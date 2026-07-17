Quy trình lọc ảo 6 lần để xác định nguyện vọng trúng tuyển đại học 2026

Từ ngày 4/8, hệ thống tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tiến hành lọc ảo 6 lần. Đây là quy trình nhằm đảm bảo mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển vào một nguyện vọng cao nhất đáp ứng đầy đủ điều kiện.

Kết thúc lọc ảo vào ngày 9/8

Theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), từ ngày 4 đến 9/8, theo các mốc thời gian, các cơ sở đào tạo sẽ tổ chức xét tuyển, xử lý nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống tuyển sinh chung của Bộ GDĐT.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ảnh: Lê Khánh

Năm 2026, quy trình lọc ảo gồm 6 lần. Lần đầu bắt đầu từ 7h ngày 4/8, lần lọc ảo cuối vào chiều 9/8.

Trong khoảng thời gian này, Bộ GDĐT sẽ tổ chức xét tuyển, tải kết quả xử lý nguyện vọng lên hệ thống và trả kết quả xử lý nguyện vọng về cho các trường 6 lần để cho ra kết quả cuối cùng.

Quy trình lọc ảo đảm bảo mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển vào một nguyện vọng duy nhất cao nhất. Điều này giúp giảm thiểu hiện tượng ảo trong tuyển sinh.

Sau 6 lần lọc ảo, 17h ngày 9/8, các trường sẽ nhập mức điểm trúng tuyển và kết quả xét tuyển lên hệ thống.

Trong ngày 10/8, các trường rà soát kết quả trúng tuyển. Kết quả điểm trúng tuyển cùng danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 1 sẽ được công bố trước 17h ngày 13/8.

Mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển nguyện vọng cao nhất đủ điều kiện

GS.TS Nguyễn Tiến Thảo - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ GDĐT lưu ý, việc đăng ký xét tuyển, trúng tuyển và nhập học là các bước khác nhau trong cùng một chuỗi quy trình.

Đăng ký xét tuyển vào một cơ sở đào tạo là quyền và nguyện vọng của thí sinh. Quá trình xét tuyển theo yêu cầu đầu vào, chỉ tiêu tuyển sinh. Thí sinh phải đạt các yêu cầu đó và mức đạt điểm chuẩn mới trúng tuyển để nhập học. Chỉ khi thí sinh hoàn tất thủ tục nhập học mới chính thức theo học tại cơ sở giáo dục.

Theo GS.TS Nguyễn Tiến Thảo, một thí sinh có thể đăng ký nhiều nguyện vọng, nhưng sau quá trình xử lý nguyện vọng chung, mỗi thí sinh chỉ được xác định trúng tuyển vào một nguyện vọng cao nhất đáp ứng đầy đủ điều kiện.

Thống kê tỷ lệ nhập học của Bộ GDĐT so với chỉ tiêu các năm 2023, 2024 và 2025 tương ứng từ 82,45% lên 85,23% và 90%. Điều đó cho thấy số đăng ký xét tuyển luôn cao hơn số nhập học thực tế, bởi không phải tất cả thí sinh đăng ký đều đủ điều kiện trúng tuyển và không phải tất cả thí sinh trúng tuyển đều quyết định nhập học.

GS.TS Nguyễn Tiến Thảo cho biết, khi xác định số thí sinh dự kiến trúng tuyển, các trường phải phân tích dữ liệu của những năm trước về tỷ lệ xác nhận nhập học và tỷ lệ hoàn tất thủ tục nhập học của từng ngành, từng chương trình.

Số lượng dự kiến trúng tuyển có thể được tính toán cao hơn chỉ tiêu trong một biên độ nhỏ, thường khoảng 1% đến 3% nằm trong dự báo tỉ lệ ảo do thí sinh trúng tuyển nhưng không nhập học. Tuy nhiên, mức này chỉ là biên độ dự báo trong tuyển sinh.

GS.TS Nguyễn Tiến Thảo cho rằng, đây là diễn biến bình thường của quá trình tuyển sinh, không nên lấy số đăng ký làm số nhập học dự kiến, cũng không mặc nhiên quy định tỉ lệ ảo.

Sau khi nhập học, hằng năm vẫn có sinh viên không tiếp tục chương trình mà chọn con đường du học hoặc lựa chọn định hướng phát triển bản thân theo con đương khác. Ngay cả khi sinh viên đã học tập hết năm thứ nhất vẫn còn có ý định thi lại hoặc chuyển đổi ngành đào tạo đã trúng tuyển.

Sau khi có kết quả, tất cả thí sinh trúng tuyển, kể cả diện tuyển thẳng, phải xác nhận nhập học trực tuyến trước 17h ngày 21/8 nếu có nguyện vọng theo học. Đây là bước bắt buộc để hoàn tất quá trình trúng tuyển.

Đối với những thí sinh chưa trúng tuyển ở đợt 1 hoặc còn nhu cầu học tập, từ tháng 8 đến tháng 12/2026, các cơ sở đào tạo sẽ tổ chức xét tuyển bổ sung theo kế hoạch riêng và cập nhật danh sách thí sinh trúng tuyển, nhập học theo quy định.

https://daidoanket.vn/quy-trinh-loc-ao-6-lan-de-xac-dinh-nguyen-vong-trung-tuyen-dai-hoc-2026.html

Theo daidoanket.vn