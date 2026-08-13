Vĩnh An đưa công nghệ số vào cuộc sống

Chuyển đổi số ở Vĩnh An đang hiện diện trong từng hồ sơ trực tuyến, văn bản điện tử và giao dịch không tiền mặt. Công nghệ giúp chính quyền vận hành nhanh, minh bạch, giảm thời gian, chi phí cho người dân, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Ứng dụng công nghệ số trong sinh hoạt chi bộ, góp phần đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng ở Vĩnh An.

Đổi mới trong vận hành

Nói về trải nghiệm giải quyết thủ tục hành chính tại Vĩnh An, chị Trần Tuyết Mai ấn tượng nhất với sự thay đổi trong cách nộp và theo dõi hồ sơ. Thay vì chuẩn bị nhiều bản giấy, đến trụ sở chờ làm thủ tục rồi tiếp tục đi lại để hỏi kết quả, nay chị có thể gửi hồ sơ qua mạng và theo dõi quá trình xử lý. Thông tin được cập nhật thường xuyên; khi gặp vướng mắc, chị được cán bộ hướng dẫn. “Bây giờ, tôi có thể nộp hồ sơ trên môi trường mạng, không phải in giấy tờ, không phải chờ đợi lâu như trước” - chị Mai chia sẻ.

Sự thuận tiện ấy bắt đầu từ thay đổi bên trong bộ máy. Khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động, lượng văn bản, hồ sơ và báo cáo tại Vĩnh An tăng mạnh. Cách xử lý thủ công vừa tốn thời gian, chi phí in ấn, vừa gây khó khăn cho việc kiểm tra tiến độ. Cấp ủy, chính quyền xã vì thế xác định chuyển đổi số là trách nhiệm của toàn hệ thống. Người đứng đầu trực tiếp chỉ đạo, ưu tiên nguồn lực và tháo gỡ vướng mắc về thiết bị, đường truyền, kinh phí.

Phương châm “6 rõ” - rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ thời gian, rõ kết quả, rõ trách nhiệm, được áp dụng trong giao và kiểm tra nhiệm vụ. Mỗi công việc đều có người phụ trách, thời hạn hoàn thành và kết quả cần đạt; khâu nào chậm, trách nhiệm thuộc về ai đều có thể nhận diện.

Từ Nghị quyết số 57-NQ/TW, xã triển khai Đề án 06, phong trào “Bình dân học vụ số”, ứng dụng “Sổ tay đảng viên điện tử” và chiến dịch “45 ngày đêm” tháo gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số. Mô hình “điều hành không giấy tờ” cũng được đưa vào hoạt động với hệ thống quản lý văn bản điện tử, chữ ký số, lịch công tác, họp trực tuyến và phần mềm giao việc. Văn bản được xử lý, phê duyệt, lưu trữ mà không phải luân chuyển qua nhiều tập hồ sơ giấy. Riêng 6 tháng đầu năm nay, Vĩnh An tiếp nhận trực tuyến 2.766 hồ sơ thuộc các lĩnh vực hộ tịch, chứng thực, đất đai, bảo trợ xã hội và đăng ký kinh doanh; cung cấp 434 dịch vụ công trực tuyến. Việc số hóa và tái sử dụng dữ liệu giúp người dân không phải nhiều lần kê khai cùng một thông tin. Quy trình được rút ngắn, còn tiến độ và trách nhiệm xử lý trở nên rõ ràng hơn.

Đưa công nghệ số đến gần người dân

Tại thôn Lực Điền, chi ủy viên tham gia Tổ công nghệ số cộng đồng, trực tiếp hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục trực tuyến. Với 456 hộ dân, cách “cầm tay chỉ việc” giúp những người chưa quen công nghệ biết cách đăng nhập, kê khai và gửi hồ sơ ngay trên thiết bị của mình. Anh Trần Quốc Đạt, người dân trong thôn, mong địa phương tiếp tục tăng cường hướng dẫn để bà con có thể sử dụng thành thạo các nền tảng số.

Từ nhu cầu của người dân cho thấy hạ tầng tốt mới chỉ là điều kiện ban đầu. Vùng phủ sóng 5G tại Vĩnh An đã đạt trên 80%, trong khi đầu năm 2025, địa bàn chưa có sóng 5G. Tuy nhiên, không ít người cao tuổi và người dân nông thôn vẫn lúng túng khi sử dụng định danh điện tử, nộp hồ sơ hoặc thanh toán trực tuyến. Từ ngày 1/7/2025, cán bộ, đoàn viên, hội viên tại cơ sở thường xuyên hỗ trợ người dân sử dụng tài khoản định danh điện tử, dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số và các ứng dụng thiết yếu. Việc hướng dẫn được thực hiện theo từng thao tác cụ thể, giúp người dân dần tự làm thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào cán bộ tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ.

Công nghệ cũng được đưa vào sinh hoạt và buôn bán qua các mô hình “Gia đình số”, “Chợ số - Chợ thanh toán không dùng tiền mặt”. Trong gia đình, người thành thạo công nghệ hỗ trợ người còn hạn chế kỹ năng; tại chợ, mã QR tạo thêm lựa chọn thanh toán cho cả người bán lẫn người mua. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Nguyễn Văn Thời cho biết, địa phương đã xây dựng kế hoạch hành động cho giai đoạn tiếp theo, lấy hiệu quả thực tế và sự hài lòng của người dân làm căn cứ đánh giá. Xã ưu tiên nguồn lực nâng cấp hạ tầng số, mở rộng băng thông và hoàn thiện các cơ sở dữ liệu thiết yếu.

Từ đổi mới cách điều hành đến hỗ trợ người dân sử dụng công nghệ, Vĩnh An đang đưa chuyển đổi số vào từng công việc cụ thể. Khi chính quyền vận hành hiệu quả và người dân thực sự được hưởng lợi, công nghệ số sẽ trở thành lực đẩy cho sự phát triển của địa phương.

Hương Giang