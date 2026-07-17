Kinh tế
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

6 tháng, Phú Thọ đã đưa vào sử dụng gần 5.000 căn nhà ở xã hội

Trong 6 tháng đầu năm 2026, tỉnh Phú Thọ đã đưa vào sử dụng 4.972 căn nhà ở xã hội, góp phần đáp ứng nhu cầu nhà ở của người dân, nhất là người thu nhập thấp và công nhân lao động.

6 tháng, Phú Thọ đã đưa vào sử dụng gần 5.000 căn nhà ở xã hội&nbsp;Khu nhà ở xã hội Minh Phương, phường Nông Trang.

Theo Sở Xây dựng, đến hết quý II/2026, toàn tỉnh có 30 dự án nhà ở xã hội được triển khai với quy mô 23.711 căn hộ. So với quý I, số căn hộ đã hoàn thành và đưa vào sử dụng tăng thêm 256 căn, cho thấy nhiều dự án đang được đẩy nhanh tiến độ.

Thực hiện Đề án phát triển ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội theo chỉ đạo của Chính phủ, tỉnh Phú Thọ đang tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tiến độ đầu tư của các dự án nhà ở xã hội. Trong 6 tháng đầu năm, tỉnh đã khởi công 4 dự án với tổng quy mô 2.310 căn. Dự kiến từ nay đến cuối năm sẽ tiếp tục khởi công thêm 10 dự án, cung cấp 6.916 căn.

Đáng chú ý, trong khoảng 1 năm qua, Phú Thọ đã chấp thuận chủ trương đầu tư 13 dự án nhà ở xã hội và khởi công 9 dự án, góp phần mở rộng quỹ nhà ở phục vụ nhu cầu an cư của người dân. Theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, đến năm 2030, Phú Thọ phải hoàn thành 64.400 căn nhà ở xã hội.

Thời gian tới, Sở Xây dựng sẽ tiếp tục phối hợp với các địa phương và chủ đầu tư tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án, phấn đấu hoàn thành mục tiêu 14.460 căn nhà ở xã hội trong năm 2026 theo kế hoạch đã đề ra. Từ đó, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống và thúc đẩy phát triển đô thị bền vững trên địa bàn tỉnh.

Hoài Vũ


Hoài Vũ

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Nhà ở xã hội Dự án phường Nông Trang tỉnh Phú Thọ Đẩy nhanh tiến độ Thủ tướng chính phủ Công nhân lao động Phát triển đô thị Căn hộ An sinh xã hội
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Phát triển kinh tế tập thể ở Minh Đài

Phát triển kinh tế tập thể ở Minh Đài
2026-07-16 16:09:00

baophutho.vn Phát huy lợi thế về điều kiện tự nhiên và vùng nguyên liệu nông, lâm sản phong phú, xã Minh Đài đang chú trọng phát triển kinh tế tập thể, coi...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long