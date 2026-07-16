Thi IELTS tại Phú Thọ - Bước tiến mới trong đào tạo ngoại ngữ

Những năm gần đây, cùng với yêu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và đẩy mạnh hội nhập quốc tế, nhu cầu học ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh ngày càng gia tăng. Tại tỉnh Phú Thọ, việc mở rộng cơ hội tiếp cận các kỳ thi chuẩn quốc tế ngay tại địa phương không chỉ tạo thuận lợi cho người học mà còn góp phần thúc đẩy phong trào học ngoại ngữ, đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới.

Trung tâm tiếng Anh Dolphin là địa điểm duy nhất tại tỉnh Phú Thọ được phối hợp tổ chức kỳ thi IELTS cùng Hội đồng Anh.

Từ ngày 6/6/2025, Trung tâm tiếng Anh Dolphin tại phường Thanh Miếu trở thành đơn vị duy nhất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ được phối hợp tổ chức kỳ thi IELTS cùng Hội đồng Anh, đưa một kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo chuẩn quốc tế đến gần hơn với người học trên địa bàn tỉnh.

Việc có địa điểm thi IELTS ngay tại Phú Thọ giúp học sinh, sinh viên, người lao động trên địa bàn tỉnh và các khu vực lân cận thuận lợi hơn trong quá trình đăng ký, tham gia kỳ thi, đồng thời giảm thời gian, chi phí di chuyển đến các thành phố lớn.

Để đáp ứng những yêu cầu nghiêm ngặt của Hội đồng Anh, Trung tâm Dolphin đã đầu tư hệ thống phòng thi máy, trang thiết bị công nghệ, cơ sở vật chất theo tiêu chuẩn quốc tế, bảo đảm các điều kiện về an ninh, an toàn, bảo mật thông tin và quy trình tổ chức thi. Cùng với đó, sự quan tâm, tạo điều kiện của chính quyền phường Thanh Miếu đã góp phần hỗ trợ đơn vị trong quá trình tổ chức, vận hành điểm thi IELTS tại Việt Trì, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người học ngoại ngữ.

Phòng máy được Trung tâm tiếng Anh Dolphin đầu tư theo tiêu chuẩn quốc tế, đáp ứng các yêu cầu về cơ sở vật chất, kỹ thuật và bảo mật trong tổ chức kỳ thi IELTS.

Từ tháng 6/2025 đến nay, Trung tâm tiếng Anh Dolphin đã tổ chức gần 30 kỳ thi IELTS với gần 1.000 thí sinh tham gia.

Việc đưa kỳ thi IELTS về địa phương không chỉ mở thêm cơ hội tiếp cận chứng chỉ tiếng Anh quốc tế cho người học Phú Thọ, mà còn góp phần nâng cao chất lượng đào tạo ngoại ngữ, xây dựng nguồn nhân lực có khả năng hội nhập trong giai đoạn mới.

Thu Thủy