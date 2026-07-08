Phát triển kinh tế số, xã hội số: Động lực cho tăng trưởng bền vững

Xác định phát triển kinh tế số, xã hội số là động lực quan trọng để đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế, thời gian qua, tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Qua đó, tạo nền tảng thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Thanh toán số tại các cơ sở kinh doanh góp phần xây dựng hệ sinh thái kinh tế số, xã hội số.

Từ chủ trương lấy kinh tế số làm động lực tăng trưởng mới, tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tập trung triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong sản xuất, kinh doanh. Trọng tâm là phát triển thương mại điện tử, thanh toán số, truy xuất nguồn gốc, quảng bá sản phẩm trên các nền tảng số; đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh từng bước chuyển đổi từ phương thức kinh doanh truyền thống sang kinh doanh trên môi trường số. Cách làm này không chỉ mở rộng thị trường tiêu thụ, nâng cao giá trị sản phẩm mà còn thúc đẩy hình thành hệ sinh thái kinh tế số.

Nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt cùng những giải pháp đồng bộ, quy mô kinh tế số của tỉnh ước chiếm khoảng 22,71% GRDP, xếp thứ 3/34 tỉnh, thành phố trong cả nước. Toàn tỉnh hiện có khoảng 600 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất linh kiện điện tử, phát triển phần mềm, dịch vụ và giải pháp công nghệ số, đóng góp 4,55 điểm phần trăm vào tăng trưởng GRDP năm 2025. Tổng giá trị xuất khẩu các sản phẩm công nghiệp số đạt trên 7 tỷ USD. Nhiều ngành hàng chủ lực duy trì tốc độ tăng trưởng cao, trong đó, máy tính xách tay tăng 87,1%; linh kiện điện tử tăng 26,41%. Đặc biệt, ngành sản xuất điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học chiếm trên 38% quy mô toàn ngành công nghiệp, tiếp tục giữ vai trò trụ cột, tạo sức lan tỏa đối với tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Không chỉ doanh nghiệp và hợp tác xã, nhiều hộ kinh doanh và người dân cũng chủ động ứng dụng công nghệ số. Từ việc quét mã QR để thanh toán, bán hàng qua mạng xã hội đến livestream giới thiệu sản phẩm, công nghệ số đang từng bước thay đổi phương thức kinh doanh và thói quen tiêu dùng, mang lại nhiều tiện ích cho cả người bán và người mua.

Là một trong những doanh nghiệp chuyên sản xuất các sản phẩm mang thương hiệu Trường Foods, Công ty Cổ phần Lita Foods (xã Thanh Sơn) hiện có 2 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP 4 sao; riêng sét quà Concui được công nhận OCOP 5 sao cấp quốc gia. Phát huy lợi thế, doanh nghiệp đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Tất cả sản phẩm đều được gắn mã QR để truy xuất nguồn gốc; khách hàng có thể thanh toán bằng mã QR hoặc các ví điện tử. Song song với hoạt động bán hàng trực tiếp, doanh nghiệp còn đẩy mạnh quảng bá trên Facebook, TikTok và các sàn thương mại điện tử, giúp sản phẩm tiếp cận đông đảo người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh.

Công ty Cổ phần Lita Foods, xã Thanh Sơn livestream quảng bá sản phẩm trên nền tảng số, góp phần mở rộng thị trường tiêu thụ và thúc đẩy phát triển kinh tế số.

Ứng dụng công nghệ số không chỉ mở rộng thị trường tiêu thụ, nâng cao tính minh bạch về nguồn gốc sản phẩm, tạo thuận lợi cho khách hàng trong thanh toán mà còn góp phần quảng bá hiệu quả các sản phẩm OCOP của tỉnh trên môi trường số. Chị Nguyễn Thị Hậu ở xã Thanh Sơn chia sẻ: “Việc thanh toán không dùng tiền mặt và mua sắm trên các nền tảng số giúp tiết kiệm thời gian, thuận tiện hơn trong giao dịch, đồng thời tạo điều kiện để người dân tiếp cận nhiều sản phẩm, dịch vụ một cách nhanh chóng”.

Đến nay, toàn tỉnh đã cấp hơn 2,57 triệu tài khoản định danh điện tử, trong đó, trên 2,43 triệu tài khoản được kích hoạt phục vụ giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường số; 100% cơ sở khám, chữa bệnh tiếp nhận người dân bằng căn cước công dân gắn chip hoặc VNeID, kết nối dữ liệu bảo hiểm y tế; 100% bệnh viện triển khai hồ sơ bệnh án điện tử theo lộ trình; 100% trường phổ thông sử dụng sổ điểm điện tử, học liệu số và hệ thống E-learning. Đồng thời, toàn bộ hệ thống hành chính công, cơ sở y tế, giáo dục, siêu thị và nhiều cơ sở kinh doanh đã triển khai thanh toán không dùng tiền mặt, tạo thuận lợi cho người dân trong giao dịch hằng ngày.

Một trong những điểm nhấn của xã hội số là phong trào “Bình dân học vụ số” được triển khai sâu rộng trên toàn tỉnh. Dưới sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, nhiều mô hình sáng tạo như: “Tổ công nghệ số cộng đồng”, “Gia đình số”, “Chợ số - Nông thôn số”, “Làng số”, “Đại sứ số”, “Chợ phụ nữ Online”... đã phát huy hiệu quả thiết thực. Không chỉ hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thanh toán điện tử, cài đặt VNeID, các tổ công nghệ số cộng đồng còn hỗ trợ người dân bán hàng trên mạng xã hội, sàn thương mại điện tử, nâng cao kỹ năng số và từng bước hình thành công dân số.

Những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế số, xã hội số đã tạo nền tảng quan trọng để Phú Thọ tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện. Với quyết tâm chính trị cao, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị cùng sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp và người dân, kinh tế số và xã hội số sẽ tiếp tục trở thành động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới.

Anh Thơ