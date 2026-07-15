Chuyển đổi số nâng cao chất lượng tuyển sinh đầu cấp

Thay vì phải trực tiếp đến trường chen chúc xếp hàng nộp hồ sơ như trước, giờ đây các bậc phụ huynh chỉ cần vài thao tác nhấp chuột trên máy tính hoặc điện thoại là đã hoàn thành việc đăng ký cho con em mình. Việc triển khai tuyển sinh trực tuyến không chỉ giảm bớt thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian, công sức cho người dân mà còn góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch trong công tác tuyển sinh.

Cán bộ, giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Thanh Sơn đối chiếu hồ sơ tuyển sinh trực tuyến.

Để chuẩn bị cho năm học mới, các trường học trên địa bàn tỉnh đã đồng loạt triển khai tiếp nhận hồ sơ đăng ký tuyển sinh đầu cấp theo phương thức trực tuyến trên hệ thống phần mềm của Sở Giáo dục và Đào tạo. Việc số hóa quy trình tuyển sinh giúp phụ huynh dễ dàng thực hiện các thủ tục ngay tại nhà, đồng thời tạo thuận lợi cho các nhà trường trong công tác quản lý, xét duyệt hồ sơ.

Anh Lê Anh Dũng ở phường Việt Trì năm nay có con vào lớp 1. Thay vì phải xin nghỉ làm để đến trường xếp hàng, chờ đợi như các phụ huynh những năm trước, anh Dũng chỉ cần dùng máy tính kết nối Internet, truy cập vào hệ thống tuyển sinh của Sở Giáo dục và Đào tạo, điền thông tin và tải các giấy tờ cần thiết lên hệ thống.

Anh Dũng chia sẻ: “Tôi có thể chủ động đăng ký bất cứ lúc nào mà không phải đến trường trong giờ hành chính. Việc đăng ký cũng rất dễ dàng, chỉ cần thao tác theo các bước hướng dẫn rõ ràng trên trang web, chuẩn bị sẵn file chụp giấy tờ theo quy định rồi tải minh chứng lên là hồ sơ đã được hệ thống ghi nhận một cách nhanh chóng. Điều này rất thuận tiện đối với những người bận rộn như chúng tôi”.

Kết quả tuyển sinh được các trường đăng tải công khai trên trang web và các nền tảng mạng xã hội giúp phụ huynh, học sinh dễ dàng theo dõi.

Không chỉ tạo thuận lợi cho phụ huynh, tuyển sinh trực tuyến còn giảm đáng kể áp lực cho các nhà trường, nhất là tại khu vực trung tâm - nơi số lượng học sinh đăng ký hàng năm luôn ở mức cao. Thay vì tiếp nhận, kiểm tra hàng trăm bộ hồ sơ giấy, cán bộ tuyển sinh có thể rà soát, đối chiếu và phê duyệt hồ sơ trên hệ thống, góp phần rút ngắn thời gian xử lý và hạn chế sai sót.

Theo cô giáo Nguyễn Thị Minh Thịnh - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tân Dân (phường Việt Trì), nhà trường đã thành lập Ban tuyển sinh từ sớm, đồng thời đăng tải hướng dẫn tuyển sinh trực tuyến trên website và các trang mạng xã hội của nhà trường để phụ huynh dễ dàng tiếp cận. Các thành viên trong Ban tuyển sinh được phân công trực hệ thống, thường xuyên kiểm tra và xử lý hồ sơ ngay khi phát sinh dữ liệu mới. “Nhà trường cũng thông báo cụ thể thời gian tiếp nhận và công bố kết quả để phụ huynh thuận tiện theo dõi. Nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chỉ trong vòng 3 ngày, nhà trường đã hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển sinh trực tuyến theo quy định”- cô Thịnh cho biết.

Tuyển sinh trực tuyến giúp phụ huynh tiết kiệm thời gian, công sức, chi phí và giảm tải cho các trường học.

Tại các khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa hay các trường dân tộc nội trú, tuyển sinh trực tuyến càng phát huy hiệu quả. Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, phạm vi quản lý của nhiều địa phương được mở rộng, khoảng cách đi lại giữa các thôn bản và trường học xa hơn. Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, việc nộp hồ sơ trực tuyến giúp phụ huynh giảm đáng kể thời gian và chi phí đi lại.

Thầy giáo Đoàn Thanh Bình - Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Thanh Sơn phân tích: Hệ thống phần mềm tuyển sinh trực tuyến có điểm ưu việt vượt trội là tính năng cập nhật và hiển thị dữ liệu trực tiếp theo thời gian thực, giúp phụ huynh theo dõi điểm xét tuyển, chỉ tiêu và kết quả xét tuyển của học sinh một cách kịp thời.

“Ngay khi nhà trường hoàn thành việc xét duyệt, phụ huynh có thể tra cứu kết quả trên hệ thống mà không phải trực tiếp đến trường. Điều này giúp các gia đình chủ động hơn trong việc chuẩn bị cho năm học mới” - thầy Bình cho biết.

Việc công khai, minh bạch quy trình tuyển sinh góp phần mang lại sự công bằng, để mỗi ngày đến trường của các em học sinh thực sự là một ngày vui.

Việc triển khai tuyển sinh trực tuyến đã mang lại nhiều lợi ích thiết thực, từ tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân đến giảm áp lực cho các cơ sở giáo dục. Đồng thời, quy trình tuyển sinh được công khai, minh bạch hơn, tạo điều kiện để phụ huynh dễ dàng theo dõi, giám sát quá trình tiếp nhận và xét duyệt hồ sơ.

Có thể thấy, chuyển đổi số trong công tác tuyển sinh đầu cấp đang từng bước phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng quản lý giáo dục, cải cách thủ tục hành chính và xây dựng nền hành chính phục vụ. Đây cũng là tiền đề để ngành Giáo dục tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quản lý, điều hành và cung cấp các dịch vụ công, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân.

Lê Hoàng