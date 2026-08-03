Chuyển đổi số tạo động lực phát triển ở Mường Hoa

Ở xã vùng cao Mường Hoa, cách đây hơn một năm, chuyển đổi số vẫn còn là một khái niệm khá xa lạ. Nhưng với sự vào cuộc tích cực từ chính quyền đến mỗi người dân, công cuộc chuyển đổi số nhanh chóng tạo nên sự đổi thay, bắt đầu từ những thao tác giản đơn nhất như quét mã QR tra cứu thủ tục hành chính, cài đặt VNeID để tích hợp giấy tờ cá nhân...

Người dân hưởng lợi

Sáng đầu tuần, tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Mường Hoa, lượng người dân đến giao dịch, thực hiện các thủ tục hành chính khá đông. Không còn bỡ ngỡ như những ngày đầu, sau một năm đi vào vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, người dân đã thành thạo việc lấy số tự động khi đến làm thủ tục, quét mã QR để được hướng dẫn; cán bộ cũng đã thao tác thành thạo khi xử lý hồ sơ trực tuyến.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công hướng dẫn người dân lấy số tự động khi đến làm thủ tục hành chính.

Đồng chí Đinh Sơn Tùng – Phó Chủ tịch UBND xã Mường Hoa cho biết: Xác định sự cần thiết, tầm quan trọng của việc chuyển đổi số, xã Mường Hoa đã quan tâm chỉ đạo. Hiện nay, các cơ quan, đơn vị thuộc khối Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc đang sử dụng dịch vụ đường truyền Internet do các đơn vị VNPT, Viettel cung cấp; chất lượng dịch vụ cơ bản ổn định, với tốc độ đường truyền 1.000 Mbps. Hạ tầng băng rộng di động và cố định tiếp tục phát triển ổn định, đáp ứng nhu cầu truy cập Internet tăng cao, cơ bản đã đảm bảo kết nối phục vụ chính quyền số, kinh tế số và xã hội số tại địa phương. Xã đã trang bị cơ bản máy tính, máy in, thiết bị văn phòng cho cán bộ, công chức và từng bước nâng cấp, thay thế thiết bị xuống cấp.

Cùng với hạ tầng, nguồn nhân lực của xã Mường Hoa cũng đáp ứng tốt yêu cầu chuyển đổi số. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của xã cơ bản có trình độ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý, điều hành; 100% cán bộ, công chức đạt chuẩn về trình độ chuyên môn; trên 90% có chứng chỉ tin học ứng dụng, sử dụng thành thạo các phần mềm phục vụ quản lý, điều hành. Nhiều cán bộ, công chức, viên chức có khả năng tiếp cận công nghệ nhanh, chủ động trong ứng dụng công nghệ số vào công việc. UBND xã đã kiện toàn tổ công nghệ số cộng đồng và phản ứng nhanh của xã để kịp thời hỗ trợ cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số.

Chính quyền số tạo động lực

Cơ sở hạ tầng đồng bộ, nguồn nhân lực đảm bảo yêu cầu là cơ sở quan trọng để Mường Hoa thực hiện hiệu quả công tác chuyển đổi số. Các cơ quan, đơn vị từng bước thực hiện việc tạo lập, quản lý hồ sơ công việc trên môi trường điện tử thay cho phương thức thủ công. Tỷ lệ văn bản, tài liệu được số hóa và lưu trữ điện tử ngày càng tăng; việc sử dụng chữ ký số trong ban hành văn bản được mở rộng. Công tác lập hồ sơ điện tử bước đầu đi vào nền nếp, gắn với quá trình xử lý công việc. 100% văn bản trao đổi dưới dạng điện tử (trừ văn bản mật); 100% đơn vị đã thực hiện xử lý văn bản toàn trình trên môi trường số.

Xã Mường Hoa quan tâm đầu tư hệ thống máy móc, trang thiết bị hiện đại đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số.

Một dấu ấn tích cực trên hành trình chuyển đổi số của Mường Hoa là việc tích hợp, ứng dụng AI hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ, công việc. Xã đã bước đầu triển khai, thử nghiệm ứng dụng AI trong một số công việc như truyền thông; tra cứu, tổng hợp thông tin, văn bản; hỗ trợ soạn thảo, chuẩn hóa nội dung văn bản; hỗ trợ giải đáp, hướng dẫn người dân (chatbot, trợ lý ảo)...

Cùng với đó, xác định tầm quan trọng của việc phát triển kinh tế số, xã hội số, UBND xã Mường Hoa đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, thương mại và dịch vụ; khuyến khích hộ kinh doanh, hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ sử dụng nền tảng số, thanh toán điện tử, mã QR trong giao dịch. Hiện nay, số lượng cửa hàng, cơ sở kinh doanh có mã QR thanh toán không dùng tiền mặt chiếm trên 80% tổng số hộ, cửa hàng buôn bán trên địa bàn. Nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh từng bước chuyển đổi phương thức kinh doanh sang môi trường số, mở rộng hoạt động bán hàng trên các mạng xã hội.

Đặc biệt, xã Mường Hoa đã thành lập và duy trì một số mô hình chuyển đổi số hiệu quả như: “Đoàn Thanh niên hỗ trợ người dân thực hiện giải quyết thủ tục hành chính”, “Hội Liên hiệp Phụ nữ hưởng ứng phong trào Bình dân học vụ số”, “Đoàn Thanh niên xóm Ngau tiếp cận và sử dụng AI”... Qua đó, góp phần tạo nên những chuyển biến tích cực trong công cuộc chuyển đổi số, xây dựng xã hội số.

Dương Liễu