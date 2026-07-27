Động lực thúc đẩy VINAPACO phát triển

Trong bối cảnh ngành công nghiệp giấy tiếp tục đối mặt nhiều thách thức do nhu cầu thị trường biến động, chi phí nguyên liệu và năng lượng tăng cao, Tổng Công ty Giấy Việt Nam (VINAPACO) vẫn duy trì ổn định sản xuất, từng bước nâng cao hiệu quả quản trị và tạo dấu ấn bằng việc đẩy mạnh chuyển đổi số. Kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm cho thấy nỗ lực của doanh nghiệp nhà nước đầu ngành trong việc thích ứng với bối cảnh mới, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

Bộ phận điều khiển DCS trung tâm nhà máy điện của Tổng Công ty Giấy Việt Nam vận hành hệ thống điều khiển cấp điện năng cho các đơn vị thành viên.

Những tháng đầu năm 2026, thị trường giấy tiếp tục chịu tác động từ quá trình chuyển đổi số trong đời sống kinh tế - xã hội, khiến nhu cầu đối với các sản phẩm giấy in, giấy viết truyền thống chưa có dấu hiệu phục hồi rõ rệt. Trong khi đó, giá gỗ nguyên liệu, dăm gỗ, than, điện và chi phí logistics đồng loạt tăng, tạo áp lực lớn đối với hoạt động sản xuất và hiệu quả kinh doanh. Trước những khó khăn đó, VINAPACO xác định ổn định sản xuất là nhiệm vụ trọng tâm. Tổng Công ty tập trung bảo đảm vận hành an toàn các dây chuyền, tăng cường công tác bảo dưỡng thiết bị, kiểm soát chất lượng sản phẩm, tiết giảm chi phí và đẩy mạnh tiêu thụ nhằm duy trì dòng tiền, hạn chế tồn kho. Cách điều hành linh hoạt đã giúp doanh nghiệp giữ vững nhịp độ sản xuất trong bối cảnh thị trường nhiều biến động.

Một trong những điểm nổi bật của VINAPACO là quyết tâm đưa công nghệ số vào hoạt động quản trị và sản xuất. Hệ thống Văn phòng điện tử (CloudOffice) được triển khai đồng bộ đã thay đổi phương thức điều hành, giúp xử lý văn bản nhanh chóng, minh bạch, giảm đáng kể thủ tục giấy tờ và rút ngắn thời gian giải quyết công việc. Trong sản xuất, hệ thống Quasoft cho phép số hóa toàn bộ các chỉ số kỹ thuật trên dây chuyền, giúp giám sát chất lượng theo thời gian thực, giảm hao hụt nguyên liệu, nâng cao năng suất và hiệu quả vận hành. Đồng thời, hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP ASIA) được đưa vào khai thác, hỗ trợ quản lý tài chính, vật tư, kho bãi và dòng tiền một cách tập trung, tạo cơ sở để lãnh đạo doanh nghiệp đưa ra các quyết định điều hành kịp thời, chính xác. Đối với lĩnh vực lâm nghiệp, VINAPACO ứng dụng công nghệ GIS để quản lý vùng nguyên liệu, xây dựng bản đồ số phục vụ quy hoạch, theo dõi diễn biến rừng và phát triển nguồn nguyên liệu theo hướng bền vững.

Việc đồng bộ nhiều nền tảng số không chỉ giúp nâng cao năng lực quản trị mà còn từng bước hình thành mô hình doanh nghiệp số, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Nhờ các giải pháp điều hành quyết liệt, hoạt động sản xuất, kinh doanh của VINAPACO đạt nhiều kết quả tích cực. Giá trị sản xuất công nghiệp của Công ty mẹ đạt hơn 845 tỷ đồng, vượt 4% kế hoạch 6 tháng. Doanh thu đạt gần 979 tỷ đồng, cơ bản hoàn thành kế hoạch đề ra; lợi nhuận trước thuế đạt 7,2 tỷ đồng. Đặc biệt, sản lượng tiêu thụ giấy Bãi Bằng đạt 35.664 tấn, tăng khoảng 6% so với cùng kỳ năm 2025. Lượng hàng tồn kho giảm hơn 7.200 tấn so với cùng kỳ năm trước, phản ánh hiệu quả của công tác điều hành thị trường và tổ chức tiêu thụ sản phẩm. Đây là những kết quả có ý nghĩa trong bối cảnh thị trường tiêu thụ còn nhiều khó khăn, góp phần duy trì ổn định hoạt động sản xuất, bảo đảm việc làm và thu nhập cho người lao động. Lĩnh vực lâm nghiệp tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng trong chuỗi giá trị của Tổng Công ty. Trong 6 tháng đầu năm, VINAPACO đã trồng mới 2.643ha rừng, đạt 182% kế hoạch 6 tháng và vượt khoảng 30% kế hoạch cả năm. Công tác gieo ươm đạt hơn 3 triệu cây giống, tạo nguồn nguyên liệu ổn định cho sản xuất trong những năm tới.

Các lĩnh vực kinh doanh khác cũng ghi nhận kết quả khả quan. Doanh thu từ khai thác rừng thông thuộc Dự án 1070 đạt gần 65 tỷ đồng; kinh doanh hóa chất đạt hơn 21 tỷ đồng; hoạt động cho thuê văn phòng đạt trên 21 tỷ đồng. Công ty Giấy Tissue Sông Đuống duy trì sản xuất ổn định với sản lượng hơn 5.300 tấn, lợi nhuận trước thuế đạt 2,8 tỷ đồng, hoàn thành hơn một nửa kế hoạch năm. Thu nhập bình quân của người lao động đạt khoảng 12,5 triệu đồng/tháng, góp phần ổn định đời sống, tạo động lực cho đội ngũ cán bộ, công nhân viên. Đáng chú ý, việc thí điểm mô hình khoán tại bộ phận xử lý nước thải đã giúp tiết kiệm hơn 864 triệu đồng chỉ sau 2 tháng thực hiện. Mô hình khoán vận tải nội bộ cũng giúp tinh gọn bộ máy, giảm 21 lao động nhưng vẫn bảo đảm hoạt động sản xuất thông suốt, qua đó nâng cao năng suất lao động và hiệu quả quản trị.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Tổng Công ty vẫn đối mặt với không ít khó khăn. Giá điện và than tăng khiến chi phí sản xuất phát sinh thêm khoảng 69 tỷ đồng; nhiều thiết bị đã vận hành nhiều năm nên thường xuyên phát sinh sự cố, ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất. Việc xử lý Dự án Nhà máy Bột giấy Phương Nam cũng tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm nhằm từng bước lành mạnh hóa tình hình tài chính theo chỉ đạo của Chính phủ. Đồng chí Tạ Đức Long - Tổng Giám đốc Tổng Công ty Giấy Việt Nam cho biết: Song song với đổi mới công nghệ, VINAPACO tiếp tục cải cách công tác quản trị nhân sự theo hướng gắn trách nhiệm với hiệu quả công việc. Trong 6 tháng cuối năm, VINAPACO xác định tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất, kiểm soát chi phí, giảm tồn kho, mở rộng thị trường tiêu thụ và bảo đảm dòng tiền. Tổng Công ty sẽ ưu tiên các dự án đầu tư mang lại hiệu quả nhanh, tăng tỷ lệ điện tự sản xuất, phát triển thị trường đối với các sản phẩm đạt chứng chỉ quản lý rừng bền vững FSC, đồng thời đẩy mạnh thu hồi các khoản nợ tồn đọng để nâng cao năng lực tài chính. Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, những kết quả đạt được trong nửa đầu năm 2026 cho thấy VINAPACO đang từng bước chuyển mình từ mô hình quản trị truyền thống sang quản trị hiện đại dựa trên nền tảng số. Đây không chỉ là giải pháp ứng phó khó khăn trước mắt mà còn là nền tảng quan trọng để doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển bền vững và đóng góp tích cực vào sự phát triển của ngành Công nghiệp giấy Việt Nam trong giai đoạn mới.

Hương Giang