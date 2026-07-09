Đẩy mạnh chuyển đổi xanh: Động lực cho sự phát triển bền vững của Đất Tổ

Sáng 9/7, đồng chí Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh đã chủ trì hội nghị trao đổi về các giải pháp chuyển đổi xanh trên địa bàn. Đây là bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng bền vững, đưa Phú Thọ trở thành điểm đến hấp dẫn trong thu hút đầu tư vào các ngành công nghệ cao, thân thiện với môi trường.

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương phát biểu chỉ đạo.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Huy Ngọc - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; PGS.TS Nguyễn Ái Việt - Thành viên Hội đồng tư vấn Quốc gia về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan và đại diện các nhà đầu tư trong nước, quốc tế.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương khẳng định: Phú Thọ luôn kiên định mục tiêu phát triển kinh tế đi đôi với bảo vệ môi trường, quyết tâm hành động cùng cả nước thực hiện cam kết đạt mức phát thải ròng bằng “0” (Net Zero) vào năm 2050. Trong bối cảnh dòng vốn đầu tư toàn cầu đang dịch chuyển mạnh mẽ sang các ngành công nghiệp sạch, Phú Thọ được đánh giá là điểm sáng thu hút các nhà đầu tư công nghệ cao, công nghệ xanh nhờ cơ chế thông thoáng và hạ tầng đồng bộ.

PGS.TS Nguyễn Ái Việt - Thành viên Hội đồng tư vấn Quốc gia về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phát biểu.

“Để phát huy tối đa vai trò quản lý nhà nước, Phú Thọ sẽ là cầu nối thúc đẩy sự gắn kết chặt chẽ giữa các chủ đầu tư khu công nghiệp, doanh nghiệp trên địa bàn với các nhà khoa học và nhà đầu tư công nghệ. Từ đó, lựa chọn và ứng dụng các giải pháp tối ưu nhất, phục vụ đắc lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của địa phương” – đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Tại hội nghị, thông qua sự kết nối của PGS.TS Nguyễn Ái Việt, Công ty TNHH DITEB ASEAN (đại diện tại khu vực ASEAN của DITEB GmbH Berlin - một tổ chức giáo dục và chuyển giao tri thức công nghệ uy tín tại Cộng hòa Liên bang Đức, hiện có trụ sở tại tỉnh) đã đề xuất triển khai hai mô hình công nghệ mang tính chiến lược. Trong đó, bao gồm dự án nhà máy điện than sinh học với mục tiêu sản xuất điện sinh khối cung cấp trực tiếp cho các dự án trong khu công nghiệp, hòa lưới điện khu vực và dự án tổ hợp máy, công nghệ sản xuất than sinh học với mục tiêu sản xuất và cung ứng nguồn nhiệt lượng sạch cho các nhà máy, xí nghiệp tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Các chuyên gia, nhà đầu tư thuộc đoàn công tác trao đổi về các giải pháp chuyển đổi xanh và đề xuất triển khai các mô hình công nghệ trên địa bàn tỉnh.

Tại phần thảo luận, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc, các đại biểu đã đi sâu phân tích, phản biện toàn diện về các đề xuất trên. Các ý kiến tập trung vào tính tương thích của dự án với Quy hoạch tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; đánh giá năng lực tài chính, kinh nghiệm của nhà đầu tư; hành lang pháp lý, tính khả thi, hiệu quả kinh tế - xã hội cũng như lộ trình chuyển giao công nghệ.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc trân trọng cảm ơn sự quan tâm, kết nối và những ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm của PGS.TS Nguyễn Ái Việt đối với sự phát triển của tỉnh. Đồng chí khẳng định hai dự án do nhà đầu tư đề xuất hoàn toàn phù hợp với xu thế phát triển tất yếu và định hướng thu hút đầu tư trọng điểm của Phú Thọ.

Lãnh đạo các sở, ngành trao đổi tại hội nghị.

Để khẩn trương hiện thực hóa các nội dung tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý các KCN tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan chủ động hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư tiếp nhận, hoàn thiện các thủ tục pháp lý; tạo điều kiện tối đa, thông thoáng nhất để triển khai dự án ngay sau khi được chấp thuận chủ trương đầu tư. Đối với nhà đầu tư, đồng chí lưu ý cần tập trung tối đa nguồn lực, nhân lực để đảm bảo tiến độ như đã cam kết, sớm đưa các công trình vào vận hành và đặc biệt phải thực hiện nghiêm túc việc chuyển giao công nghệ tiên tiến cho địa phương.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, PGS.TS Nguyễn Ái Việt cùng các chuyên gia Hội đồng tư vấn Quốc gia tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Phú Thọ trong việc tư vấn, xây dựng đề án giảm phát thải carbon, hướng tới mục tiêu Net Zero một cách bài bản, hiệu quả và bền vững.

Đinh Vũ