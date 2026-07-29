Thống Nhất đặt nền móng đô thị thông minh

Sau sáp nhập, địa bàn rộng, dân cư phân bố không đồng đều, có khu vực cách trung tâm tới 20-30km đặt phường Thống Nhất trước yêu cầu đổi mới phương thức quản lý, điều hành. Từ xây dựng chính quyền số, nâng cao chất lượng dịch vụ công đến từng bước ứng dụng công nghệ trong quản lý đô thị và đời sống, phường đang tạo dựng những nền tảng ban đầu hướng tới đô thị thông minh, hiện đại và gần dân.

Lực lượng Công an và đoàn viên thanh niên phường Thống Nhất hướng dẫn người dân tiếp cận, sử dụng các tiện ích số.

Từ những thủ tục không còn khoảng cách

Được thành lập trên cơ sở sáp nhập ba phường Thái Bình, Thống Nhất, Dân Chủ và xóm Nưa thuộc xã Vầy Nưa, huyện Đà Bắc cũ, phường Thống Nhất mang trong mình cả diện mạo đô thị lẫn đặc trưng miền núi, vùng hồ. Địa bàn rộng, địa hình chia cắt, một số khu dân cư cách trụ sở phường hàng chục kilômét khiến yêu cầu đổi mới phương thức quản lý, điều hành càng trở nên cấp thiết.

Sự thay đổi dễ nhận thấy trước hết diễn ra tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường. Người dân đến làm thủ tục được cán bộ hướng dẫn kê khai, nộp hồ sơ trên môi trường điện tử, thanh toán trực tuyến và theo dõi quá trình xử lý. Những tập hồ sơ giấy dày dần được thay bằng dữ liệu số; nhiều thủ tục có thể thực hiện từ nhà, giúp người dân giảm thời gian chờ đợi và số lần đi lại.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, phường tiếp nhận 3.391 hồ sơ thủ tục hành chính, 100% được tiếp nhận trực tuyến. Trong số 3.331 hồ sơ đã giải quyết, có 3.327 hồ sơ đúng và trước hạn, đạt 99,88%. Toàn bộ 215 thủ tục thuộc thẩm quyền được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến toàn trình; tỷ lệ số hóa hồ sơ đạt 98,18%. Các chỉ số về công khai, minh bạch và thanh toán trực tuyến đều đạt điểm tối đa. Với người dân ở các khu vực xa trung tâm như Nưa, Vôi, Tháu, việc có thể gửi hồ sơ và theo dõi kết quả trực tuyến mang lại lợi ích thiết thực, giúp tiết kiệm đáng kể thời gian, chi phí và công sức.

Chuyển đổi số cũng đang làm thay đổi cách vận hành bên trong chính quyền. Phường giao nhiệm vụ theo phương châm “rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm, rõ hiệu quả”; gắn kết quả thực hiện với đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng tập thể, cá nhân. Cán bộ, công chức được tập huấn sử dụng phần mềm, trợ lý ảo và các nền tảng số; đến nay, 100% cán bộ, công chức đã làm chủ những kỹ năng số cơ bản phục vụ công việc.

Đồng chí Mai Ngọc Quý - Bí thư Đảng uỷ phường Thống Nhất cho biết: Sau sáp nhập, địa bàn rộng hơn, khối lượng công việc nhiều hơn, trong khi yêu cầu phục vụ người dân ngày càng cao. Vì vậy, chuyển đổi số không chỉ là ứng dụng thêm phần mềm mà phải thực sự đổi mới phương thức điều hành, rút ngắn thời gian giải quyết công việc và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Phường xác định sự hài lòng của người dân là thước đo quan trọng nhất đối với hiệu quả chuyển đổi số.

Công an phường Thống Nhất đẩy mạnh cấp căn cước công dân cho trẻ từ 6 đến 14 tuổi trên địa bàn.

Công nghệ bước ra phố, vào đời sống

Cùng với xây dựng chính quyền số, Thống Nhất đang từng bước gắn công nghệ với quản lý hạ tầng, bảo vệ môi trường và tổ chức sản xuất. Là khu vực trung tâm đô thị trong các đồ án quy hoạch, đồng thời nằm trong quy hoạch chung Khu du lịch quốc gia Hồ Hòa Bình, phường có nhiều điều kiện phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch. Tuy nhiên, tốc độ đô thị hóa nhanh cũng đặt ra sức ép đối với quy hoạch, giao thông, trật tự xây dựng, cấp thoát nước và xử lý chất thải.

Phường đã chủ động phối hợp với các sở, ngành tham gia điều chỉnh quy hoạch chung Khu du lịch quốc gia Hồ Hòa Bình và các đồ án liên quan, hướng tới sự thống nhất giữa phát triển đô thị với khai thác tiềm năng vùng hồ. Công tác cấp phép, kiểm tra sau cấp phép được tăng cường; các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng, lấn chiếm hành lang giao thông và vỉa hè được phát hiện, xử lý. Hệ thống cấp nước, thoát nước, chiếu sáng và cây xanh thường xuyên được duy tu, bảo đảm vận hành ổn định. Tỷ lệ đô thị hóa của phường hiện đạt 98%.

Diện mạo đô thị còn được tạo dựng từ những công việc rất gần gũi: đường sạch hơn, rác thải được thu gom đều đặn, nguồn nước bảo đảm chất lượng và không gian công cộng ngày càng ngăn nắp. Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý của phường ước đạt 97%; mạng lưới thu gom tiếp tục được mở rộng, đồng thời từng bước tuyên truyền phân loại rác tại nguồn. Tỷ lệ cung cấp nước sạch qua hệ thống tập trung đạt 91%, tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch đáp ứng quy chuẩn đạt 97,5%.

Công nghệ đã bắt đầu hiện diện cả trên những thửa ruộng. Tại Hợp tác xã Nông nghiệp Bản Dao, mô hình tưới tiết kiệm thông minh được triển khai trên diện tích 1ha. Dù quy mô chưa lớn, mô hình cho thấy khả năng đưa công nghệ vào điều tiết lượng nước, giảm công lao động và nâng cao hiệu quả sản xuất.

Theo đồng chí Mai Ngọc Quý, Đảng uỷ phường sẽ tiếp tục lãnh đạo mở rộng vùng phủ sóng 5G, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ công nghệ số cộng đồng, đẩy mạnh số hóa hồ sơ và phát triển mô hình công dân số. Cùng với đó là yêu cầu từng bước mở rộng các ứng dụng công nghệ trong quản lý hạ tầng, sản xuất và đời sống, hướng tới xây dựng đô thị sáng - xanh - sạch - đẹp, văn minh và an toàn.

Phường Thống Nhất chưa phải là một đô thị thông minh hoàn chỉnh. Nhưng từ những thủ tục được giải quyết nhanh hơn, những khoảng cách được rút ngắn, hạ tầng từng bước đồng bộ và công nghệ bắt đầu đi vào sản xuất, nền móng của một phương thức quản trị hiện đại đang dần hình thành. Ở đó, công nghệ là phương tiện để đô thị vận hành hiệu quả và phục vụ người dân tốt hơn.

Minh Vũ