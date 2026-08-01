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Tập huấn ứng dụng trí tuệ nhân tạo, xây dựng nội dung số cho cán bộ cấp xã

Sáng 1/8, Trường Đại học Hùng Vương tổ chức lớp tập huấn với chủ đề “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo, xây dựng nội dung số và bảo đảm an toàn thông tin trong chuyển đổi số cho cán bộ cấp xã”.

Tập huấn ứng dụng trí tuệ nhân tạo, xây dựng nội dung số cho cán bộ cấp xãToàn cảnh lớp tập huấn.

Tham gia tập huấn, học viên là cán bộ cấp xã được tiếp cận 3 chuyên đề.

Chuyên đề 1, hướng dẫn cách sử dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động công vụ tại xã, phường; sử dụng các công cụ AI để soạn thảo thông báo, tóm tắt quy trình giải quyết công việc và phương pháp xây dựng bộ câu hỏi thường gặp nhằm hỗ trợ người dân tiếp cận thông tin nhanh chóng, thuận tiện.

Chuyên đề 2, cách xây dựng video hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính và hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến; kỹ năng quay màn hình, biên tập video, chèn chữ, tạo phụ đề và che thông tin cá nhân để bảo đảm tính chính xác, an toàn trước khi đăng tải.

Chuyên đề 3, trang bị kiến thức về bảo đảm an toàn thông tin trong sử dụng AI và triển khai chuyển đổi số. Tại chuyên đề này, học viên được thực hành rà soát, tự đánh giá mức độ bảo mật đối với video, hình ảnh, dữ liệu hồ sơ; kiểm tra quyền chia sẻ, tài khoản đăng tải; nhận diện các nguy cơ mất an toàn thông tin theo từng vị trí việc làm.

Bên cạnh đó, các giảng viên hướng dẫn quy trình đăng tải, lưu trữ và chuẩn hóa video trên các kênh truyền thông của cơ quan, đơn vị.

Thông qua chương trình tập huấn, đội ngũ cán bộ cấp xã được nâng cao kỹ năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo, xây dựng nội dung số và bảo đảm an toàn thông tin khi thực thi công vụ, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong hoạt động của chính quyền cơ sở.

Đây là dịp để Trường Đại học Hùng Vương lan tỏa tri thức, kết quả nghiên cứu và đổi mới sáng tạo, cùng các địa phương trong tỉnh nghiên cứu, đề xuất và hiện thực hóa các giải pháp từ thực tiễn, góp phần tạo ra những giá trị bền vững.

Mạnh Quân


Mạnh Quân

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Cán bộ Ứng dụng xây dựng tập huấn Dịch vụ công trực tuyến chuyển đổi số Đại học Thủ tục hành chính Video Đổi mới sáng tạo
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