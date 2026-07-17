Phú Thọ đẩy nhanh tiến độ các công trình điện quan trọng, cấp bách

Sáng 17/7, Ban Chỉ đạo phát triển điện lực tỉnh Phú Thọ tổ chức hội nghị chỉ đạo, đôn đốc công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) các công trình điện 110kV trọng điểm, cấp bách trên địa bàn tỉnh theo Kết luận số 288/TB-UBND ngày 8/5/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh và triển khai Dự án Trạm cắt 500kV Hòa Bình 2 và đường dây 500kV đấu nối. Đồng chí Phùng Thị Kim Nga - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phát triển điện lực tỉnh chủ trì hội nghị.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phát triển điện lực tỉnh Phùng Thị Kim Nga phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Theo Kết luận số 288/TB-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh, cùng với các dự án đường dây 500kV, 220kV, các công trình đường dây và trạm biến áp (TBA) 110kV là công trình hạ tầng năng lượng quan trọng, cấp bách, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bảo đảm cung ứng điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư và thực hiện mục tiêu tăng trưởng của tỉnh trong giai đoạn tới. Trong đó, 8 dự án 110kV cần phải đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành đóng điện và đưa vào sử dụng.

Giám đốc Sở Công Thương Trần Quang Tuấn báo cáo kết quả thực hiện GPMB các công trình điện 110kV trọng điểm, cấp bách trên địa bàn tỉnh.

Thời gian qua, Sở Công Thương và các sở, ngành, địa phương đã tích cực, chủ động thực hiện nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn, góp phần đẩy nhanh tiến độ các công trình điện trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Trong đó, đã hoàn thành đóng điện Dự án Đường dây và TBA 110kV Cẩm Khê 2 vào ngày 30/6/2026. Đến nay, đã có 11/22 xã, phường hoàn thành việc phê duyệt phương án bồi thường, chi trả tiền bồi thường và bàn giao toàn bộ mặt bằng cho chủ đầu tư, bao gồm: Yên Thuỷ, Tân Lạc, Thống Nhất, Kim Bôi, Hoàng Cương, Thanh Ba, Phú Mỹ, Thái Hoà, Lập Thạch, Liên Hòa, Hợp Kim.

Tuy nhiên, tại nhiều địa phương còn khó khăn, vướng mắc về công tác đền bù, GPMB. Trong đó, chủ yếu liên quan đến việc người dân không đồng tình với giá đền bù; UBND xã còn lúng túng trong việc phê duyệt cơ chế hỗ trợ khác đối với đất, tài sản không đủ điều kiện; người dân đề nghị thay đổi hướng tuyến; chồng lấn dự án điện với dự án khác...

Đại diện lãnh đạo Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đề nghị tỉnh Phú Thọ tiếp tục quan tâm chỉ đạo GPMB các dự án điện trọng điểm.

Trạm cắt 500kV Hòa Bình 2 và đường dây 500kV đấu nối là dự án có ý nghĩa quan trọng trong việc nhập khẩu điện từ Lào, tăng cường liên kết, nâng cao độ an toàn, ổn định của hệ thống điện quốc gia. Dự án có diện tích thu hồi khoảng 24,14 ha, ảnh hưởng đến 222 hộ dân và 6 tổ chức. Đến nay, công tác chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, đo đạc giải thửa đã hoàn thành. Chủ đầu tư và các địa phương đang triển khai thành lập hội đồng bồi thường, thực hiện công tác bồi thường, GPMB.

Tại hội nghị, các đại biểu đã làm rõ các tồn tại, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các dự án. Trong đó, tập trung vào các nội dung chưa hoàn thành; những khó khăn trong GPMB, số hộ dân còn vướng mắc; nguyên nhân cụ thể và đề xuất giải pháp tháo gỡ, bảo đảm tiến độ các dự án.

Lãnh đạo Công ty Điện lực Phú Thọ đề xuất một số giải pháp trong GPMB các dự án điện.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga ghi nhận nỗ lực của Sở Công Thương và các sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư trong việc triển khai thực hiện Kết luận số 288/TB-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh.

Chỉ rõ một số nhiệm vụ chưa hoàn thành theo tiến độ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ đã được Chủ tịch UBND tỉnh giao; không đặt vấn đề điều chỉnh hoặc gia hạn các mốc tiến độ, tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để hoàn thành trong thời gian sớm nhất. Đối với các xã chậm tiến độ, yêu cầu có văn bản giải trình và cam kết thời gian hoàn thành gửi UBND tỉnh trước ngày 20/7.

UBND các xã, phường tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; chủ động giải quyết các nội dung thuộc thẩm quyền; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị trong công tác bồi thường, GPMB.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục hướng dẫn, tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác đất đai, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Trung tâm Phát triển quỹ đất các khu vực tập trung nhân lực, đẩy nhanh tiến độ kiểm kê, xác minh nguồn gốc đất; lập, công khai và trình phê duyệt phương án bồi thường theo hình thức cuốn chiếu; phối hợp chặt chẽ với địa phương và chủ đầu tư để bàn giao mặt bằng ngay khi đủ điều kiện.

Đồng chí đề nghị Công an tỉnh chỉ đạo Công an các xã, phường tăng cường phối hợp với chính quyền, chủ đầu tư trong thực hiện tuyên truyền, vận động; lập phương án cưỡng chế, bảo vệ thi công đối với những trường hợp cố tình chống đối.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga đề nghị Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia tăng cường phối hợp với địa phương; bố trí đầy đủ cán bộ kỹ thuật, cung cấp kịp thời hồ sơ, bản đồ, mốc giới, kinh phí và các tài liệu cần thiết phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ và GPMB. Đồng thời, triển khai thi công ngay các vị trí đã GPMB xong, không chờ phải GPMB xong toàn tuyến mới thi công.

Đồng chí giao Sở Công Thương với vai trò là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo tiếp tục theo dõi sát tiến độ từng dự án; chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư để kịp thời tháo gỡ các khó khăn phát sinh; định kỳ báo cáo UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo đối với các nội dung vượt thẩm quyền.

Lê Hoàng