Động lực cho doanh nghiệp chuyển đổi số

Những năm gần đây, chuyển đổi số (CĐS) đã trở thành yêu cầu cấp thiết đối với cộng đồng doanh nghiệp nếu muốn nâng cao năng lực cạnh tranh, tối ưu chi phí và mở rộng thị trường. Tại Phú Thọ, cùng với các chính sách thúc đẩy CĐS của tỉnh, sự vào cuộc của các doanh nghiệp công nghệ trong phát triển hạ tầng số, cung cấp nền tảng và tư vấn giải pháp đã tạo thêm động lực để cộng đồng doanh nghiệp từng bước chuyển đổi phương thức quản trị, sản xuất, kinh doanh, góp phần thúc đẩy kinh tế số phát triển.

Viettel tích cực mở rộng hạ tầng viễn thông hỗ trợ người dân và doanh nghiệp tiếp cận các nền tảng số.

Tạo nền tảng để doanh nghiệp chuyển đổi số

Đối với nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, CĐS đã trở thành yêu cầu cấp thiết để nâng cao năng suất, tiết giảm chi phí và thích ứng với biến động của thị trường. Tuy nhiên, hành trình ấy không hề dễ dàng khi không ít doanh nghiệp vẫn gặp khó về hạ tầng công nghệ, nguồn nhân lực số cũng như việc lựa chọn giải pháp phù hợp với quy mô và khả năng tài chính. Bởi vậy, cùng với các chính sách hỗ trợ của tỉnh, sự đồng hành của các doanh nghiệp công nghệ đang góp phần tháo gỡ những “điểm nghẽn” ban đầu, tạo nền tảng để doanh nghiệp mạnh dạn CĐS.

Một trong những điều kiện tiên quyết là hạ tầng số. Những năm qua, việc triển khai thỏa thuận hợp tác chuyển đổi số giữa tỉnh Phú Thọ và Tập đoàn Viettel đã góp phần mở rộng hạ tầng viễn thông trên địa bàn. Đến nay, toàn tỉnh có trên 2.500 trạm 2G, 3G, 4G, 5G, vùng phủ sóng đạt gần 99% dân số; hạ tầng cáp quang đã được phủ đến 100% xã, phường, cùng hệ thống truyền số liệu chuyên dùng kết nối tới cấp xã. Đây là nền tảng quan trọng để doanh nghiệp tiếp cận các nền tảng số, kết nối dữ liệu và từng bước đổi mới phương thức quản trị, sản xuất, kinh doanh.

Trên nền tảng đó, các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp CĐS cũng được triển khai ngày càng thực chất. Thông qua sự phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn với các doanh nghiệp công nghệ, trong đó có Viettel Phú Thọ, nhiều hội nghị, chương trình kết nối đã được tổ chức nhằm giới thiệu các giải pháp về quản trị doanh nghiệp, kế toán, bán hàng, quản lý sản xuất, hóa đơn điện tử, chữ ký số... Đồng thời, doanh nghiệp còn được khảo sát mức độ sẵn sàng CĐS, tư vấn lựa chọn giải pháp phù hợp với từng ngành nghề và quy mô hoạt động, tránh đầu tư dàn trải hoặc vượt quá nhu cầu thực tế.

Theo Trung tá Nguyễn Văn Trung, Giám đốc Viettel Phú Thọ, mục tiêu không chỉ là cung cấp hạ tầng hay các sản phẩm công nghệ, mà quan trọng hơn là xây dựng hệ sinh thái giải pháp để doanh nghiệp có thể triển khai CĐS theo từng bước, phù hợp với năng lực tài chính và điều kiện phát triển. Cách tiếp cận này giúp doanh nghiệp giảm bớt rào cản khi bắt đầu chuyển đổi, đồng thời tạo tiền đề để mở rộng ứng dụng công nghệ trong những giai đoạn tiếp theo.

Tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp

Hạ tầng số và các giải pháp công nghệ chỉ thực sự có ý nghĩa khi được chuyển hóa thành hiệu quả trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Thực tế tại Phú Thọ cho thấy, ngày càng nhiều doanh nghiệp đã chủ động ứng dụng các nền tảng số vào quản trị, bán hàng và cung cấp dịch vụ. Từ hóa đơn điện tử, chữ ký số, quản trị dữ liệu đến các nền tảng bán hàng thông minh, nhiều quy trình trước đây thực hiện thủ công đã được số hóa, giúp rút ngắn thời gian xử lý công việc, giảm chi phí vận hành, hạn chế sai sót và nâng cao khả năng kết nối với khách hàng trên môi trường số.

Trung tá Nguyễn Văn Trung chia sẻ: Chuyển đổi số là một quá trình lâu dài, vì vậy, doanh nghiệp cần một hệ sinh thái giải pháp đồng bộ và lộ trình phù hợp với quy mô, nguồn lực của mình. Trên tinh thần đó, Viettel Phú Thọ không chỉ cung cấp các nền tảng công nghệ mà còn đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình tư vấn, triển khai và hoàn thiện mô hình quản trị số, giúp doanh nghiệp từng bước khai thác hiệu quả dữ liệu, tự động hóa quy trình và nâng cao năng suất lao động.

Từ góc độ phát triển kinh tế địa phương, mỗi doanh nghiệp CĐS thành công không chỉ nâng cao sức cạnh tranh của chính mình mà còn góp phần hình thành hệ sinh thái kinh tế số của tỉnh. Khi các doanh nghiệp tăng cường ứng dụng công nghệ vào sản xuất, kinh doanh, chuỗi giá trị được kết nối hiệu quả hơn, chất lượng sản phẩm và dịch vụ từng bước được nâng lên, tạo thêm động lực cho đổi mới sáng tạo, mở rộng thị trường và phát triển bền vững. Đây cũng là mục tiêu mà Phú Thọ đang hướng tới trong quá trình hiện thực hóa các chủ trương về phát triển kinh tế số và xây dựng chính quyền số, xã hội số.

Trong thời gian tới, cùng với việc tiếp tục hoàn thiện hạ tầng số và mở rộng các nền tảng công nghệ, sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp công nghệ và cộng đồng doanh nghiệp sẽ tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong thúc đẩy CĐS. Khi doanh nghiệp được hỗ trợ đúng nhu cầu, lựa chọn đúng giải pháp và triển khai đúng lộ trình, CĐS sẽ không chỉ là xu hướng mà thực sự trở thành động lực nâng cao năng lực cạnh tranh, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế và sự phát triển bền vững của tỉnh Phú Thọ.

Hương Giang