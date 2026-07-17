Quyết liệt tháo gỡ vướng mắc trong thực hiện mục tiêu phát triển nhà ở xã hội

Ngày 17/7, đồng chí Vũ Việt Văn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp về tình hình thực hiện quỹ đất 20% dành để xây dựng nhà ở xã hội (NƠXH) tại các dự án khu đô thị, khu nhà ở trên địa bàn khu vực Hòa Bình.

Tham dự có đại diện lãnh đạo các sở: Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và môi trường, Trung tâm phát triển quỹ đất khu vực Hòa Bình, chủ đầu tư các dự án và các ngành, địa phương.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn chủ trì cuộc họp.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, khu vực Hòa Bình hiện có 10 dự án khu đô thị, khu nhà ở gồm: Khu dân cư số 3, 4 phường Hòa Bình; Khu đô thị Thống Nhất (phường Thống Nhất); Khu đô thị Mường Khến (xã Tân Lạc); Khu dân cư đường Trương Hán Siêu (phường Hòa Bình); Khu đô thị sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp Đông Trường Sơn (xã Lương Sơn); Khu dân cư Thịnh Lang (phường Hòa Bình); Khu đô thị sinh thái cao cấp Yên Quang (xã Thịnh Minh); Khu đô thị mới Hòa Bình - GELEXIMCO (phường Hòa Bình); Khu nhà ở đô thị tại phường Dân Chủ và Khu biệt thự nhà vườn, trồng rừng kết hợp du lịch sinh thái tại phường Kỳ Sơn.

Đến nay có 8/10 dự án đã đăng ký bố trí quỹ đất 20% để xây dựng NƠXH theo quy định. Đây là cơ sở quan trọng để từng bước triển khai mục tiêu phát triển quỹ NƠXH, đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người thu nhập thấp, công nhân và người lao động trên địa bàn.

Lãnh đạo Sở Xây dựng báo cáo tình hình thực hiện các dự án tại cuộc họp.

Lãnh đạo Sở Tài chính báo cáo một số vấn đề vướng mắc liên quan đến các dự án.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và môi trường nêu những khó khăn vướng mắc trong thực hiện thủ tục về đất đai, giải phóng mặt bằng trong triển khai dự án.

Lãnh đạo Trung tâm quỹ đất khu vực Hòa Bình báo cáo những vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ GPMB các dự án.

Tại cuộc họp, đại diện các chủ đầu tư đã báo cáo tiến độ thực hiện, đồng thời làm rõ những khó khăn, vướng mắc ảnh hưởng đến quá trình triển khai dự án. Theo đó, nhiều dự án còn gặp trở ngại về thủ tục pháp lý, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB), xác định nguồn gốc đất, xác định giá đất cụ thể và hoàn thiện hồ sơ liên quan, dẫn đến tiến độ triển khai chưa đáp ứng yêu cầu.

Các chủ đầu tư kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành và địa phương tăng cường phối hợp, sớm tháo gỡ những khó khăn trong công tác kiểm kê, kiểm đếm, xác định nguồn gốc đất và bồi thường GPMB để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, nhất là phần diện tích dành xây dựng NƠXH.

Lãnh đạo UBND xã Lương Sơn báo cáo tình hình triển khai dự án nhà ở có bố trí quỹ đất xây dựng NƠXH trên địa bàn xã.

Lãnh đạo UBND phường Hòa Bình báo cáo tình hình thực hiện dự án trên địa bàn.

Lãnh đạo UBND xã Thịnh Minh báo cáo thực hiện dự án trên địa bàn.

Đại diện lãnh đạo các phường, xã có dự án cùng Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Hòa Bình báo cáo tình hình phối hợp với các chủ đầu tư trong quá trình triển khai. Theo đó, tại một số dự án, tiến độ GPMB còn chậm do một số hộ dân chưa phối hợp kiểm đếm tài sản, đất đai nên chưa đủ điều kiện thực hiện các bước tiếp theo.

Các địa phương cho biết đang tiếp tục tuyên truyền, vận động, thuyết phục người dân đồng thuận, đồng thời phối hợp chặt chẽ với nhà đầu tư để sớm tháo gỡ vướng mắc, bảo đảm tiến độ dự án.

Đại diện chủ đầu tư báo cáo tình hình triển khai dự án.

Chủ đầu tư dự án báo cáo tiến độ triển khai.

Chủ đầu tư dự án nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn nhấn mạnh, phát triển NƠXH là nhiệm vụ chính trị quan trọng được Chính phủ giao cho các địa phương, góp phần thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội, giải quyết nhu cầu về chỗ ở cho người lao động, công nhân và người thu nhập thấp. Qua đó, ổn định thị trường lao động và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Đồng chí ghi nhận khu vực Hòa Bình hiện đã có 8/10 dự án đăng ký bố trí quỹ đất để xây dựng NƠXH, đồng thời cũng yêu cầu các đơn vị liên quan phải quyết liệt hơn trong tổ chức thực hiện.

Để làm cơ sở cho việc quản lý, điều hành, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chậm nhất đến ngày 25/7/2026, các chủ đầu tư phải có văn bản báo cáo, đề xuất với Sở Xây dựng về chủ trương đầu tư NƠXH tại từng dự án. Đến ngày 30/7/2026, Sở Xây dựng báo cáo UBND tỉnh danh mục các dự án có bố trí quỹ đất xây dựng NƠXH.

Đồng chí giao Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Hòa Bình và các địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong công tác bồi thường, GPMB, đầu tư hạ tầng kết nối, tạo điều kiện thuận lợi để các dự án được triển khai đúng tiến độ. Các chủ đầu tư cần nêu cao trách nhiệm xã hội, tập trung nguồn lực thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật, góp phần hoàn thành mục tiêu phát triển quỹ NƠXH trên địa bàn tỉnh.

Mạnh Hùng