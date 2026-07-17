Khẳng định vị thế bằng chất lượng giáo dục toàn diện

Năm học 2025-2026 khép lại với nhiều dấu ấn tích cực của Trường THPT Long Châu Sa. Trong bối cảnh ngành Giáo dục tiếp tục triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và đẩy mạnh chuyển đổi số, nhà trường không chỉ giữ vững nền nếp, kỷ cương mà còn khẳng định vị thế là một trong những đơn vị có chất lượng giáo dục hàng đầu trong khối các trường THPT không chuyên của tỉnh.

Thành công của một nhà trường không chỉ được đo bằng những tấm huy chương hay thứ hạng trong các kỳ thi mà còn được thể hiện ở chất lượng giáo dục toàn diện, sự trưởng thành của học sinh và tinh thần đổi mới không ngừng của đội ngũ nhà giáo. Với Trường THPT Long Châu Sa, năm học 2025-2026 là minh chứng cho quá trình phát triển bền vững được xây dựng từ nhiều năm qua.

Nhà trường hiện có 34 lớp với 1.454 học sinh; đội ngũ gồm 79 cán bộ, giáo viên, nhân viên, trong đó 70 giáo viên trực tiếp giảng dạy. Chi bộ nhà trường có 68 đảng viên, chiếm hơn 86% tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên. Đây là nền tảng quan trọng để phát huy vai trò lãnh đạo, xây dựng tập thể đoàn kết, thống nhất, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị và chuyên môn.

Đảng bộ Trường THPT Long Châu Sa tổ chức lễ kết nạp Đảng cho học sinh ưu tú khối 12.

Ngay từ đầu năm học, nhà trường chủ động xây dựng kế hoạch giáo dục phù hợp với điều kiện thực tiễn; thực hiện nghiêm quy chế dân chủ, công khai, tăng cường kiểm tra nội bộ, phát huy trách nhiệm của từng cán bộ, giáo viên trong thực hiện nhiệm vụ.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống và kỹ năng sống được chú trọng. Trường thường xuyên tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật; triển khai nhiều hoạt động phòng, chống bạo lực học đường, ma túy, bảo đảm an toàn giao thông, an ninh trường học; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện và tích cực.

Kết quả nổi bật trong năm học là chất lượng giáo dục toàn diện tiếp tục được giữ vững ở mức cao. Trong 1.452 học sinh được đánh giá cuối năm, có 1.418 học sinh được xếp loại rèn luyện mức tốt, chiếm 97,66%. Con số cho thấy hiệu quả công tác giáo dục đạo đức, xây dựng văn hóa học đường và sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường với gia đình.

Ở lĩnh vực học tập, tỷ lệ học sinh đạt mức tốt đạt 69,28%; mức khá đạt 29,41%; học sinh chưa đạt chỉ còn 1,31%. Đặc biệt, toàn trường có 89 học sinh được xếp loại xuất sắc và 914 học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi, tương đương gần 63% tổng số học sinh.

So với năm học trước, số lượng học sinh giỏi tăng đáng kể, phản ánh chất lượng dạy học ngày càng được nâng cao. Những kết quả đó là thành quả của quá trình đổi mới phương pháp giảng dạy theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác học liệu số, tổ chức các hoạt động trải nghiệm, giáo dục STEM và đổi mới kiểm tra, đánh giá theo yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Cô và trò Trường THPT Long Châu Sa thi đua dạy tốt, học tốt.

Nếu giáo dục đại trà là nền tảng thì giáo dục mũi nhọn tiếp tục khẳng định thương hiệu của nhà trường. Tại kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, Trường THPT Long Châu Sa có 44/46 học sinh dự thi đoạt giải, đạt 95,7% (9 giải Nhất, 7 giải Nhì, 19 giải Ba, 9 giải Khuyến khích). Với kết quả này, nhà trường xếp thứ ba toàn tỉnh về số lượng giải Nhất trong khối các trường THPT không chuyên; xếp thứ tư về chất lượng giải; xếp thứ bảy về tỷ lệ học sinh đoạt giải và nằm trong tốp 10 về điểm đồng đội.

Ở lĩnh vực nghiên cứu khoa học kỹ thuật, học sinh nhà trường đạt một giải Ba cấp tỉnh. Các phong trào giáo dục quốc phòng và an ninh, thể dục thể thao, sáng kiến xây dựng trường học an toàn cũng ghi nhận nhiều thành tích. Đáng chú ý, qua các kỳ khảo sát chất lượng học sinh lớp 12 phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT, nhà trường đều duy trì vị trí trong nhóm dẫn đầu.

Bên cạnh nâng cao chất lượng dạy học, Trường THPT Long Châu Sa xác định chuyển đổi số là một trong những động lực quan trọng của đổi mới quản trị nhà trường. Nhà trường tiếp tục triển khai học bạ số; xây dựng thư viện điện tử; tăng cường khai thác học liệu số; đầu tư bổ sung hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ dạy học trực tiếp kết hợp trực tuyến; từng bước hiện đại hóa công tác quản lý, lưu trữ và điều hành.

Thầy giáo Triệu Trí Phú - Hiệu trưởng Trường THPT Long Châu Sa cho biết: Công tác xây dựng đội ngũ được quan tâm thường xuyên. Nhà trường tạo điều kiện để giáo viên tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn, tập huấn đổi mới giáo dục, học trung cấp lý luận chính trị và nâng cao trình độ chuyên môn. Vai trò của tổ chuyên môn, giáo viên cốt cán và giáo viên chủ nhiệm tiếp tục được phát huy, góp phần xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, trách nhiệm và sáng tạo.

Năm học 2026-2027, Trường THPT Long Châu Sa sẽ tiếp tục giữ vững kỷ cương, nền nếp; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; đẩy mạnh chuyển đổi số; tăng cường bồi dưỡng đội ngũ; phát triển giáo dục STEM; đổi mới sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học. Trường cũng chuẩn bị tốt các điều kiện thực hiện hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và tiếp tục xây dựng nhà trường đạt chuẩn quốc gia.

Những con số biết nói trong năm học 2025-2026 không chỉ phản ánh thành tích của một năm học, mà còn cho thấy hướng đi đúng trong xây dựng một môi trường giáo dục lấy chất lượng làm trung tâm, lấy người học làm chủ thể và lấy đổi mới làm động lực phát triển. Từ nền tảng ấy, Trường THPT Long Châu Sa khẳng định vị thế của một cơ sở giáo dục có chất lượng, đóng góp tích cực vào sự nghiệp đổi mới giáo dục của tỉnh Phú Thọ.

Hương Giang