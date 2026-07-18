Công điện về việc chủ động ứng phó với mưa lớn

Thời gian qua trên địa bàn một số tỉnh miền núi phía Bắc đã có mưa to đến rất to, tại trạm Chế Tạo (Lào Cai) 406mm, Nậm Păm (Sơn La) 378mm, Phúc Than (Lai Châu) 353mm. Mưa lớn gây ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, thiệt hại nhà ở, tài sản của người dân, diện tích sản xuất nông nghiệp; một số tuyến đường, công trình cơ sở hạ tầng bị sạt lở, hư hại.

Theo dự báo của cơ quan chức năng, thời gian tới khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm; mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra ngập úng tại các vùng trũng thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ; sạt lở đất trên sườn dốc.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 49/CĐ-TTg ngày 17/7/2026 về việc chủ động ứng phó với mưa lớn khu vực miền núi Bắc Bộ; để chủ động ứng phó với mưa lớn, nguy cơ lũ lụt, sạt lở đất, lũ quét, bảo đảm an toàn tính mạng người dân, hạn chế thiệt hại về tài sản của Nhân dân và Nhà nước trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đồng chí Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các xã, phường theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được phân công, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 49/CĐ-TTg ngày 17/7/2026. Trong đó cần khẩn trương chỉ đạo tổ chức thực hiện các nội dung sau:

Tổ chức thực hiện quyết liệt chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại Thông báo số 117-TB/VPTW ngày 04 tháng 7 năm 2026 của Văn phòng Trung ương Đảng, Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai trong thời gian tới; Thông báo số 373/TB-VPCP ngày 15 tháng 7 năm 2026 của Văn phòng Chính phủ về công tác phòng chống thiên tai năm 2026.

Thực hiện nghiêm Công điện số 49/CĐ-TTg ngày 17/7/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ động ứng phó với mưa lớn khu vực miền núi Bắc Bộ; các chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường và bộ, ngành trung ương; chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 15/5/2026 về tăng cường công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai và đảm bảo an toàn công trình đê điều, thủy lợi trong mùa mưa lũ năm 2026 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Tổ chức trực ban, theo dõi sát diễn biến, dự báo, cảnh báo, thông tin kịp thời về tình hình mưa lũ, thiên tai tới các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân, chủ động chỉ đạo công tác phòng, chống thiên tai theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát, chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân khu vực ven sông, suối, khu vực thấp trũng, có nguy cơ xảy ra ngập lụt sâu đến nơi an toàn; khơi thông dòng chảy những nơi bị tắc nghẽn; sẵn sàng lực lượng tại chỗ để kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả (nếu có).

Tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống mưa lũ, thiên tai trên địa bàn:

a) Tổ chức rà soát, cập nhật, các phương án ứng phó; sẵn sàng đáp ứng các điều kiện để ứng phó với tất cả các tình huống mưa lũ, ngập lụt, thiên tai xảy ra, không để bị động, bất ngờ, lúng túng.

b) Tổ chức cập nhật đầy đủ, thông tin kịp thời về tình hình thiên tai đến người dân để Nhân dân chủ động ứng phó bảo đảm an toàn.

c) Tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân các biện pháp, kỹ năng phòng, chống thiên tai, nhất là ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét.

d) Theo tình hình thiên tai thực tế, kịp thời chủ động tổ chức huy động lực lượng sơ tán, di dời các hộ dân tại các khu vực nguy hiểm, nhất là người già, trẻ em, các đối tượng yếu thế tại các khu vực ngập sâu ven sông suối, khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Kịp thời hỗ trợ thực phẩm, nhu yếu phẩm, bảo đảm đời sống cho người dân khi lũ bão, ngập lụt nghiêm trọng xảy ra.

e) Sẵn sàng triển khai công tác phòng, chống lũ, bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập theo cấp báo động; chủ động bố trí lực lượng kiểm soát, hướng dẫn, hỗ trợ bảo đảm an toàn giao thông tại các ngầm, tràn, tuyến đường bị sạt lở, ngập sâu.

f) Tập trung chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn hồ đập thủy lợi, thủy điện,hệ thống đê điều, hạ tầng cung cấp điện, viễn thông.

Chủ tịch UBND các xã, phường chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn; chỉ đạo tổ chức trực ban, tuần tra, canh gác, kiểm tra các vị trí xung yếu; chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vật tư, phương tiện, hậu cần tại chỗ; theo tình hình thiên tai thực tế, chủ động xử lý ngay các sự cố ban đầu, không trông chờ vào chỉ đạo của cấp trên.

Đồng chí Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo các lực lượng sẵn sàng hỗ trợ công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ, cứu hộ, cứu nạn và chi viện khi có đề nghị của địa phương.

Đồng chí Giám đốc Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ chỉ đạo phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kịp thời thông tin về tình hình thiên tai và công tác chỉ đạo ứng phó của các cơ quan chức năng, tăng cường phổ biến, hướng dẫn biện pháp, kỹ năng ứng phó ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét cho người dân.

Giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo theo dõi, đôn đốc chung việc tổ chức thực hiện công điện này; kịp thời báo cáo, tham mưu, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh những nội dung vượt thẩm quyền hoặc vấn đề đột xuất, phát sinh để kịp thời chỉ đạo bảo đảm an toàn tính mạng người dân, hạn chế thiệt hại về tài sản của Nhân dân và Nhà nước.

PV