức lấy mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ trên toàn quốc trong năm 2026. Tập trung xây dựng, vận hành Ngân hàng gen thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin; nâng cấp công nghệ giám định ADN theo hướng hiện đại, tự chủ.

d) Bộ Tài chính: Khẩn trương rà soát, trình cấp có thẩm quyền bổ sung kinh phí bảo đảm nguồn lực thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao (trên cơ sở đề xuất của các bộ, cơ quan được giao nhiệm vụ tổng hợp kinh phí thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm và các cơ quan liên quan theo quy định).

đ) Bộ Ngoại giao: Tăng cường trao đổi, đàm phán với các nước và các đối tác quốc tế nhằm thúc đẩy hợp tác trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; khẩn trương xây dựng nội dung, chương trình làm việc của Lãnh đạo Chính phủ tại Hoa Kỳ trong tháng 10 năm 2026.

e) Bộ Y tế: Chỉ đạo tăng cường cán bộ y tế tham gia công tác lấy mẫu hài cốt liệt sĩ. Chỉ đạo Viện Pháp y Quốc gia tiếp nhận, bảo quản, lưu trữ và giám định ADN mẫu hài cốt liệt sĩ; đồng thời mua sắm bổ sung thiết bị công nghệ giám định ADN để bảo đảm đáp ứng yêu cầu tiến độ, công suất giám định.

g) Bộ Khoa học và Công nghệ: Chỉ đạo tập trung nghiên cứu, triển khai ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, chuyển đổi số góp phần nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

h) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống, tri ân liệt sĩ và định hướng dư luận xã hội về nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; chỉ đạo các đơn vị, tổ chức trưng bày kỷ vật, hiện vật liên quan đến liệt sĩ trong toàn bộ hệ thống bảo tàng phục vụ tuyên truyền, giáo dục truyền thống.

i) Đề nghị Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Hội Cựu Chiến binh Việt Nam chỉ đạo đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về các hoạt động, ý nghĩa của Chiến dịch 500 ngày đêm, qua đó vận động các tầng lớp nhân dân và toàn xã hội tích cực hưởng ứng, tham gia.

k) Đề nghị Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tập trung nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu, triển khai ứng dụng công nghệ mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lấy mẫu, giám định ADN theo chức năng, nhiệm vụ được giao; khẩn trương báo cáo kết quả khảo sát, nghiên cứu công nghệ giám định ADN tại các quốc gia phát triển, trên cơ sở đó đề xuất Ban Chỉ đạo quốc gia phương án mua sắm bổ sung cho các đơn vị chức năng của Bộ Công an, Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng để bảo đảm đáp ứng yêu cầu giám định ADN.

l) Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền; tập trung cao độ, quyết liệt chỉ đạo tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở địa bàn trọng điểm, hoàn thành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo quốc gia; tăng cường đôn đốc, kiểm tra trực tiếp việc thực hiện trên địa bàn; ưu tiên bảo đảm các nguồn lực cho cơ sở và các lực lượng làm nhiệm vụ; chú trọng tổ chức hội thảo xác minh, kết luận thông tin và triển khai kịp thời việc khảo sát, tìm kiếm, quy tập mộ liệt sĩ, nhất là đối với mộ liệt sĩ tập thể trên địa bàn. Đẩy mạnh xã hội hóa nguồn lực, trang thiết bị chuyên dùng phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Ưu tiên tối đa mọi nguồn lực để hoàn thành mục tiêu xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

3. Yêu cầu Ban Chỉ đạo quốc gia tập trung chỉ đạo quyết liệt, thực hiện tốt nhiệm vụ điều phối công tác phối hợp liên ngành; tăng cường kiểm tra, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền đối với những vấn đề vượt thẩm quyền; chỉ đạo bảo đảm ưu tiên tối đa mọi nguồn lực để hoàn thành mục tiêu xác định danh tính hài cốt liệt sĩ của Chiến dịch 500 ngày đêm.

4. Đề nghị các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền và huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị địa phương tích cực, chủ động tham gia công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, bảo đảm tạo chuyển biến rõ nét, có kết quả cụ thể, hoàn thành mục tiêu đề ra. Đặc biệt đưa nhiệm vụ này vào chương trình công tác hằng tuần, hằng tháng của cấp ủy để đánh giá tình hình thực hiện và định hướng nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, thiết thực, sát yêu cầu thực tiễn địa phương, bảo đảm hiệu quả thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm.

Yêu cầu các đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực tiếp chịu trách nhiệm chỉ đạo triển khai toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, khẩn trương rà soát, bổ sung kế hoạch công tác, phân công nhiệm vụ theo tinh thần “6 rõ: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả”, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đánh giá tình hình thực hiện, kịp thời có giải pháp khắc phục khó khăn, vướng mắc và chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ về tiến độ, kết quả thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm trên địa bàn.

5. Giao Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia trực tiếp theo dõi, chỉ đạo, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh theo thẩm quyền trong quá trình triển khai thực hiện; Bộ Quốc phòng, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Công điện này.

Theo baochinhphu.vn