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Xã Xuân Lãng tổ chức lễ cầu siêu tưởng niệm, tri ân các anh hùng liệt sĩ

Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), ngày 19/7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Xuân Lãng, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã tổ chức lễ cầu siêu tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đang an nghỉ tại 4 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn. Tham dự buổi lễ có các đồng chí lãnh đạo địa phương cùng đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên thanh niên, thân nhân các gia đình liệt sĩ và Nhân dân trên địa bàn.

Xã Xuân Lãng tổ chức lễ cầu siêu tưởng niệm, tri ân các anh hùng liệt sĩĐồng chí Nguyễn Văn Độ - Bí thư Đảng ủy xã Xuân Lãng dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại lễ cầu siêu năm 2026.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu đã thực hiện nghi thức dâng hương, dâng hoa, dành một phút mặc niệm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

Xã Xuân Lãng tổ chức lễ cầu siêu tưởng niệm, tri ân các anh hùng liệt sĩXã Xuân Lãng tổ chức lễ cầu siêu tưởng niệm, tri ân các anh hùng liệt sĩĐông đảo cán bộ, Nhân dân, đoàn viên thanh niên và thân nhân liệt sĩ tham dự lễ cầu siêu.

Tiếp đó, các chư tôn đức tăng ni đã cử hành nghi lễ cầu siêu theo nghi thức Phật giáo, cầu nguyện cho anh linh các anh hùng liệt sĩ được siêu sinh tịnh độ, quốc thái dân an, Nhân dân ấm no, hạnh phúc.

Không gian linh thiêng của buổi lễ và lời kinh cầu nguyện đã góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn, giáo dục truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” trong mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân.

Lễ cầu siêu cũng là dịp để ôn lại truyền thống đấu tranh cách mạng vẻ vang của dân tộc, nhắc nhở thế hệ hôm nay tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, đoàn kết, nỗ lực học tập, lao động và cống hiến, góp phần xây dựng quê hương Xuân Lãng ngày càng phát triển.

Xã Xuân Lãng tổ chức lễ cầu siêu tưởng niệm, tri ân các anh hùng liệt sĩCác đại biểu thắp nén hương thơm lên từng phần mộ liệt sĩ, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với những người đã cống hiến tuổi xuân cho độc lập, tự do của dân tộc.

Hoàng Thủy


Hoàng Thủy

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng MTTQ Việt Nam HĐND UBND Anh hùng Đoàn viên thanh niên Ngày thương binh liệt sĩ Dâng hương tưởng niệm Nhân dân Thống nhất đất nước cầu siêu
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