Chuyển đổi số tạo đột phá từ tư duy đến hành động

Thời gian qua, việc triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đã tạo chuyển biến rõ nét trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Không chỉ dừng ở việc ứng dụng công nghệ trong hoạt động quản lý nhà nước, chuyển đổi số đang từng bước trở thành phương thức phát triển mới, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế số và xây dựng chính quyền kiến tạo.

Từ quyết tâm chính trị đến hành động

Điểm nổi bật trong quá trình thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW là sự thay đổi mạnh mẽ về tư duy lãnh đạo. Nếu trước đây, chuyển đổi số chủ yếu được nhìn nhận dưới góc độ đầu tư hạ tầng, ứng dụng phần mềm, thì nay, các cấp ủy, chính quyền chuyển sang tư duy lấy dữ liệu làm tài nguyên, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, coi công nghệ là công cụ để đổi mới phương thức quản trị và kiến tạo phát triển.

Các thủ tục hành chính được tiếp nhận và giải quyết nhanh chóng, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân.

Phú Thọ là một trong ba địa phương hoàn thành sớm nhất các nhiệm vụ trên Hệ thống giám sát, đánh giá việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW. Tỉnh hoàn thành 100% nhiệm vụ theo Quyết định số 204-QĐ/TW (9/9 nhiệm vụ) và Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW (25/25 nhiệm vụ), đồng thời bảo đảm tiến độ thực hiện các nhiệm vụ theo Nghị quyết số 71/NQ-CP và Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ.

Đến nay, 96,1% hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận và giải quyết trực tuyến; 96,74% kết quả giải quyết được cấp dưới dạng điện tử (trong đó 99,1% hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã được số hóa). Đặc biệt, tỉnh đã triển khai 100% thủ tục hành chính phi địa giới, tạo điều kiện để người dân có thể thực hiện thủ tục ở bất cứ địa phương nào trong tỉnh mà không còn phụ thuộc nơi cư trú.

Song song với đó, Hệ thống quản lý văn bản và điều hành được triển khai tới gần 2.500 cơ quan, đơn vị với khoảng 30.000 tài khoản sử dụng, 100% văn bản điện tử (trừ văn bản mật) được ký số, góp phần rút ngắn thời gian xử lý công việc, nâng cao tính minh bạch và hiệu quả điều hành.

Để chuyển đổi số đi vào thực chất, tỉnh cũng chú trọng nâng cao năng lực đội ngũ. 6 tháng đầu năm 2026, hơn 22.300 lượt cán bộ, công chức, viên chức được đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng số, tạo nền tảng để chuyển đổi số không chỉ là ứng dụng công nghệ mà trở thành kỹ năng làm việc thường xuyên của đội ngũ cán bộ.

Phú Thọ tiếp tục đẩy mạnh đầu tư hạ tầng viễn thông với 997 trạm phát sóng 5G, tăng gấp 7 lần so với cùng kỳ năm trước. 100% trung tâm xã, phường đã phủ sóng 5G, toàn bộ 24 thôn lõm sóng được xóa bỏ, tỷ lệ phủ sóng đạt 61% dân số, vượt chỉ tiêu kế hoạch năm.

Việc mở rộng hạ tầng không chỉ phục vụ thông tin liên lạc mà còn tạo điều kiện để doanh nghiệp ứng dụng sản xuất thông minh, phát triển thương mại điện tử, logistics, thanh toán số và các dịch vụ số mới. Phú Thọ đang trở thành điểm đến của nhiều tập đoàn công nghệ điện tử lớn. Chính sự phát triển mạnh của ngành công nghiệp điện tử đã góp phần nâng tỷ trọng kinh tế số trong GRDP của tỉnh, tạo động lực tăng trưởng mới theo đúng định hướng của Nghị quyết số 57-NQ/TW.

Đổi mới sáng tạo gắn với yêu cầu phát triển địa phương

Hiện, tỉnh có hơn 5.000 tổ công nghệ số cộng đồng với khoảng 30.000 thành viên đang hoạt động tại 100% thôn, tổ dân phố, trở thành “cánh tay nối dài” giúp người dân cài đặt ứng dụng số, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt và tiếp cận các nền tảng số trong đời sống hằng ngày. Đây cũng là mô hình được nhiều địa phương đánh giá cao, bởi chuyển đổi số chỉ thành công khi mọi người dân đều có khả năng tham gia vào môi trường số.

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Yên Trị phối hợp với Công an xã tập huấn an toàn số, chuyển đổi số cho các hội viên phụ nữ.

Một điểm mới trong thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW tại Phú Thọ là chuyển đổi số được triển khai đồng thời với phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Phú Thọ là một trong những địa phương tiên phong áp dụng Hệ thống quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo thời gian thực của Bộ Khoa học và Công nghệ. Trong 6 tháng đầu năm, tỉnh đã phê duyệt 42 nhiệm vụ khoa học và công nghệ mới, đồng thời triển khai hiệu quả 51 nhiệm vụ chuyển tiếp. Nội dung nghiên cứu tập trung vào những lĩnh vực sát với nhu cầu thực tiễn như phát triển sản phẩm nông nghiệp đặc sản, xử lý chất thải theo mô hình kinh tế tuần hoàn, số hóa và quảng bá giá trị di sản văn hóa.

Những nhiệm vụ này cho thấy khoa học, công nghệ không còn nằm trong phòng thí nghiệm mà đang trực tiếp giải quyết các bài toán phát triển của địa phương, từ nâng cao giá trị nông sản, bảo vệ môi trường đến phát triển du lịch.

Từ chương trình chuyển đổi số thiên về kỹ thuật, tỉnh đang từng bước hình thành mô hình phát triển dựa trên dữ liệu, đổi mới sáng tạo và công nghệ số. Chính quyền vận hành hiệu quả hơn, doanh nghiệp có thêm điều kiện nâng cao năng lực cạnh tranh, người dân được thụ hưởng ngày càng nhiều tiện ích số.

Thời gian tới, Phú Thọ tiếp tục nâng cấp Trung tâm dữ liệu của tỉnh, hoàn thiện các cơ sở dữ liệu dùng chung, đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các ngành; mở rộng các mô hình “Chợ số - Nông thôn số”, “Đại sứ số”, tăng cường đào tạo kỹ năng số cho người dân và thúc đẩy phong trào thi đua “Đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh”.

Với quyết tâm chính trị cao cùng sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, chuyển đổi số đang từng bước trở thành động lực phát triển mới, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Phú Thọ trở thành tỉnh phát triển hàng đầu vùng Trung du và miền núi phía Bắc.

Ngọc Tuấn