Phú Thọ tăng cường nguồn lực tài chính, tạo nền tảng phát triển giáo dục và đào tạo

Thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo huy động, quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho giáo dục, từng bước tạo nền tảng tài chính bền vững cho sự phát triển của ngành trong giai đoạn mới.

Cơ sở vật chất của Trường THCS Tân Dân, phường Việt Trì ngày càng được quan tâm đầu tư, góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển giáo dục và đào tạo.

Theo đó, tỉnh đặt mục tiêu bảo đảm chi cho giáo dục đạt tối thiểu 20% tổng chi ngân sách địa phương; trong đó, chi đầu tư xây dựng cơ bản chiếm tối thiểu 5%, ít nhất 3% dành cho giáo dục đại học. Đồng thời, tỉnh đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, phấn đấu huy động nguồn lực ngoài ngân sách đạt từ 20-25% tổng nguồn lực đầu tư cho lĩnh vực này.

Để thực hiện mục tiêu trên, Đảng ủy UBND tỉnh đã lãnh đạo UBND tỉnh phối hợp với HĐND tỉnh rà soát, hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách về giáo dục sau sáp nhập. Đến nay, HĐND tỉnh đã ban hành 9 nghị quyết quy định các chính sách, chế độ đối với học sinh, sinh viên và đội ngũ nhà giáo, bảo đảm thống nhất trong tổ chức thực hiện trên phạm vi toàn tỉnh.

Các chính sách mới được xây dựng theo hướng kế thừa những quy định còn phù hợp, đồng thời nâng mức hỗ trợ bình quân cao hơn so với ba tỉnh trước khi sáp nhập và tiệm cận khoảng 80% mức quy định của Trung ương.

Việc hoàn thiện cơ chế, chính sách góp phần tăng cường nguồn lực đầu tư cho giáo dục, bảo đảm an sinh xã hội, khuyến khích người học, đồng thời tạo động lực để đội ngũ nhà giáo yên tâm công tác, gắn bó lâu dài với ngành, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo trong giai đoạn mới.

Anh Thơ