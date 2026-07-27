Đoàn Trường Đại học Hùng Vương phổ cập kỹ năng số cho người dân

Nhằm đẩy mạnh phong trào “Bình dân học vụ số” năm 2026, Đoàn thanh niên Trường Đại học Hùng Vương tổ chức các hoạt động phổ cập kiến thức cơ bản về chuyển đổi số, kỹ năng số cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên và người dân; phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong hỗ trợ cộng đồng tiếp cận, sử dụng các nền tảng, dịch vụ số. Qua đó, thực hiện chuyển đổi số toàn diện trên địa bàn tỉnh.

Đoàn Thanh niên trường Đại học Hùng Vương phối hợp với Công an xã Thượng Long hướng dẫn người dân cài đặt, kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID.

Theo đó, trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026, Đoàn trường sẽ thành lập đoàn cán bộ, giảng viên và sinh viên am hiểu công nghệ thông tin để tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng số cơ bản cho người dân tại một số xã, phường trên địa bàn tỉnh. Nội dung tập huấn tập trung vào hướng dẫn sử dụng máy tính, điện thoại thông minh; dịch vụ công trực tuyến; các tiện ích số, thanh toán trực tuyến và tiếp cận các nền tảng số thiết yếu phục vụ đời sống.

Đoàn trường phối hợp với Đoàn Thanh niên Công an tỉnh triển khai đội hình tham gia Chiến dịch “Mùa hè số cùng VNeID”, hướng dẫn người dân cài đặt, kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID; hỗ trợ phụ huynh thực hiện thủ tục đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho con em theo Đề án 06.

Thông qua các hoạt động thiết thực, phong trào “Bình dân học vụ số” góp phần nâng cao kỹ năng số cho người dân, thúc đẩy chuyển đổi số từ cơ sở và lan toả tinh thần “không ai bị bỏ lại phía sau” trong quá trình xây dựng xã hội số.

Anh Thơ