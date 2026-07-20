Đẩy mạnh thực hiện Đề án 06: Để người dân thực sự là trung tâm của chuyển đổi số

Không còn phải mang theo nhiều loại giấy tờ khi đi khám bệnh, thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) hay tiếp cận các chính sách an sinh xã hội..., thời gian qua, người dân trên địa bàn tỉnh, từ vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn đến các khu vực thuận lợi, ngày càng cảm nhận rõ những tiện ích mà Đề án 06 của Chính phủ mang lại. Việc ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong cải cách hành chính, xây dựng chính quyền số, công dân số, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Công an phường Kỳ Sơn hướng dẫn người dân vùng cao đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử.

Xây dựng nền tảng dữ liệu cho chính quyền số

Sau hơn 4 năm triển khai, Đề án 06 đã trở thành một trong những động lực quan trọng thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia. Tại Phú Thọ, việc thực hiện Đề án được xác định là nhiệm vụ trọng tâm nhằm đổi mới phương thức quản lý, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền, đồng thời mang đến những tiện ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp.

Để triển khai hiệu quả Đề án 06, ngay từ đầu năm 2026, UBND tỉnh và Tổ công tác Đề án 06 đã ban hành hơn 30 văn bản chỉ đạo, triển khai nhiều giải pháp đồng bộ. Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 tiếp tục được kiện toàn. 148 xã, phường đều thành lập Tổ công tác, với lực lượng Công an làm nòng cốt, tạo sự thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện từ tỉnh đến cơ sở.

Từ nền tảng đó, cải cách thủ tục hành chính của tỉnh tiếp tục có bước chuyển mạnh mẽ. Đến nay, 100% TTHC đủ điều kiện đã được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến toàn trình; 100% thủ tục đủ điều kiện được giải quyết không phụ thuộc địa giới hành chính trong phạm vi cấp tỉnh. Việc triển khai cơ chế “luồng xanh 24 giờ” và “luồng xanh 50%” đã góp phần rút ngắn tới 50% thời gian giải quyết hồ sơ, tạo chuyển biến rõ nét trong chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Cán bộ Công an xã Kim Bôi hỗ trợ thí sinh quên giấy tờ tùy thân xác thực thông tin qua VNeID trước khi vào phòng thi.

Hiệu quả cải cách được phản ánh qua những con số ấn tượng. Trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh tiếp nhận hơn 566 nghìn hồ sơ TTHC. Trong đó, gần 96% được thực hiện trực tuyến. Riêng 25 dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06 đã tiếp nhận hơn 1,16 triệu hồ sơ với tỷ lệ trực tuyến đạt gần 92%; mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp tiếp tục duy trì trên 95%.

Song song với đó, việc phát triển “công dân số” tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Đến nay, toàn tỉnh đã cấp trên 3,65 triệu thẻ căn cước; hơn 3,07 triệu tài khoản định danh điện tử. Trong đó, gần 2,67 triệu tài khoản đã được kích hoạt. Trên 1 triệu tài khoản an sinh xã hội và hơn 1,12 triệu thẻ BHYT đã được tích hợp trên ứng dụng VNeID, tạo nền tảng để người dân tiếp cận ngày càng nhiều dịch vụ số.

Những kết quả trên cho thấy dữ liệu dân cư đang từng bước trở thành “hạ tầng mềm” của chính quyền số. Không chỉ phục vụ công tác quản lý. Dữ liệu đã được khai thác hiệu quả trong giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công và kết nối với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, tạo nền tảng quan trọng để chuyển đổi số đi vào chiều sâu.

Tiện ích số đến với từng người dân

Những con số ấy đã được hiện thực hóa bằng những trải nghiệm của người dân trong cuộc sống hàng ngày. Anh Xa Văn Ngọt, xã Đức Nhàn là một trong những người cảm nhận rõ sự thay đổi đó. Mỗi lần đến Trung tâm Y tế khu vực Đà Bắc khám bệnh, anh không còn phải mang theo tập hồ sơ bệnh án, thẻ BHYT hay nhiều loại giấy tờ như trước.

Chỉ với chiếc thẻ căn cước công dân, cán bộ y tế quét mã để xác thực thông tin, toàn bộ dữ liệu về nhân thân, BHYT và lịch sử khám chữa bệnh được hiển thị trên hệ thống. Từ khâu tiếp nhận, đăng ký khám, làm thủ tục nhập viện đến thanh toán viện phí đều được thực hiện trên cơ sở dữ liệu đã được kết nối, chia sẻ giữa các ngành. Không còn cảnh phải kê khai nhiều lần hay bổ sung giấy tờ, thời gian làm thủ tục được rút ngắn đáng kể, giúp anh và những người dân thuận tiện hơn trong quá trình khám và điều trị bệnh tại các cơ sở y tế.

Bà Lý Thị Xuân ở xóm Tân Thành được cán bộ Trung tâm phục vụ hành chính công xã Tân Mai hỗ trợ thực hiện các thủ tục hưởng chế độ an sinh xã hội.

Ở lĩnh vực hộ tịch, những tiện ích của Đề án 06 cũng được người dân vùng cao cảm nhận rõ nét. Vượt hàng chục Km đường dốc núi từ thôn Thung Mặn xuống Trung tâm Phục vụ hành chính công xã, chị Giàng Y Nhà đến làm thủ tục đăng ký khai sinh cho con gái là Sùng Y Gầu. Trước đây, mỗi lần thực hiện TTHC, chị Giàng Y Nhà và người dân vùng cao thường phải chuẩn bị nhiều loại giấy tờ; nếu thiếu lại phải quay về bổ sung, rất vất vả vì quãng đường xa.

Nay, với sự hỗ trợ của cán bộ xã, thông tin của gia đình chị được tra cứu, đối chiếu trực tiếp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để hoàn thiện hồ sơ đăng ký khai sinh ngay trong buổi làm việc. Chị Giàng Y Nhà chia sẻ: Nhà tôi cách trung tâm xã hàng chục cây số, đường đi lại khó khăn nên chỉ mong làm thủ tục một lần là xong. Hôm nay chỉ cần mang theo căn cước, được cán bộ hướng dẫn tận tình, mọi thủ tục đều hoàn thành nhanh chóng, không phải đi lại nhiều lần như trước.

Không chỉ trong lĩnh vực y tế hay hộ tịch, những tiện ích từ Đề án 06 còn hiện diện trong việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội. Bà Lý Thị Xuân, 70 tuổi, người dân tộc Dao ở xóm Tân Thành, cách trung tâm xã Tân Mai gần 30km, đến Trung tâm Phục vụ hành chính công xã để làm thủ tục hưởng trợ cấp hàng tháng dành cho hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Chỉ mang theo chiếc thẻ căn cước công dân, bà được cán bộ xã hướng dẫn, tra cứu và đối chiếu thông tin trực tiếp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cùng các cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Sau khi xác minh đầy đủ thông tin, hồ sơ được hoàn thiện ngay trong buổi làm việc mà không phải quay về bổ sung nhiều loại giấy tờ như trước. “Tôi chỉ mang theo căn cước, còn lại cán bộ hướng dẫn rất tận tình, làm nhanh lắm, không phải đi lại nhiều lần nữa”, bà Xuân phấn khởi chia sẻ.

Chị Giàng Y Nhà ở xóm Thung Mặn được cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công hỗ trợ đăng ký khai sinh cho con qua Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Những câu chuyện trên đã phản ánh sinh động những giá trị mà Đề án 06 mang lại. Từ khám chữa bệnh, đăng ký khai sinh đến giải quyết chính sách an sinh xã hội, dữ liệu dân cư đã trở thành “chìa khóa” để đơn giản hóa TTHC, giảm giấy tờ, giảm thời gian và chi phí đi lại cho người dân. Nhất là người dân ở vùng sâu, vùng xa.

Đến nay, toàn tỉnh đã triển khai khám, chữa bệnh bằng căn cước công dân hoặc VNeID tại 623/623 cơ sở y tế; đầu tư 757 đầu đọc mã QR và 29 kiosk thông minh phục vụ đăng ký khám chữa bệnh. Ngành Giáo dục đã kết nối học bạ số với 100% cơ sở giáo dục; thanh toán không dùng tiền mặt tiếp tục được mở rộng trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, BHXH, điện lực, thuế...

Song song với đó, tỉnh tiếp tục duy trì hơn 3,9 triệu dữ liệu dân cư theo tiêu chí “đúng, đủ, sạch, sống”; hoàn thành số hóa 100% dữ liệu hộ tịch; chuẩn hóa hơn 3,12 triệu thửa đất; đồng bộ gần 99,6% dữ liệu bảo hiểm với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Hạ tầng số tiếp tục được đầu tư đồng bộ với 997 trạm 5G phủ khắp khu vực đô thị, khu công nghiệp và trung tâm các xã, tạo nền tảng quan trọng để các tiện ích số tiếp tục được mở rộng.

Những kết quả đạt được cho thấy Đề án 06 đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu lấy người dân làm trung tâm phục vụ. Khi dữ liệu được kết nối, chia sẻ và khai thác hiệu quả, chuyển đổi số đã hiện diện trong từng giao dịch hàng ngày của người dân. Đây cũng là nền tảng quan trọng để Phú Thọ tiếp tục xây dựng “chính quyền số”, phát triển “kinh tế số”, “xã hội số”, hướng tới nền hành chính hiện đại, công khai, minh bạch và phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Mạnh Hùng