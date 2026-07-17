Văn phòng Đăng ký đất đai triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Ngày 17/7, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.

Văn phòng Đăng ký đất đai sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2026.

6 tháng đầu năm 2026, trong bối cảnh khối lượng hồ sơ đất đai phát sinh lớn, yêu cầu về cập nhật cơ sở dữ liệu và giải quyết thủ tục hành chính ngày càng cao, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh đã tiếp nhận hơn 173 nghìn hồ sơ; trong đó đã giải quyết trên 147,6 nghìn hồ sơ, các hồ sơ còn lại đang được xử lý theo quy định.

Việc kiểm soát hồ sơ quá hạn đã có những bước tiến nhất định. Công tác đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất được thực hiện đúng quy định, với 131.474 giấy chứng nhận được cấp cho tổ chức, hộ gia đình và cá nhân.

Đồng chí Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Xuân Hoàn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Cùng với giải quyết thủ tục hành chính, đơn vị phối hợp thực hiện có hiệu quả các chiến dịch theo kế hoạch của UBND tỉnh về làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai theo tiêu chí “đúng - đủ - sạch - sống”. Đến nay, toàn tỉnh có trên 1,33 triệu thửa đất được cập nhật trên hệ thống, trong đó hơn 964 nghìn thửa đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, đạt tỷ lệ 72,14%.

Trong 6 tháng cuối năm, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh tập trung đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy CNQSDĐ; tăng cường trích đo, chỉnh lý hồ sơ địa chính; nâng cao tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trên môi trường điện tử; thực hiện có hiệu quả chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai. Đồng thời, chuẩn hóa, số hóa và hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai, phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước và nhu cầu của người dân, doanh nghiệp. Thực hiện tốt công tác tham mưu, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ đề ra trong năm 2026.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hoàng Xuân Hoàn - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường ghi nhận, biểu dương những kết quả Văn phòng Đăng ký đất đai đã đạt được trong 6 tháng đầu năm.

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, đồng chí đề nghị Văn phòng Đăng ký đất đai tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính; quyết tâm không để xảy ra tình trạng hồ sơ chậm muộn do nguyên nhân chủ quan. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực thi công vụ; phân công nhiệm vụ theo hướng rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; chủ động rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải quyết hồ sơ.

Đồng chí cũng yêu cầu Văn phòng Đăng ký đất đai bố trí, sắp xếp nhân lực phù hợp với khối lượng và yêu cầu công việc; phát huy tinh thần trách nhiệm, nâng cao chất lượng phục vụ, đáp ứng tốt yêu cầu của người dân, doanh nghiệp và nhiệm vụ quản lý nhà nước về đất đai trong giai đoạn mới.

Hà Giang