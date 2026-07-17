Giáo dục Phú Thọ: Khẳng định vị thế tốp đầu

Năm học 2025-2026 đánh dấu một cột mốc đặc biệt đối với ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) của tỉnh. Đây là năm học đầu tiên sau khi thực hiện hợp nhất đơn vị hành chính cấp tỉnh, đồng thời triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Với quy mô gần 2.000 cơ sở giáo dục, trên 1 triệu học sinh, sinh viên và hơn 60.000 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, ngành Giáo dục Phú Thọ đã nhanh chóng ổn định tổ chức, bảo đảm hoạt động dạy học thông suốt, tiếp tục giữ vững chất lượng giáo dục, khẳng định vị thế trong nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước.

Học sinh Trường THPT Chuyên Hùng Vương tham gia Ngày hội STEM-Robotics-AI.

Điểm sáng nổi bật của năm học là chất lượng giáo dục đại trà tiếp tục được nâng lên. Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Phú Thọ xếp thứ 6/34 tỉnh, thành phố; tỷ lệ tốt nghiệp đạt 99,7%; toàn tỉnh có gần 500 bài thi đạt điểm 10. Nhiều môn học tiếp tục nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước, trong đó, môn Lịch sử xếp thứ nhất; Vật lý, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật xếp thứ hai; Ngữ văn và Sinh học đều nằm trong tốp 10.

Nếu giáo dục đại trà tiếp tục duy trì chất lượng ổn định thì giáo dục mũi nhọn khẳng định truyền thống hiếu học và chất lượng đào tạo của địa phương. Học sinh Phú Thọ giành 2 Huy chương Bạc tại Olympic Vật lý châu Á và Olympic Vật lý châu Âu; có 1 học sinh tham dự Olympic Hóa học quốc tế. Tại kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, Phú Thọ tiếp tục giữ vững vị trí trong nhóm dẫn đầu với số lượng và chất lượng giải, xếp thứ 3 toàn quốc.

Cùng với đó, phong trào nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và giáo dục STEM phát triển mạnh mẽ. Học sinh Phú Thọ xếp thứ 3 toàn quốc tại Cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học; xếp thứ 4 toàn quốc tại Cuộc thi Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp. Nhiều dự án về trí tuệ nhân tạo, Robotics và chuyển đổi số đạt thành tích cao tại các sân chơi trong nước.

Những kết quả trên không chỉ phản ánh nỗ lực của đội ngũ nhà giáo và học sinh mà còn cho thấy hiệu quả bước đầu trong triển khai các chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục theo tinh thần Nghị quyết số 71-NQ/TW.

Trường Tiểu học Bá Hiến A chú trọng giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.

Ngay trong năm học đầu tiên sau hợp nhất, tỉnh Phú Thọ đã tập trung hoàn thiện thể chế, tạo hành lang pháp lý và nguồn lực cho phát triển giáo dục. Hàng loạt nghị quyết, đề án, quyết định quan trọng đã được ban hành nhằm định hướng phát triển giáo dục giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đáng chú ý là chính sách miễn học phí với tổng kinh phí ngân sách hỗ trợ trên 1.300 tỷ đồng; các chính sách hỗ trợ học sinh, giáo viên tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia; chính sách phát triển giáo dục mầm non, dạy tiếng Việt cho trẻ em dân tộc thiểu số... được triển khai ngay từ năm học 2025-2026.

Song song với hoàn thiện cơ chế, chính sách, nguồn lực đầu tư cho giáo dục tiếp tục được ưu tiên. Toàn ngành huy động trên 1.000 tỷ đồng đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, phòng học bộ môn, phòng STEM; triển khai cải tạo, nâng cấp 54 trường THPT với kinh phí gần 1.000 tỷ đồng; bố trí 245 tỷ đồng hỗ trợ các xã đầu tư trường học. Đến nay, tỷ lệ phòng học kiên cố đạt trên 95%; khoảng 91% số trường đạt chuẩn quốc gia, tăng 2% so với thời điểm hợp nhất tỉnh.

Một trong những dấu ấn nổi bật của năm học là việc xây dựng hệ thống giáo dục thống nhất sau sắp xếp đơn vị hành chính. Ngành Giáo dục đã chủ động rà soát, sắp xếp mạng lưới trường, lớp theo hướng tinh gọn, hiệu quả; giảm 91 cơ sở giáo dục và 50 điểm trường lẻ; hoàn thiện phương án tổ chức lại các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo hướng tập trung nguồn lực, nâng cao chất lượng đào tạo.

Cùng với đó, công tác phát triển đội ngũ tiếp tục được quan tâm. Hơn 1.300 viên chức được tuyển dụng; khoảng 4.000 chỉ tiêu thăng hạng chức danh nghề nghiệp được triển khai, góp phần từng bước chuẩn hóa đội ngũ nhà giáo theo yêu cầu đổi mới.

Chuyển đổi số tiếp tục là một trong những trụ cột quan trọng của ngành. Dữ liệu của gần 2.000 cơ sở giáo dục, gần 70 nghìn giáo viên và trên 970 nghìn học sinh đã được kết nối đồng bộ. Học bạ số, tuyển sinh trực tuyến, hồ sơ điện tử, chữ ký số được triển khai rộng rãi; nhiều cơ sở giáo dục bước đầu ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào quản trị và hỗ trợ hoạt động dạy học.

Trong bối cảnh quy mô giáo dục tăng mạnh sau hợp nhất, việc tổ chức thành công các kỳ thi lớn là minh chứng rõ nét cho năng lực quản trị của ngành. Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 với hơn 58.000 học sinh; kỳ thi tốt nghiệp THPT với trên 48.500 thí sinh cùng các kỳ thi học sinh giỏi các cấp đều được tổ chức nghiêm túc, an toàn, đúng quy chế, không để xảy ra gián đoạn trong hoạt động giáo dục.

Nhà giáo ưu tú Phùng Quốc Lập - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT cho biết: Năm học 2026-2027, ngành GD&ĐT xác định tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 71-NQ/TW; đẩy mạnh sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục theo chỉ đạo của Trung ương; ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất cho vùng sâu, vùng xa; thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển giáo dục STEM; chuẩn hóa đội ngũ nhà giáo và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Những kết quả đạt được trong năm học đầu tiên sau hợp nhất không chỉ khẳng định năng lực thích ứng và đổi mới của ngành Giáo dục Phú Thọ, mà còn tạo nền tảng quan trọng để địa phương tiếp tục giữ vững vị thế trong nhóm dẫn đầu cả nước, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của khu vực Trung du và miền núi phía Bắc.

Hạnh Thúy