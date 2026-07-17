Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương tiếp và làm việc với Đại sứ Cuba tại Việt Nam

Sáng 17/7, đồng chí Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã tiếp Đoàn công tác Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam do ngài Rogelio Polanco Fuentes - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Cuba tại Việt Nam làm trưởng đoàn đến thăm và làm việc tại tỉnh. Dự buổi tiếp có đồng chí Quách Tất Liêm - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương tiếp và làm việc với Đoàn công tác Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam.

Phát biểu chào mừng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương trân trọng cảm ơn ngài Đại sứ cùng Đoàn công tác Đại sứ quán Cuba đã dành thời gian đến thăm và làm việc với tỉnh Phú Thọ, thể hiện sự quan tâm của Đại sứ quán trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác với địa phương.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thông tin nhanh về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh tại buổi làm việc.

Đồng chí nhấn mạnh: Việt Nam và Cuba là hai dân tộc có mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt, trong sáng và thủy chung, được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Lãnh tụ Fidel Castro đặt nền móng, được các thế hệ lãnh đạo và Nhân dân hai nước dày công vun đắp trong suốt hơn sáu thập kỷ qua.

Nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ tình cảm, sự ủng hộ quý báu mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân Cuba đã dành cho Việt Nam trong những năm tháng đấu tranh giành độc lập dân tộc cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Ngài Rogelio Polanco Fuentes - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Cuba tại Việt Nam trao đổi về những tiềm năng, thế mạnh của Cuba.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã thông tin tới đoàn công tác về những tiềm năng, lợi thế, định hướng phát triển của tỉnh Phú Thọ sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh; khái quát những kết quả nổi bật về phát triển kinh tế - xã hội thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh, trước khi hợp nhất, tỉnh Vĩnh Phúc đã duy trì mối quan hệ hợp tác và giao lưu tốt đẹp với Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam.

Trên nền tảng quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa tỉnh Vĩnh Phúc trước đây với Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam và Thỏa thuận hợp tác giữa Tỉnh ủy Vĩnh Phúc với Tỉnh ủy Mayabeque ký kết năm 2024, tỉnh Phú Thọ sẽ tiếp tục kế thừa, phát huy kết quả đạt được. Tỉnh mong muốn mở rộng hợp tác thực chất, hiệu quả với tỉnh Mayabeque và các địa phương của Cuba trên nhiều lĩnh vực trong thời gian tới.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương tặng quà lưu niệm cho Ngài Đại sứ Rogelio Polanco Fuentes.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hoà Cuba tại Việt Nam, ngài Rogelio Polanco Fuentes trân trọng cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của lãnh đạo tỉnh Phú Thọ dành cho đoàn công tác và bày tỏ vui mừng khi được đến thăm, làm việc tại tỉnh, vùng Đất Tổ cội nguồn của dân tộc Việt Nam.

Chúc mừng những kết quả mà tỉnh Phú Thọ đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội thời gian qua, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hoà Cuba tại Việt Nam trân trọng cảm ơn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Phú Thọ đã chung tay ủng hộ Nhân dân Cuba trong những thời điểm khó khăn nhất. Đó là minh chứng sinh động về mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai dân tộc.

Ngài Đại sứ mong muốn, Phú Thọ sẽ tiếp tục tăng cường mở rộng hợp tác với các địa phương Cuba trên cơ sở những tiềm năng, thế mạnh của hai bên, nhất là trong các lĩnh vực sản xuất công nghiệp, năng lượng tái tạo và du lịch.

Cuba sẵn sàng hỗ trợ Phú Thọ về đào tạo, cử bác sĩ chuyên khoa, cung cấp dịch vụ y tế dự phòng, dược phẩm, công nghệ sinh học cho các cơ sở y tế của tỉnh.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Ngài Đại sứ Rogelio Polanco Fuentes bày tỏ mong muốn trong thời gian tới sẽ có thêm nhiều đoàn công tác của Cuba đến thăm Việt Nam nói chung và tỉnh Phú Thọ nói riêng để tìm hiểu thực tế những thành tựu phát triển của địa phương. Qua đó, tiếp tục mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực, góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước Việt Nam - Cuba.

Đức Anh