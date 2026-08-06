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Tập huấn bảo vệ dữ liệu cá nhân và tài sản thông tin của doanh nghiệp

Sáng 6/8, Liên đoàn Doanh nghiệp tỉnh phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức lớp tập huấn về Quản trị nhân sự thời đại số với chuyên đề: Bảo vệ dữ liệu cá nhân và tài sản thông tin của doanh nghiệp. Tham gia tập huấn có đại diện nhân sự của gần 100 doanh nghiệp FDI, DDI đang hoạt động đầu tư sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Tập huấn bảo vệ dữ liệu cá nhân và tài sản thông tin của doanh nghiệp

Chuyên gia công nghệ Tập đoàn FPT giới thiệu giải pháp công nghệ, nền tảng xây dựng hệ thống quản trị nội bộ cho doanh nghiệp.

Các đại biểu được tập huấn về các nội dung: Quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân trong tuyển dụng, quản lý và sử dụng người lao động; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; giải pháp công nghệ, nền tảng xây dựng hệ thống quản trị nội bộ nhằm bảo vệ dữ liệu cá nhân, tài sản thông tin của doanh nghiệp trong môi trường số.

Tập huấn bảo vệ dữ liệu cá nhân và tài sản thông tin của doanh nghiệp

Các đại biểu tham gia toạ đàm về Nhận diện các rủi ro pháp lý trong quá trình quản lý dữ liệu cá nhân và tài sản thông tin của doanh nghiệp.

Tại lớp tập huấn, các học viên đã trao đổi, thảo luận với các chuyên gia về việc xây dựng bộ phận bảo vệ dữ liệu cá nhân; nhận diện các rủi ro pháp lý trong quá trình quản lý dữ liệu cá nhân và tài sản thông tin của doanh nghiệp.

Thông qua lớp tập huấn, các doanh nghiệp được cập nhật những quy định pháp luật mới về bảo vệ dữ liệu cá nhân và tài sản thông tin; cung cấp những giải pháp công nghệ và mô hình quản trị phù hợp để doanh nghiệp áp dụng và triển khai trong thực tiễn, góp phần tối ưu hoá và nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Trần Ngọc Anh


Trần Ngọc Anh

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng dữ liệu cá nhân Bảo vệ Tài sản tập huấn Doanh nghiệp fdi thông tin Người lao động sản xuất kinh doanh Công nghệ Nhân sự
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