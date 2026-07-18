Đoàn đại biểu tỉnh Phú Thọ dâng hương tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng

Ngày 18/7, đoàn đại biểu tỉnh Phú Thọ do đồng chí Trần Việt Cường - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ làm trưởng đoàn đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Trần Phú và các Anh hùng liệt sĩ; đồng thời thăm, động viên các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP. Hồ Chí Minh).

Đại biểu dự lễ dâng hoa, dâng hương các Anh hùng liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng.

Hoạt động diễn ra nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), đồng thời hưởng ứng “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.

Đồng chí Giám đốc Sở Nội vụ Trần Việt Cường dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Trần Phú.

Đoàn đại biểu dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài Tổng Bí thư Trần Phú.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Trần Phú và các Anh hùng liệt sĩ; dành phút mặc niệm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Phú Thọ nguyện đoàn kết chung sức, đồng lòng, quyết tâm bảo vệ vững chắc từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc; làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa. Đây không chỉ là sự tri ân, mà còn là lời hứa của thế hệ hôm nay sẽ tiếp nối và gìn giữ thành quả mà các Anh hùng liệt sĩ đã đánh đổi bằng máu xương, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh.

Đồng chí Giám đốc Sở Nội vụ Trần Việt Cường dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Sau lễ dâng hoa, hương, đoàn đại biểu đã đến khu vực đang thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ để động viên lực lượng đang làm nhiệm vụ. Công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt, có ý nghĩa hết sức thiêng liêng và cao cả, góp phần cùng cả nước thực hiện hiệu quả “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.

Khu vực khai quật tìm kiếm hài cốt liệt sĩ trong Công viên Lê Thị Riêng.

Hài cốt liệt sĩ được quàn tại công viên Lê Thị Riêng sau quy tập.

Khu vực công viên Lê Thị Riêng trước đây là nghĩa trang Đô Thành, Chí Hòa - Sài Gòn. Qua xác minh, đối chiếu tài liệu lịch sử và lời kể nhân chứng, cơ quan chức năng nhận định nơi đây có dấu tích chôn cất tập thể, trong đó có cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968.

Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh tìm thấy nhiều di vật.

Các di vật được bảo quản cẩn thận.

Ngày 6/7, lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ chính thức được tổ chức tại công viên Lê Thị Riêng. Công tác khai quật được thực hiện theo phương châm: “Chắc đến đâu làm đến đó; dễ làm trước, khó làm sau; thận trọng, tỉ mỉ; bảo đảm tuyệt đối an toàn”.

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh, tính đến hết ngày 16/7, lực lượng làm nhiệm vụ đã quy tập được 93 hài cốt liệt sĩ và 2 bộ hài cốt liệt sĩ tập thể.

Gia Thái