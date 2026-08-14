Liên Minh tăng cường chuyển đổi số

Với phương châm “rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm, rõ hiệu quả”, Đảng ủy, UBND xã Liên Minh đã lựa chọn đúng và trúng các khâu then chốt trong chuyển đổi số. Không chỉ nâng cao năng lực quản trị trên môi trường điện tử, địa phương còn tạo chuyển biến sâu rộng từ nhận thức đến hành động của cấp ủy Đảng, chính quyền và Nhân dân.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Liên Minh hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục hành chính nhanh chóng, hiệu quả.

Hiệu quả từ chính quyền số tại địa phương đã thu hẹp đáng kể khoảng cách giữa cơ quan nhà nước với Nhân dân. Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã, quy trình giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) được vận hành khoa học trên môi trường điện tử.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, toàn xã tiếp nhận 1.332 hồ sơ TTHC, trong đó, tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến đạt 99,63%; 100% hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn; tỷ lệ số hóa hồ sơ đầu vào đạt 98,8%; số hóa kết quả đạt 100%. Mức độ hài lòng của người dân trên Cổng dịch vụ công quốc gia đạt điểm tuyệt đối 18/18.

Bà Hà Thị Kim Dung - Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công chia sẻ: “Việc đẩy mạnh số hóa và tái sử dụng dữ liệu giúp giảm tối đa giấy tờ, tiết kiệm chi phí và thời gian cho công dân. Cán bộ, công chức luôn chủ động hỗ trợ, giải thích chu đáo, bảo đảm mục tiêu cung cấp thông tin một lần, nâng cao mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp”.

Công tác chuyển đổi số trong Đảng được lan tỏa qua Phong trào “Bình dân học vụ số”. Địa phương đã tổ chức 5 hội nghị tuyên truyền, hướng dẫn thực hành dịch vụ công trực tuyến tại 18/18 khu dân cư.

Đồng chí Quyền Mạnh Cường - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã khẳng định: “Đảng ủy luôn chú trọng phát huy vai trò nòng cốt của từng cán bộ, đảng viên trong việc “cầm tay chỉ việc” cho Nhân dân. Nhờ làm tốt dân vận số, sự hưởng ứng của cộng đồng đã trở thành nguồn lực quan trọng giúp địa phương hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội”.

Một bước đột phá mang tính lan tỏa cao tại Liên Minh là triển khai mô hình “Bình dân học vụ số” gắn với chi trả trợ cấp không dùng tiền mặt. Huy động sức mạnh của 18 Tổ công nghệ số cộng đồng cùng lực lượng Công an xã, phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người” đã phát huy tác dụng rõ rệt.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, xã đã hỗ trợ mở 23 tài khoản thanh toán điện tử, hướng dẫn 601 trường hợp chuyển sang nhận trợ cấp qua ngân hàng. Đến nay, có 763/1.431 đối tượng bảo trợ xã hội nhận trợ cấp qua tài khoản, đạt 53,3%; tỷ lệ chi trả qua tài khoản cho người có công đạt trên 70%. Tỷ lệ công dân kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2 đạt 71,3%.

Là người thụ hưởng tiện ích, bà Lê Thị Thanh (thôn 4 Đỗ Sơn) chia sẻ: “Trước đây tôi sợ giao dịch điện tử phức tạp. Nhờ lực lượng cơ sở đến tận nhà cầm tay chỉ việc, giờ tôi đã tự thao tác trên điện thoại. Việc nhận trợ cấp hay làm TTHC thuận tiện hơn rất nhiều”.

Công an xã Liên Minh thu nhận hồ sơ cấp Căn cước và định danh mức 2 cho trẻ từ 6–14 tuổi.

Nỗ lực chuyển đổi số toàn diện đã tạo động lực, thúc đẩy kinh tế - xã hội. 6 tháng đầu năm 2026, tổng thu ngân sách trên địa bàn xã đạt hơn 106 tỷ đồng, đạt 75,6% kế hoạch năm; xã có 74 doanh nghiệp hoạt động ổn định; 100% trường học đạt chuẩn quốc gia; 100% người dân dùng nước sạch và rác thải sinh hoạt được thu gom, xử lý. Chương trình OCOP ghi nhận 4 sản phẩm (2 sản phẩm 3 sao, 2 sản phẩm 4 sao).

Đây là tiền đề để Liên Minh rà soát các tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2026-2030, quyết tâm đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao; khẳng định quyết tâm chính trị của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã, bởi khi “ý Đảng hợp lòng dân”, chuyển đổi số chính là nguồn sức mạnh nội sinh to lớn đưa địa phương bứt phá, xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.

Ngọc Thắng