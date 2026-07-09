Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 cuối năm 2026

Chiều 9/7, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026. Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ có đồng chí Dương Hoàng Hương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở VH-TT&DL; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Đồng chí Dương Hoàng Hương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở VH-TT&DL chủ trì tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ.

6 tháng đầu năm 2026, ngành VH-TT&DL đã đạt nhiều kết quả quan trọng và toàn diện. Trong đó, công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế tiếp tục là điểm nhấn chiến lược nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông các nguồn lực. Đặc biệt, lĩnh vực du lịch thể hiện vai trò là điểm sáng trong bức tranh kinh tế - xã hội với gần 12,3 triệu lượt khách quốc tế (tăng gần 15% so với cùng kỳ năm 2025), đạt 49,2% kế hoạch năm; tổng thu từ khách du lịch ước đạt 569 nghìn tỷ đồng.

Bên cạnh đó, các hoạt động bảo tồn di sản văn hóa, đổi mới báo chí - xuất bản, thể thao quần chúng và thành tích cao, cùng công tác văn hóa đối ngoại được triển khai thực chất, chủ động, gắn kết chặt chẽ với đối ngoại chính trị và kinh tế.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ.

Định hướng nhiệm vụ thời gian tới, Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Lâm Thị Phương Thanh nhấn mạnh, ngành VH-TT&DL cần tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trên mặt trận văn hóa, tạo đột phá trong kiến tạo không gian phát triển, đóng góp tích cực vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2030.

Về các nhiệm vụ cụ thể 6 tháng cuối năm, đồng chí Bộ trưởng yêu cầu toàn ngành tập trung tham mưu hoàn thiện thể chế, trọng tâm là đề án phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và hồ sơ sửa đổi Luật Xuất bản trình Quốc hội. Khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Báo chí (sửa đổi) theo phương châm “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ sản phẩm, rõ hiệu quả”. Đồng thời, đẩy mạnh xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, triển khai đồng bộ các hệ giá trị quốc gia và huy động mạnh mẽ nguồn lực xã hội hóa nhằm tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn mới.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba cho 4 tập thể và 5 cá nhân; trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 4 tập thể và 5 cá nhân; trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Nhà hát nghệ thuật đương đại Việt Nam.

Đinh Vũ