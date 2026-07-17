Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông yêu cầu giải quyết ngay những kiến nghị chính đáng của công dân

Ngày 17/7, tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh (cơ sở 3), phường Hòa Bình, đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tháng 7/2026.

Tham dự có các thành viên Hội đồng Tiếp công dân tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương. Phiên tiếp công dân được truyền hình trực tuyến đến tất cả các xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông chủ trì phiên tiếp công dân tháng 7/2026.

Theo Ban Tiếp công dân tỉnh, qua rà soát có 2 đoàn công dân đủ điều kiện để Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp tiếp và làm việc.

Đoàn công dân thứ nhất gồm ông Nguyễn Văn Hùng (tổ 7, phường Hòa Bình) và ông Bạch Công Năm (tổ 13, phường Thống Nhất), đại diện cho các công dân có đơn đề nghị giải quyết chế độ, chính sách theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP của Chính phủ. Theo phản ánh, các ông, bà đã được Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh ban hành quyết định nghỉ hưu trước tuổi và nghỉ thôi việc từ tháng 8/2025 nhưng đến nay vẫn chưa được chi trả chế độ theo quy định.

Sau khi nghe lãnh đạo các sở Nông nghiệp và Môi trường, Nội vụ, Tài chính báo cáo kết quả giải quyết, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phê bình các sở, ngành liên quan vì để việc giải quyết kéo dài, chậm trễ, làm phát sinh đơn thư khiếu nại của công dân.

Công dân Nguyễn Văn Hùng và Bạch Công Năm kiến nghị với đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh về việc chậm trễ trong giải quyết chế độ theo Nghị định 178/NĐ-CP.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành khẩn trương phối hợp tháo gỡ vướng mắc, hoàn tất các thủ tục để chi trả đầy đủ chế độ cho các trường hợp đủ điều kiện hưởng chính sách theo quy định, hoàn thành trước ngày 31/7/2026. Đồng thời, giao Sở Tài chính và Sở Nội vụ khẩn trương rà soát toàn bộ các trường hợp chưa được chi trả chế độ theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP, hoàn thành trước ngày 20/7/2026, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh để xem xét, chỉ đạo giải quyết.

Đồng chí Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của công dân liên quan đến việc thực hiện chi trả theo Nghị định 178/NĐ-CP.

Lãnh đạo Sở Tài chính báo cáo những khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc giải quyết chế độ cho người nghỉ hưu trước tuổi và nghỉ thôi việc theo Nghị định 178/NĐ-CP.

Lãnh đạo Sở Nội vụ báo cáo những vướng mắc liên quan đến kiến nghị của công dân về thụ hưởng chế độ theo Nghị định 178/NĐ-CP.

Đoàn công dân thứ hai gồm các ông, bà Bùi Thị Hiếu, Phạm Văn Liệu đại diện cho một số hộ dân tổ 1, phường Thịnh Lang (nay là phường Hòa Bình) kiến nghị điều chỉnh quy hoạch Dự án xây dựng Trường THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ sang vị trí khác. Đồng thời, đề nghị giải quyết dứt điểm tình trạng quy hoạch kéo dài, rà soát nguồn gốc đất để xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) và công khai thông tin về quy hoạch, phương án bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, tái định cư của dự án.

Bà Bùi Thị Hiếu đại diện cho các hộ dân khu vực tổ 1, phường Thịnh Lang cũ nêu kiến nghị đến đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh.

Theo báo cáo của UBND phường Hòa Bình, các nội dung kiến nghị này đã được địa phương nhiều lần trả lời bằng các văn bản. Căn cứ quy hoạch chung đô thị thành phố Hòa Bình (cũ) đến năm 2045 và quy hoạch phân khu khu trung tâm đô thị hành chính thành phố Hòa Bình (PK1), khu đất các hộ dân đề nghị cấp Giấy CNQSDĐ được quy hoạch là đất giáo dục để xây dựng Trường THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ nên không đủ điều kiện xem xét cấp Giấy CNQSDĐ theo quy định của pháp luật.

Đối với dự án xây dựng mới Trường THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ, UBND tỉnh Hòa Bình (cũ) đã phê duyệt chủ trương đầu tư; Thường trực Tỉnh ủy đã thống nhất phương án đầu tư và UBND tỉnh Phú Thọ cũng đã có văn bản đồng ý tiếp tục triển khai dự án tại vị trí thuộc phường Hòa Bình với quy mô khoảng 4,38ha. Hiện, Ban Quản lý dự án khu vực Hòa Bình đang thực hiện các bước khảo sát, lập dự án và chuẩn bị triển khai công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng theo quy định.

Đồng chí Chủ tịch UBND phường Hòa Bình báo cáo về công tác giải quyết đơn thư kiến nghị của công dân.

Sau khi nghe báo cáo của các cơ quan chức năng và ý kiến của công dân, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông giao UBND phường Hòa Bình tăng cường công khai thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng về chủ trương đầu tư xây dựng Trường THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ tại khu vực tổ 1, Thịnh Lang cũ; đồng thời tổ chức tuyên truyền, giải thích để người dân hiểu rõ sự cần thiết, mục tiêu của dự án cũng như lý do lựa chọn địa điểm xây dựng.

Đối với kiến nghị cấp Giấy CNQSDĐ, không có căn cứ pháp lý để giải quyết vì khu đất nằm trong khu vực đã được quy hoạch. Đồng chí yêu cầu UBND phường Hòa Bình tiếp tục hướng dẫn, cung cấp đầy đủ thông tin, giải quyết đơn thư của công dân đúng trình tự, thủ tục, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân trong quá trình thực hiện dự án.

Đối với các đơn thư còn lại không đủ điều kiện để Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp tiếp và giải quyết tại phiên tiếp công dân, Ban Tiếp công dân tỉnh có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh để giao các cơ quan chức năng xem xét, xử lý và trả lời công dân theo đúng quy định của pháp luật.

Mạnh Hùng