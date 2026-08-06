Chuyển đổi số ở xã Tề Lỗ

Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị xác định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là một trong những đột phá chiến lược, tạo động lực quan trọng để đất nước phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới. Thực tiễn tại xã Tề Lỗ cho thấy, khi cấp ủy quyết liệt lãnh đạo, chính quyền chủ động hành động và cả hệ thống chính trị đồng lòng vào cuộc, những chủ trương lớn của Đảng nhanh chóng chuyển hóa thành kết quả thiết thực phục vụ người dân và phát triển địa phương.

Xã Tề Lỗ chú trọng chuyển đổi số trong trường học.

Quán triệt tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW, Đảng ủy xã Tề Lỗ xác định chuyển đổi số không chỉ là ứng dụng công nghệ thông tin mà là quá trình đổi mới toàn diện phương thức lãnh đạo, quản trị và phục vụ Nhân dân. Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Đảng ủy xã sớm ban hành nghị quyết, chương trình hành động, kế hoạch triển khai phù hợp với điều kiện thực tiễn; đồng thời kiện toàn Ban Chỉ đạo, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, bảo đảm sự phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị.

Điểm đáng ghi nhận là tinh thần chủ động, sáng tạo của địa phương trong tổ chức thực hiện. Xã rà soát các nhiệm vụ, xây dựng lộ trình thực hiện phù hợp, đồng thời đưa kết quả chuyển đổi số trở thành một trong những tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể, người đứng đầu và cán bộ, công chức. Cách làm này góp phần nâng cao trách nhiệm, tạo chuyển biến rõ nét trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành.

Cùng với đó, công tác tuyên truyền được triển khai đồng bộ bằng nhiều hình thức như tổ chức hội nghị quán triệt, tập huấn kỹ năng số, tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, cổng thông tin điện tử và các nền tảng số của địa phương... Thông qua hàng chục lớp tập huấn, nhận thức của cán bộ, đảng viên và người dân về vai trò của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số từng bước được nâng lên, tạo nền tảng quan trọng để triển khai các nhiệm vụ trong thực tiễn.

Từ sự chỉ đạo quyết liệt, nhiều kết quả bước đầu đã được ghi nhận. Hạ tầng số tiếp tục được quan tâm đầu tư; 100% cơ quan trong hệ thống chính trị được kết nối mạng truyền số liệu chuyên dùng và Internet cáp quang; mạng 5G phủ trên toàn địa bàn dân cư. Việc xử lý văn bản điện tử, ký số, điều hành công việc trên môi trường mạng được triển khai đồng bộ, góp phần rút ngắn thời gian giải quyết công việc, nâng cao hiệu quả quản lý và tăng cường tính công khai, minh bạch trong hoạt động của chính quyền.

Công an xã Tề Lỗ hỗ trợ người dân tích hợp thông tin trên ứng dụng VNeID.

Triển khai Đề án 06 của Chính phủ cũng đạt nhiều kết quả tích cực. Hồ sơ cư trú được giải quyết trên cổng dịch vụ công; công tác định danh điện tử, cấp căn cước, cấp đổi thẻ đảng viên trên nền tảng dữ liệu dân cư được thực hiện đúng tiến độ. Các Tổ công nghệ số cộng đồng phát huy vai trò là “cầu nối” đưa công nghệ số đến gần hơn với người dân, hỗ trợ sử dụng các dịch vụ công trực tuyến và các tiện ích trên nền tảng VNeID.

Đáng chú ý, địa phương đã từng bước nghiên cứu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hỗ trợ xử lý công việc chuyên môn, tra cứu thông tin và xử lý văn bản; đồng thời triển khai các mô hình chuyển đổi số gắn với phát triển kinh tế như làng nghề số, thương mại điện tử và xây dựng nông thôn số. Những kết quả bước đầu này cho thấy chuyển đổi số ở cơ sở đang chuyển dần từ nhận thức sang hành động, từ nhiệm vụ hành chính thành động lực thúc đẩy phát triển.

Theo đồng chí Lê Anh Tân - Bí thư Đảng ủy xã Tề Lỗ, địa phương xác định thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, lâu dài; lấy chuyển đổi số làm động lực đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị ở cơ sở. Cùng với việc phát huy vai trò của người đứng đầu, xã gắn kết quả thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số với đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể và cá nhân, tạo động lực thúc đẩy sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị.

Xã Tề Lỗ đưa Nghị quyết số 57-NQ/TW vào cuộc sống từ sự quyết tâm trong lãnh đạo, sự chủ động trong tổ chức thực hiện và những việc làm cụ thể, thiết thực ở cơ sở. Khi mỗi địa phương đều chủ động đổi mới tư duy, phát huy nội lực, tận dụng thành tựu khoa học, công nghệ và chuyển đổi số để nâng cao chất lượng quản trị, phục vụ Nhân dân tốt hơn thì mục tiêu xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số sẽ từng bước trở thành hiện thực, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Hiền Mai