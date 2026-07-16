Phát triển kinh tế tập thể ở Minh Đài

Phát huy lợi thế về điều kiện tự nhiên và vùng nguyên liệu nông, lâm sản phong phú, xã Minh Đài đang chú trọng phát triển kinh tế tập thể, coi đây là động lực quan trọng để nâng cao giá trị sản phẩm, xây dựng thương hiệu OCOP, mở rộng thị trường tiêu thụ và tăng thu nhập cho người dân.

Minh Đài hiện là một trong bốn xã có diện tích chè lớn nhất tỉnh với hơn 2.263 ha chè đang trong thời kỳ thu hoạch, năng suất bình quân đạt 135,6 tạ/ha/năm, sản lượng khoảng 25.740 tấn/năm. Từ lợi thế này, trên địa bàn đã hình thành nhiều hợp tác xã (HTX), tổ hợp tác và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, chế biến, kinh doanh chè như HTX Sản xuất và chế biến chè Hoàng Văn, Tổ hợp tác sản xuất chè Kính Nữ Hoàng Văn, Công ty TNHH ABGT Phú Thọ, Công ty TNHH TEA PARIS Việt Nam...

Ông Đặng Đức Nam - Giám đốc HTX Sản xuất và chế biến chè Hoàng Văn (mặc áo tím), xã Minh Đài cùng thành viên HTX kiểm tra mức độ sinh trưởng của cây chè áp dụng sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP.

Ông Đặng Đức Nam - Giám đốc HTX Sản xuất và chế biến chè Hoàng Văn cho biết, việc tập hợp các hộ trồng chè tham gia HTX giúp hình thành vùng nguyên liệu tập trung với quy trình sản xuất thống nhất, thuận lợi trong áp dụng tiến bộ kỹ thuật, nâng cao chất lượng sản phẩm và bảo đảm sự đồng đều trong chế biến. Đây cũng là cơ sở để xây dựng, giữ vững uy tín và thương hiệu chè của HTX trên thị trường.

Hiện xã Minh Đài có 14 HTX, trong đó 13 HTX đang hoạt động hiệu quả. Không chỉ phát triển sản phẩm chè, nhiều HTX còn khai thác lợi thế của vùng trung du, miền núi để phát triển các sản phẩm đặc trưng như HTX Nuôi ong mật Mường Vác, HTX Chăn nuôi, sản xuất và chế biến gà ủ muối Tân Sơn, HTX Dịch vụ nông nghiệp Mỹ Thuận với các sản phẩm mật ong, rau xanh...

Nhiều sản phẩm đã được công nhận đạt chuẩn OCOP như chè Kính Nữ của Tổ hợp tác sản xuất chè Kính Nữ Hoàng Văn; gà ủ muối của HTX Chăn nuôi, sản xuất và chế biến gà ủ muối Tân Sơn; mật ong rừng của HTX Dịch vụ nông nghiệp Mỹ Thuận. Các sản phẩm OCOP không chỉ góp phần nâng cao giá trị nông sản mà còn từng bước khẳng định thương hiệu đặc sản của địa phương.

Theo ông Trần Văn Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc HTX Chăn nuôi, sản xuất và chế biến gà ủ muối Tân Sơn, điều kiện tự nhiên của Minh Đài rất phù hợp phát triển chăn nuôi gà đồi. Tuy nhiên, nếu chỉ bán gà thương phẩm thì giá trị gia tăng không cao và dễ chịu tác động của thị trường. Vì vậy, HTX đã đầu tư dây chuyền chế biến sâu để nâng cao giá trị sản phẩm, đa dạng hóa mặt hàng, đồng thời tạo việc làm ổn định cho lao động địa phương.

Đầu tư chế biến sâu giúp HTX Chăn nuôi, sản xuất và chế biến gà ủ muối Tân Sơn nâng cao được giá trị sản phẩm và tạo việc làm cho nhiều lao động tại địa phương.

Đánh giá về định hướng phát triển kinh tế tập thể trong thời gian tới, ông Nguyễn Trọng Phương- Trưởng phòng Kinh tế xã Minh Đài cho rằng, đối với địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số, phát triển kinh tế tập thể là giải pháp hiệu quả nhằm thay đổi phương thức sản xuất nhỏ lẻ, từng bước hình thành sản xuất hàng hóa.

Theo ông Phương, khi tham gia HTX, người dân có điều kiện tiếp cận khoa học kỹ thuật, học hỏi kinh nghiệm sản xuất, liên kết tiêu thụ sản phẩm, hạn chế tình trạng bị thương lái ép giá hoặc rơi vào cảnh “được mùa, mất giá”. Tuy nhiên, cùng với sự hỗ trợ của chính quyền, các HTX cũng cần chủ động xác định sản phẩm chủ lực, xây dựng chiến lược phát triển thị trường, tăng cường liên kết với các thành viên và với các HTX khác nhằm mở rộng quy mô sản xuất, đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao sức cạnh tranh.

Để kinh tế tập thể phát triển tương xứng với tiềm năng, xã Minh Đài tiếp tục khuyến khích các HTX tăng cường liên kết với doanh nghiệp, nhà khoa học, cơ quan quản lý và người sản xuất; hỗ trợ kết nối với các doanh nghiệp chế biến, tiêu thụ nông sản. Đồng thời, địa phương vận động các hộ gia đình, cá nhân thành lập các tổ hợp tác, HTX dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp như cơ giới hóa, thu hoạch, bảo quản, chế biến và tiêu thụ sản phẩm.

Cùng với việc triển khai hiệu quả các chính sách chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi và xây dựng nông thôn mới, các HTX trên địa bàn đang góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho thành viên, tạo nền tảng để Minh Đài phát huy lợi thế nông nghiệp hàng hóa, hướng tới phát triển bền vững.

Quân Lâm