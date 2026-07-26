Chuyển đổi số trong Đảng tại Trung Sơn

Đảng bộ xã Trung Sơn đang tích cực đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong công tác xây dựng Đảng. Việc số hóa tài liệu, đổi mới sinh hoạt chi bộ qua nền tảng số và nâng cao năng lực quản lý đảng viên đã tạo chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo của tổ chức Đảng ở địa bàn vùng cao, miền núi.

Đảng ủy xã Trung Sơn tập trung lực lượng tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ số hóa hồ sơ đảng viên trong chiến dịch 45 ngày đêm.

Đổi mới sinh hoạt chi bộ

Thôn Nhồi là một trong những điểm sáng của Đảng bộ xã Trung Sơn trong thực hiện chuyển đổi số từ cơ sở. Thôn có địa bàn rộng, địa hình đồi núi, bị chia cắt bởi khe suối và rừng tự nhiên. Toàn thôn có 99 hộ dân, chủ yếu là đồng bào các dân tộc Mông (47 hộ), Dao, Mường, Kinh sống rải rác. Điều kiện giao thông đi lại khó khăn, nhất là vào mùa mưa lũ, từng là rào cản lớn trong việc tập hợp, triển khai các văn bản, nghị quyết của Đảng đến cơ sở.

Trước thực tế đó, ứng dụng các nền tảng số đã trở thành “chìa khóa” giúp Chi bộ thôn Nhồi tháo gỡ khó khăn. Dù chỉ có 4 đảng viên, Chi bộ đã tiên phong ứng dụng công nghệ vào công tác Đảng. Đến nay, 100% đảng viên trong Chi bộ đã đăng ký, cài đặt và sử dụng thành thạo phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử”.

Đồng chí Đinh Thị Linh - Bí thư Chi bộ thôn Nhồi chia sẻ: “Thông qua nhóm Zalo và Sổ tay đảng viên điện tử, các tài liệu, nghị quyết được gửi kịp thời, giúp đảng viên chủ động nghiên cứu trước mỗi kỳ sinh hoạt. Việc tổng hợp ý kiến, phản hồi sau họp cũng nhanh gọn, khoa học hơn rất nhiều”.

Người dân trải nghiệm AI KIOSK tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Trung Sơn, một bước tiến trong cải cách hành chính và xây dựng chính quyền số ở địa phương.

Không chỉ dừng lại trong nội bộ chi bộ, tinh thần số hóa còn lan tỏa mạnh mẽ ra cộng đồng dân cư thông qua Phong trào “Bình dân học vụ số” và mô hình “Gia đình số”. Dù trình độ dân trí không đồng đều, thiết bị thông minh của người dân còn hạn chế, nhưng với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người”, các tổ công nghệ số cộng đồng cùng đội ngũ đảng viên đã nhiệt tình hướng dẫn bà con từng kỹ năng nhỏ nhất.

Anh Trịnh Quý Kim - người dân thôn Nhồi, phấn khởi nói: “Trước đây nghe đến dịch vụ công hay thanh toán qua điện thoại, người dân ngại ngần vì sợ không làm được. Nhờ các Đảng viên trong chi bộ và các thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng đến tận nhà hướng dẫn, giờ tôi đã biết dùng tài khoản VNeID, biết thanh toán tiền điện, mua bán vật tư qua mã QR. Bà con đi làm thủ tục hành chính cũng không phải đi lại nhiều lần như trước nữa”.

Từ hiệu quả thiết thực tại thôn Nhồi, tư duy ứng dụng công nghệ đã nâng cao năng lực phục vụ Nhân dân, tháo gỡ những khó khăn về hạ tầng giao thông cách trở trước đây.

Đột phá từ công nghệ

Sự chuyển biến tích cực ở thôn Nhồi chính là kết quả từ quyết tâm chính trị và sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy xã Trung Sơn. Nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và Quyết định số 204-QĐ/TW của Ban Bí thư về chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng, Đảng ủy xã đã chủ động rà soát, ban hành Kế hoạch số 05-KH/ĐU ngày 07/8/2025. Kế hoạch đã đặt ra lộ trình rõ ràng đến năm 2028, toàn bộ hoạt động công tác Đảng tại địa phương sẽ vận hành đồng bộ trên nền tảng số.

Hiện nay, Đảng bộ xã Trung Sơn có 22 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc với 295 đảng viên. Quán triệt phương châm “rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm, rõ hiệu quả”, Đảng ủy xã đã lãnh đạo, chỉ đạo đạt được những kết quả khả quan. Đến nay, toàn bộ 295/295 đảng viên toàn Đảng bộ đã truy cập, khai thác thành thạo “Sổ tay đảng viên điện tử” bảo đảm tiến độ. 100% văn bản của Đảng (trừ văn bản mật) được tiếp nhận, xử lý, phát hành trên môi trường mạng; 22/22 chi, đảng bộ trực thuộc được cung cấp Bản tin sinh hoạt chi bộ điện tử; chữ ký số được dùng trong gửi, nhận văn bản điện tử ở các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy và Mặt trận Tổ quốc xã.

Công an xã Trung Sơn hướng dẫn bà con tích hợp tài khoản an sinh xã hội trên VNeID để nhận trợ cấp nhanh chóng, an toàn và tiện lợi.

Chuyển đổi số trong Đảng đã trở thành động lực quan trọng thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện sang bộ máy chính quyền. Hướng tới mục tiêu phục vụ người dân tốt nhất, UBND xã đã niêm yết, triển khai 433 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền, trong đó có 190 dịch vụ công trực tuyến toàn trình và 143 dịch vụ công trực tuyến một phần.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Bộ phận một cửa đã tiếp nhận 463/463 hồ sơ trực tuyến; đã giải quyết 454/463 hồ sơ đúng và trước hạn, đạt tỷ lệ 98%. Đáng chú ý, toàn bộ 34/34 nhiệm vụ do cấp trên giao về chuyển đổi số đều được xã hoàn thành đúng hạn. Tỷ lệ cấp kết quả điện tử và tái sử dụng dữ liệu đạt tuyệt đối 100%.

Bộ chỉ số đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp ghi nhận xã Trung Sơn đạt điểm số cao ở các hạng mục như: Cung cấp dịch vụ công toàn trình đạt 10/10 điểm, hồ sơ nộp trực tuyến đạt tỷ lệ 100%, mức độ hài lòng của người dân đạt 18/18 điểm, công khai minh bạch đạt 18/18 điểm, thanh toán trực tuyến đạt 10/10 điểm. Mô hình “Chợ 4.0 - Thanh toán không dùng tiền mặt” được 13/13 Tổ công nghệ số cộng đồng triển khai sâu rộng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình chuyển đổi số tại xã vẫn gặp khó khăn khi hạ tầng viễn thông chưa đồng đều, chưa phủ sóng 5G, còn “điểm lõm” sóng; nguồn nhân lực chuyên sâu cấp xã còn thiếu và thiết bị của người dân có cấu hình thấp.

Người dân xã Trung Sơn thành thạo sử dụng tài khoản VNeID và thanh toán trực tuyến trong đời sống hằng ngày.

Đồng chí Đinh Hải Nam - Bí thư Đảng ủy xã Trung Sơn khẳng định: “Chuyển đổi số trong công tác Đảng không đơn thuần là áp dụng phần mềm, mà là cuộc cách mạng về tư duy và phương thức lãnh đạo. Quyết tâm chính trị của Đảng ủy xã là kiên trì thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo”.

Ngọc Thắng