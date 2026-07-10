Đảng ủy xã Thái Hòa triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và trao Huy hiệu Đảng cho 29 đảng viên

Sáng 10/7, Đảng ủy xã Thái Hòa tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng (đợt 19/5/2026) cho 29 đảng viên đang sinh hoạt tại các chi bộ trực thuộc. Dự buổi lễ có lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, đại diện các Ban Xây dựng Đảng của Tỉnh ủy.

Trong đợt này, có 1 đảng viên được trao tặng Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng; 7 đảng viên được trao tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; các đảng viên còn lại được trao Huy hiệu 55, 50, 45, 40 và 30 năm tuổi Đảng. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện, cống hiến bền bỉ của các đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Nguyễn Quang Vinh - Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy trao Huy hiệu 65 năm và 60 năm tuổi Đảng tặng các đảng viên.

Lãnh đạo Đảng ủy xã Thái Hòa trao Huy hiệu Đảng và tặng hoa chúc mừng các đảng viên.

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo Đảng ủy xã khẳng định, các đồng chí được nhận Huy hiệu Đảng là những đảng viên ưu tú, luôn giữ vững phẩm chất chính trị, tuyệt đối trung thành với lý tưởng của Đảng, có nhiều đóng góp quan trọng trong quá trình xây dựng, phát triển địa phương và là tấm gương sáng để thế hệ cán bộ, đảng viên hôm nay học tập, noi theo.

Lãnh đạo Đảng ủy xã mong muốn các đồng chí tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần tiền phong, gương mẫu của người đảng viên; tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tiếp tục đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, góp phần phát triển xã Thái Hòa văn minh, giàu đẹp.

* Tiếp đó, Đảng ủy xã Thái Hòa tổ chức Hội nghị sơ kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026.

Trong 6 tháng đầu năm, Đảng ủy xã Thái Hòa đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ chính trị và đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được tăng cường với 22 đảng viên mới được kết nạp, nâng tổng số đảng viên toàn Đảng bộ lên gần 1.300 đồng chí; 100% chi bộ triển khai Sổ tay đảng viên điện tử.

Đồng chí Hoàng Thanh - Bí thư Đảng ủy xã Thái Hòa phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Trong phát triển kinh tế - xã hội, sản xuất nông nghiệp được duy trì ổn định với hơn 773 ha cây trồng vụ Đông Xuân; tổng thu ngân sách nhà nước đạt trên 312,9 tỷ đồng, bằng 123,5% kế hoạch năm. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số được đẩy mạnh. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm; quốc phòng, an ninh được giữ vững, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân năm 2026.

Bên cạnh kết quả, hội nghị cũng chỉ rõ một số tồn tại như: việc triển khai một số nghị quyết chưa đồng đều, hiệu quả chuyển đổi số trong sinh hoạt Đảng còn hạn chế; công tác quản lý tài nguyên, khoáng sản và giải quyết thủ tục hành chính vẫn còn những khó khăn cần tiếp tục khắc phục.

Quang cảnh hội nghị.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, kế hoạch đã đề ra, trong 6 tháng cuối năm, Đảng ủy xã Thái Hòa xác định tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường chuyển đổi số, cải cách hành chính và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Xã tập trung chỉ đạo sản xuất nông nghiệp, phát triển sản phẩm OCOP, nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới; tăng cường quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường; thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Kim Liên - Đức Thiện