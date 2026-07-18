Hội thảo khoa học: Dược bệnh viện - Từ chính sách đến thực tiễn

Ngày 18/7, Hội Dược sĩ Bệnh viện Việt Nam phối hợp với các đơn vị: Sở Y tế tỉnh Phú Thọ, Hội Y Dược tỉnh Phú Thọ, Trường Đại học Dược Hà Nội, Trường Dược - Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học lần thứ Nhất năm 2026 với chủ đề: Dược bệnh viện - Từ chính sách đến thực tiễn.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn tặng lẵng hoa chúc mừng hội thảo.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc tặng lẵng hoa chúc mừng hội thảo.

Dự hội thảo có các đồng chí: Giáo sư, Tiến sĩ Trần Văn Thuấn - Thứ trưởng Bộ Y tế; Tiến sĩ Cao Hưng Thái - Chủ tịch Hội Dược sĩ Bệnh viện Việt Nam; đồng chí Nguyễn Huy Ngọc - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Cùng dự có lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, đại diện Sở Y tế các tỉnh, thành phố, các bệnh viện, viện nghiên cứu, trường đại học; các hội, hiệp hội chuyên ngành y dược và gần 700 đại biểu hoạt động trong lĩnh vực y dược trên cả nước.

Các đại biểu tham dự hội thảo.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn khẳng định: Dược bệnh viện không chỉ thực hiện nhiệm vụ mua sắm, bảo quản, cấp phát thuốc mà còn là yếu tố quan trọng bảo đảm an toàn người bệnh, nâng cao chất lượng điều trị và hiệu quả hoạt động của hệ thống y tế. Tuy nhiên, tại nhiều cơ sở, công tác dược vẫn chủ yếu tập trung vào cung ứng, mua sắm, trong khi vai trò của dược sĩ lâm sàng trong nhóm điều trị chưa được phát huy đầy đủ.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn phát biểu khai mạc hội thảo.

Thứ trưởng Bộ Y tế đề nghị thời gian tới cần chuyển mạnh từ quản lý cung ứng sang quản trị toàn diện việc sử dụng thuốc; phát huy vai trò dược sĩ lâm sàng trong chăm sóc, điều trị người bệnh và tiếp tục chuẩn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực dược bệnh viện...

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc phát biểu chào mừng hội thảo.

Phát biểu chào mừng hội thảo, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc nhấn mạnh: Hội thảo không chỉ là diễn đàn khoa học uy tín để trao đổi các vấn đề về quản trị dược bệnh viện, dược lâm sàng mà còn là cơ hội tăng cường hợp tác chuyên môn giữa Ngành Y tế Phú Thọ với các bệnh viện, trường đại học và cơ sở y tế trên cả nước.

Hội thảo sẽ giúp đội ngũ cán bộ y, dược của tỉnh cập nhật kiến thức, tiếp cận các mô hình quản trị tiên tiến, góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh. Đồng chí khẳng định, tỉnh Phú Thọ sẽ tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để hệ thống y tế và công tác dược bệnh viện ngày càng phát triển...

Chủ tịch Hội Dược sĩ Bệnh viện Việt Nam Cao Hưng Thái phát biểu tại hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu đã trình bày các báo cáo chuyên đề chuyên sâu về hoạt động dược bệnh viện trong giai đoạn hiện nay, như: Quản trị và phát triển dược bệnh viện; nâng cao năng lực mua sắm, đấu thầu thuốc, hóa chất, vật tư y tế và trang thiết bị y tế; chính sách đào tạo nguồn nhân lực Dược bệnh viện; Dược lâm sàng: Tối ưu hóa liệu pháp điều trị từ hướng dẫn chung đến cá thể hóa người bệnh; định hướng chiến lược và phối hợp các cấp trong triển khai hoạt động Dược bệnh viện; Dược bệnh viện trong thời đại chuyên đổi số...

Hội thảo thu hút gần 700 đại biểu hoạt động trong lĩnh vực y dược trên cả nước.

Hội thảo là diễn đàn để các nhà quản lý, chuyên gia và đội ngũ cán bộ y tế chia sẻ kinh nghiệm, cập nhật kiến thức chuyên môn, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động dược bệnh viện trong giai đoạn mới...

Lê Hoàng