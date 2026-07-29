Động lực thúc đẩy đà tăng trưởng

Bước vào kỷ nguyên mới, Việt Nam đứng trước yêu cầu mang tính lịch sử phải đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng để tạo dựng nền tảng phát triển nhanh và bền vững. Theo định hướng và kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, tư tưởng cốt lõi là xây dựng năng lực tự chủ, sáng tạo, hoàn thiện thể chế và làm chủ công nghệ. Muốn như vậy, khoa học công nghệ (KHCN), đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phải được xác định là động lực chủ yếu, nền tảng then chốt và đột phá chiến lược, giữ vai trò dẫn dắt quá trình phát triển nhanh và bền vững.

Quán triệt sâu sắc tầm nhìn chiến lược từ Trung ương về xây dựng mô hình phát triển mới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ, trực tiếp là đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh về phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ để xác lập mô hình tăng trưởng mới, xây dựng đề án tăng trưởng 2 con số, lấy KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực then chốt; chuyển mạnh phát triển kinh tế từ chiều rộng sang chiều sâu, lấy năng suất, chất lượng và hiệu quả làm thước đo. Với quyết tâm chính trị và cách làm quyết liệt, bài bản, Phú Thọ luôn nằm trong nhóm 3 địa phương hoàn thành sớm nhất các nhiệm vụ được giao trên hệ thống giám sát thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Hạ tầng số ngày càng được đầu tư, tạo nền tảng cho phát triển số toàn diện. Đến nay, 100% xã, phường đã được phủ cáp quang băng rộng; tỷ lệ phủ sóng 4G đạt 98% diện tích. Gần 1.000 trạm 5G mới được phát triển, tăng gấp 7 lần so với trước tháng 7/2025, phủ toàn bộ đô thị trung tâm, khu công nghiệp; tỉnh không còn thôn “lõm” sóng. Các nền tảng số được triển khai đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở, “liên thông 4 trục 2 cấp”. Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến đạt trên 98%; tỷ lệ xử lý văn bản điện tử tại các cơ quan Đảng đạt trên 94%, đứng đầu cả nước. Đặc biệt, tỉnh đang xây dựng và đưa vào vận hành Hệ thống Quản trị, điều hành phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Phú Thọ dựa trên dữ liệu thời gian thực. Hệ thống tích hợp AI vào phân tích dữ liệu giúp cảnh báo sớm, hỗ trợ chính quyền kịp thời nhận diện, tháo gỡ điểm nghẽn trong chỉ đạo, điều hành.

Kinh tế số đang trở thành động lực tăng trưởng mới của nền kinh tế địa phương. Quy mô kinh tế số ước chiếm 22,7% GRDP, xếp thứ 3/34 tỉnh, thành phố. Toàn tỉnh có khoảng 600 doanh nghiệp công nghệ số; riêng sản xuất điện tử, máy tính và sản phẩm quang học chiếm trên 38% quy mô toàn ngành công nghiệp. Giá trị xuất khẩu sản phẩm công nghiệp số đạt hơn 7 tỷ USD. Ngày càng nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh mở rộng hoạt động trên môi trường số.

Kinh tế số trở thành động lực tăng trưởng mới của nền kinh tế tại Phú Thọ.

Phong trào “Bình dân học vụ số” lan tỏa mạnh mẽ, thúc đẩy người dân hình thành thói quen sử dụng dịch vụ số trong đời sống hằng ngày. Đến nay, hơn 3,1 triệu công dân được cấp căn cước, trên 2,4 triệu tài khoản định danh điện tử được kích hoạt; 100% bệnh viện triển khai bệnh án điện tử, 100% trường phổ thông sử dụng hệ thống quản lý và học liệu số. Các mô hình “Gia đình số”, “Chợ số - Nông thôn số”, “Làng số” và hoạt động của tổ công nghệ số cộng đồng góp phần nâng cao kỹ năng số, từng bước thu hẹp khoảng cách số trong xã hội.

KHCN, đổi mới sáng tạo đang trở thành động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theo chiều sâu. Hiện toàn tỉnh có 63 tổ chức KH&CN, 23 trường đại học, cao đẳng; 20 viện, trung tâm nghiên cứu cùng 31 doanh nghiệp KHCN và công nghệ cao. Phương thức thực hiện các nhiệm vụ KH&CN đang chuyển mạnh sang hình thức đặt hàng theo kết quả đầu ra có thể đo lường, trong đó ưu tiên đẩy mạnh ứng dụng và chuyển giao các tiến bộ KHCN, công nghệ mới, đặc biệt là công nghệ số.

Việc triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW đã tạo chuyển biến rõ nét, góp phần quan trọng giúp Phú Thọ duy trì đà tăng trưởng hai con số và hình thành các mô hình tăng trưởng mới: Tỉnh nằm trong Top 5 địa phương có chất lượng điều hành kinh tế tiêu biểu. Tỷ lệ đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng GRDP ước năm 2025 đạt khoảng 50%. 6 tháng đầu năm 2026, GRDP của tỉnh ước tăng 10,18% so với cùng kỳ năm 2025; tiếp tục dẫn đầu các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc, đứng thứ 7/34 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Năm 2026, tỉnh tập trung giải quyết 6 “bài toán lớn”, được cấu trúc theo 3 trụ cột xuyên suốt: Nâng cao năng lực hệ thống quản trị; phát triển kinh tế gắn với lợi thế địa phương; đảm bảo phát triển bền vững, thích ứng với biến đổi tự nhiên. Giải “bài toán lớn” này, Phú Thọ lựa chọn cách tiếp cận đồng bộ: hoàn thiện cơ chế, chính sách; phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, lấy doanh nghiệp làm trung tâm; phát huy hiệu quả mô hình liên kết “Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp”, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số trên tất cả các ngành, lĩnh vực. Cùng với đó, tỉnh đẩy mạnh hội nhập và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; thu hút các nhà đầu tư chiến lược FDI, các tập đoàn công nghiệp, công nghệ cao trong nước vào phát triển khu công nghiệp, khu đô thị, đô thị thông minh, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, chuyển giao công nghệ và dịch vụ thương mại. Với khát vọng vươn lên, tinh thần đổi mới và sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, Phú Thọ sẵn sàng bứt phá với mục tiêu tăng trưởng hai con số, từng bước khẳng định vai trò là cực tăng trưởng của vùng trung du và miền núi phía Bắc, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của đất nước.

Duy Thành