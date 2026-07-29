Báo chí Đất Tổ trong kỷ nguyên số

Sự bùng nổ của công nghệ số đang làm thay đổi mạnh mẽ cách sản xuất và tiếp nhận thông tin. Trước yêu cầu mới của công chúng, chuyển đổi số (CĐS) không còn là xu hướng mà đã trở thành yêu cầu tất yếu đối với báo chí hiện đại. Tại Phú Thọ, CĐS đang mở ra diện mạo mới cho báo chí: Nhanh hơn, hiện đại hơn và gần gũi hơn với độc giả.

Phóng viên Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ tác nghiệp tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Mở ra diện mạo mới cho báo chí

Báo chí Phú Thọ từng bước chuyển mình để thích ứng với xu thế truyền thông hiện đại. Sau sáp nhập, tỉnh Phú Thọ có hai cơ quan báo chí chủ lực là Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ cùng Tạp chí Văn nghệ Đất Tổ. Bên cạnh đó, trên địa bàn có 57 cơ quan báo chí Trung ương, bộ, ngành đặt văn phòng đại diện, thường trú. Với đội ngũ hơn 550 hội viên giàu kinh nghiệm, có bản lĩnh chính trị vững vàng, báo chí tỉnh nhà tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và phản ánh sinh động đời sống xã hội.

Dấu ấn nổi bật nhất trong những năm gần đây là việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số vào hoạt động báo chí. Việc hợp nhất các cơ quan báo chí, phát thanh - truyền hình của ba tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình để xây dựng mô hình tòa soạn hội tụ đa phương tiện đã mở ra bước phát triển mới cho báo chí địa phương. Ngay sau khi đi vào hoạt động ổn định, các cơ quan báo chí đã tập trung nâng cấp hạ tầng số, hiện đại hóa trang thông tin điện tử, ứng dụng phần mềm quản trị nội dung thông minh và tăng cường sử dụng đồ họa hiện đại trong sản xuất chương trình.

Không chỉ đổi mới quy trình làm báo, báo chí Phú Thọ còn chủ động mở rộng sự hiện diện trên các nền tảng số. Việc đưa kênh truyền hình lên ứng dụng VTVgo cùng với phát triển fanpage tích xanh, TikTok, Zalo... đã giúp thông tin chính thống lan tỏa nhanh hơn, rộng hơn và gần gũi hơn với công chúng. CĐS không chỉ tạo ra sự thay đổi về hình thức thể hiện mà còn tăng tính tương tác giữa tòa soạn với độc giả, giúp báo chí địa phương từng bước làm chủ không gian mạng.

Những nỗ lực ấy đã mang lại nhiều kết quả tích cực. Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ được xếp loại xuất sắc trong đánh giá mức độ trưởng thành CĐS báo chí quốc gia, đứng thứ 6 cả nước sau sáp nhập. Thành tựu CĐS của báo chí Phú Thọ còn được lựa chọn giới thiệu tại khu vực trưng bày của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Công nghệ đã trở thành “bệ phóng” giúp đội ngũ người làm báo sáng tạo nhiều tác phẩm chất lượng cao, nâng cao hiệu quả tuyên truyền và khẳng định vị thế của báo chí địa phương trong thời đại số.

Để báo chí làm chủ công nghệ trong thời đại số

Bên cạnh những kết quả tích cực, CĐS cũng đặt ra nhiều yêu cầu mới đối với hoạt động báo chí và đội ngũ người làm báo. Trong bối cảnh công nghệ 4.0 và trí tuệ nhân tạo phát triển nhanh chóng, báo chí không chỉ cần đổi mới về hạ tầng kỹ thuật mà còn phải thay đổi tư duy làm nghề để thích ứng với môi trường truyền thông hiện đại. Người làm báo hôm nay không chỉ viết tin, bài theo cách truyền thống mà còn phải thành thạo kỹ năng làm báo đa phương tiện, khai thác dữ liệu số, sản xuất video, podcast và tác nghiệp an toàn trên không gian mạng.

Theo đồng chí Triệu Thị Thanh Bình - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh, CĐS không chỉ là yêu cầu đổi mới công nghệ mà còn đòi hỏi sự thay đổi trong tư duy làm báo của đội ngũ người làm báo hiện nay. Trong giai đoạn mới, các cấp Hội sẽ tiếp tục phối hợp tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao kỹ năng làm báo đa phương tiện, kỹ năng tác nghiệp trên môi trường số; đồng thời chú trọng giáo dục đạo đức nghề nghiệp, giúp hội viên thích ứng với xu hướng truyền thông hiện đại nhưng vẫn giữ vững tính chính xác, khách quan và nhân văn của báo chí cách mạng.

Tuy nhiên, trong dòng chảy thông tin đa chiều hiện nay, CĐS cũng đặt ra không ít thách thức đối với báo chí chính thống. Áp lực về tốc độ thông tin, sự cạnh tranh mạnh mẽ của mạng xã hội cùng nguy cơ tin giả, thông tin sai sự thật đòi hỏi mỗi nhà báo phải giữ vững bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội. Công nghệ có thể hỗ trợ quy trình làm báo nhanh hơn, hiện đại hơn nhưng không thể thay thế vai trò kiểm chứng, tính khách quan và sự nhân văn của người cầm bút.

“Để giữ cho dòng chảy thông tin luôn chính xác, lành mạnh, các cơ quan quản lý và tổ chức Hội Nhà báo sẽ tăng cường công tác giám sát hoạt động báo chí trên môi trường số; kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện lệch chuẩn đạo đức nghề nghiệp. Đây không chỉ là yêu cầu trong quá trình CĐS mà còn là điều kiện quan trọng để báo chí chính thống tiếp tục giữ vững niềm tin trong lòng công chúng” - đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh khẳng định.

Có thể thấy, CĐS không đơn thuần là câu chuyện ứng dụng công nghệ mà là hành trình đổi mới toàn diện của báo chí hiện đại. Với nền tảng công nghệ ngày càng hoàn thiện cùng bản lĩnh, trách nhiệm và lòng yêu nghề của đội ngũ người làm báo, báo chí Phú Thọ sẽ tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, đồng hành cùng sự phát triển của quê hương Đất Tổ trong thời đại số.

Hương Giang