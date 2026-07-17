Triển khai nhiệm vụ tài chính - ngân sách và đầu tư 6 tháng cuối năm 2026

Chiều 17/7, đồng chí Ngô Văn Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính chủ trì hội nghị sơ kết công tác tài chính - ngân sách và đầu tư 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp, kết hợp trực tuyến, kết nối đến các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ.

Đồng chí Vũ Việt Văn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ. Cùng dự có lãnh đạo Sở Tài chính và một số sở, ngành của tỉnh.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, ngành Tài chính đã chủ động tham mưu, triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp về tài chính - ngân sách, hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy phát triển doanh nghiệp và huy động hiệu quả các nguồn lực cho tăng trưởng, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát. GDP 6 tháng ước tăng 8,18% - mức cao nhất kể từ năm 2011 đến nay; thu ngân sách nhà nước đạt khoảng 1,57 triệu tỷ đồng, bằng 62% dự toán năm...

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn yêu cầu toàn ngành tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; tập trung hoàn thiện thể chế, tháo gỡ kịp thời các điểm nghẽn về cơ chế, chính sách; điều hành linh hoạt, phối hợp đồng bộ chính sách tài khóa với chính sách tiền tệ và các chính sách vĩ mô khác nhằm tạo động lực cho tăng trưởng.

Đồng thời, tiếp tục làm sạch dữ liệu người nộp thuế, cập nhật hằng ngày theo thời gian thực; thực hành tiết kiệm chi triệt để, ưu tiên nguồn lực cho các dự án trọng điểm; đẩy nhanh tiến độ giải ngân, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026, bảo đảm đầu tư công giữ vai trò dẫn dắt, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Các địa phương chủ động rà soát, sắp xếp, xử lý tài sản công, trụ sở làm việc, nhà, đất dôi dư sau sáp nhập; bảo đảm sử dụng hiệu quả, đúng quy định, tránh thất thoát, lãng phí. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, mở rộng, nâng cao hiệu quả hoạt động của thị trường vốn, thị trường chứng khoán và các mô hình kinh tế mới; phát huy hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, góp phần nâng cao đời sống Nhân dân và thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Lê Hoàng