6 tháng, Phú Thọ đã đưa vào sử dụng gần 5.000 căn nhà ở xã hội

Trong 6 tháng đầu năm 2026, tỉnh Phú Thọ đã đưa vào sử dụng 4.972 căn nhà ở xã hội, góp phần đáp ứng nhu cầu nhà ở của người dân, nhất là người thu nhập thấp và công nhân lao động.

Khu nhà ở xã hội Minh Phương, phường Nông Trang.

Theo Sở Xây dựng, đến hết quý II/2026, toàn tỉnh có 30 dự án nhà ở xã hội được triển khai với quy mô 23.711 căn hộ. So với quý I, số căn hộ đã hoàn thành và đưa vào sử dụng tăng thêm 256 căn, cho thấy nhiều dự án đang được đẩy nhanh tiến độ.

Thực hiện Đề án phát triển ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội theo chỉ đạo của Chính phủ, tỉnh Phú Thọ đang tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tiến độ đầu tư của các dự án nhà ở xã hội. Trong 6 tháng đầu năm, tỉnh đã khởi công 4 dự án với tổng quy mô 2.310 căn. Dự kiến từ nay đến cuối năm sẽ tiếp tục khởi công thêm 10 dự án, cung cấp 6.916 căn.

Đáng chú ý, trong khoảng 1 năm qua, Phú Thọ đã chấp thuận chủ trương đầu tư 13 dự án nhà ở xã hội và khởi công 9 dự án, góp phần mở rộng quỹ nhà ở phục vụ nhu cầu an cư của người dân. Theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, đến năm 2030, Phú Thọ phải hoàn thành 64.400 căn nhà ở xã hội.

Thời gian tới, Sở Xây dựng sẽ tiếp tục phối hợp với các địa phương và chủ đầu tư tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án, phấn đấu hoàn thành mục tiêu 14.460 căn nhà ở xã hội trong năm 2026 theo kế hoạch đã đề ra. Từ đó, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống và thúc đẩy phát triển đô thị bền vững trên địa bàn tỉnh.

Hoài Vũ