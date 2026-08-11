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Ra mắt phần mềm quản trị và điều hành dữ liệu số

Ngày 11/8, Sở Nội vụ tổ chức ra mắt phần mềm Quản trị và điều hành dữ liệu số và tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức về trí tuệ nhân tạo (AI). Tham dự có đồng chí Trần Việt Cường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ.

Ra mắt phần mềm quản trị và điều hành dữ liệu số

Các đại biểu dự lễ ra mắt phần mềm Quản trị và điều hành dữ liệu số và bồi dưỡng kiến thức về trí tuệ nhân tạo (AI).

Phần mềm quản trị, điều hành dữ liệu số Sở Nội Vụ có địa chỉ là noivu.phutho.gov.vn được xây dựng trên nền tảng số với nhiều tính năng như quản lý cơ sở dữ liệu, phân tích và trực quan hóa số liệu, hệ thống báo cáo, phòng họp không giấy tờ, chỉ đạo điều hành, quản lý nhiệm vụ công tác và theo dõi tình trạng văn bản.

Đặc biệt, hệ thống ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI để tự động tổng hợp dữ liệu từ các tệp Excel, hỗ trợ xây dựng biểu đồ, phục vụ công tác phân tích, đánh giá và ra quyết định. Việc đưa phần mềm vào vận hành góp phần chuẩn hóa dữ liệu theo tiêu chí đúng, đủ, sạch, sống, nâng cao hiệu quả quản trị, điều hành, đẩy mạnh cải cách hành chính và thực hiện mục tiêu chuyển đổi số của ngành Nội vụ.

Ra mắt phần mềm quản trị và điều hành dữ liệu số

Các đại biểu bấm nút ra mắt phần mềm Quản trị và điều hành dữ liệu số.

Tại hội nghị, cán bộ, công chức, viên chức Sở Nội vụ được tập huấn bồi dưỡng kiến thức về ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong quản trị, điều hành bằng dữ liệu số. Nội dung tập huấn tập trung vào vai trò, khả năng và những giới hạn của AI; hướng dẫn xây dựng câu lệnh (prompt) hiệu quả; ứng dụng AI trong công tác hành chính, phân tích, thống kê, tổng hợp dữ liệu; đồng thời trang bị kỹ năng kiểm soát chất lượng nội dung do AI tạo ra và bảo đảm an toàn, bảo mật dữ liệu trong quá trình sử dụng.

Minh Thuật - Trần Tuấn


Minh Thuật - Trần Tuấn

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Giám đốc Sở Nội vụ Phần mềm Trí tuệ nhân tạo Ban thường vụ tỉnh ủy ứng dụng AI dữ liệu số Cải cách hành chính Kiến thức phòng họp không giấy tờ Đại biểu
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