Phú Thọ đẩy mạnh chuyển đổi số trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc

Xác định chuyển đổi số là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm đổi mới phương thức hoạt động, thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Phú Thọ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, từng bước đưa công nghệ số vào công tác lãnh đạo, điều hành, quản lý và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Cán bộ Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh quản lý, theo dõi tiến độ thực hiện nhiệm vụ trên nền tảng số.

Hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp MTTQ Việt Nam hiện đã được kết nối, liên thông từ cấp tỉnh đến 148 xã, phường và trên trục liên thông văn bản quốc gia. Đến nay, 100% cán bộ cơ quan MTTQ tỉnh và 148 Ủy ban MTTQ cấp xã sử dụng hệ thống để gửi, nhận, xử lý, trình ký văn bản điện tử. Việc chuyển sang môi trường điện tử góp phần rút ngắn thời gian giải quyết công việc, giảm chi phí hành chính, bảo đảm thông tin trao đổi nhanh chóng, thông suốt giữa các cấp.

Điểm nhấn trong thực hiện chuyển đổi số là khai thác các phần mềm trên nền tảng Mặt trận số, trọng tâm là Cổng Mặt trận số 24/7. Nền tảng “Mặt trận số” gồm 5 nội dung chính: cơ sở dữ liệu online; tiếp nhận, xử lý kiến nghị của người dân; thư viện số cộng đồng; trợ lý ảo AI và báo cáo online. Việc đưa các công cụ này vào hoạt động từng bước tạo phương thức làm việc mới, trong đó dữ liệu trở thành nguồn lực phục vụ quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ.

Nếu số hóa văn bản, hồ sơ tạo nền tảng cho hoạt động điều hành thì ứng dụng công nghệ trong tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của Nhân dân trực tiếp thể hiện vai trò cầu nối của Mặt trận.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, hệ thống MTTQ các cấp đã tiếp nhận và xử lý dứt điểm 135 ý kiến, kiến nghị của Nhân dân. Thông qua nền tảng số, phản ánh của người dân được tiếp nhận, phân loại, chuyển đến cơ quan có thẩm quyền và theo dõi quá trình xử lý. Qua đó, Mặt trận có thêm công cụ nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, đồng thời nâng cao tính công khai, minh bạch trong giải quyết kiến nghị.

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt mô hình “Hòm thư số góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền” tại phường Hòa Bình.

Tại xã Lương Sơn, mô hình “Lắng nghe dân nói” thông qua mã QR và các nhóm Zalo, người dân có thể gửi ý kiến, phản ánh về giao thông, vệ sinh môi trường, đất đai, xây dựng, thủ tục hành chính... Mặt trận tiếp nhận, tổng hợp, chuyển cơ quan có thẩm quyền và theo dõi kết quả để phản hồi đến người dân. Nhiều vấn đề tại khu dân cư như hệ thống chiếu sáng, thoát nước, chỉnh trang cảnh quan được phản ánh, xử lý kịp thời.

Cùng với “Lắng nghe dân nói”, xã Lương Sơn triển khai mô hình “Làng chuyển đổi số”, hướng công nghệ đến từng hộ gia đình. Người dân được hỗ trợ đưa nông sản lên các nền tảng số, quảng bá sản phẩm qua livestream, từng bước mở rộng thị trường tiêu thụ. Những mô hình chuyển đổi số hoạt động hiệu quả cho thấy chuyển đổi số trong hoạt động Mặt trận không chỉ phục vụ quản lý mà còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế ở cơ sở.

Chuyển đổi số được các tổ chức thành viên MTTQ triển khai theo hướng thiết thực, phù hợp với từng nhóm đối tượng. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã cập nhật dữ liệu hơn 475.800 hội viên, tạo nền tảng quản lý và từng bước kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Tỉnh đoàn đẩy mạnh nâng cao năng lực số, an toàn Internet cho đoàn viên, thanh niên, học sinh. Hội Cựu chiến binh hoàn thành rà soát, chuẩn hóa, số hóa dữ liệu về tổ chức và hội viên. Hội Nông dân tỉnh xây dựng Đề án “Mô hình nông dân làm du lịch trải nghiệm văn hóa bản địa gắn với nông nghiệp sinh thái tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2026-2030”, gắn phát triển kinh tế nông thôn với ứng dụng công nghệ số.

Những cách làm trên cho thấy chuyển đổi số đang đi vào từng lĩnh vực hoạt động của Mặt trận, từ quản lý dữ liệu, điều hành công việc đến hỗ trợ đoàn viên, hội viên phát triển kinh tế và tăng cường tương tác với Nhân dân.

Tại hội nghị chuyên đề về công tác chuyển đổi số của MTTQ tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bùi Thị Minh yêu cầu các đơn vị tiếp tục tập huấn, nâng cao nhận thức, năng lực chuyển đổi số; khai thác hiệu quả 5 nội dung trên nền tảng Mặt trận số, bảo đảm dữ liệu được cập nhật đầy đủ, đồng bộ, minh bạch từ tỉnh đến cơ sở. MTTQ các cấp tiếp tục ứng dụng công nghệ số trong tiếp nhận, xử lý kiến nghị của người dân, phục vụ tiếp xúc cử tri và đối thoại với Nhân dân; mở rộng phần mềm báo cáo online, hạn chế báo cáo giấy và việc sử dụng nhóm Zalo để xử lý công việc chính thức.

Chuyển đổi số trong hệ thống MTTQ không chỉ là câu chuyện về công nghệ, mà quan trọng hơn là đổi mới tư duy, phương thức làm việc và cách thức kết nối với Nhân dân. Khi dữ liệu được chuẩn hóa, công việc được xử lý trên môi trường số và tiếng nói của người dân được tiếp nhận nhanh chóng, minh bạch, vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân của Mặt trận càng được phát huy. Đây là nền tảng để MTTQ tỉnh Phú Thọ tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn chuyển đổi số.

Phương Thanh