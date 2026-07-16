Khởi sắc kinh tế từ mô hình nuôi cá tầm

Giữa những triền núi xanh của xã Tam Sơn, nơi có dòng nước từ thác Bay, quanh năm mát lạnh, mô hình kinh tế nuôi cá tầm tưởng chỉ phù hợp với vùng cao Tây Bắc lại đang mang đến hướng phát triển kinh tế mới cho người dân nơi đây.

Xã Tam Sơn nằm trên sườn dãy Sáng Sơn, được thiên nhiên ưu đãi với hệ thống suối đầu nguồn trong lành, đặc biệt là thác Bay - dòng thác quanh năm duy trì nhiệt độ nước khoảng 20 độ C.

Điều kiện khí hậu và nguồn nước này phù hợp để phát triển các loài thủy sản nước lạnh, trong đó có cá tầm - đối tượng nuôi vốn đòi hỏi yêu cầu khắt khe về môi trường.

Từ năm 2020, ông Nguyễn Ngọc Chi, xã Tam Sơn đã mở trang trại nuôi cá tầm rộng hơn 6.000 m2 ngay dưới chân thác Bay.

Trang trại có hơn 10 bể nuôi với nhiều lứa cá khác nhau, từ cá giống, cá thương phẩm đến đàn cá bố mẹ phục vụ sản xuất trứng.

Sau nhiều năm vận hành thử nghiệm, cá tầm phát triển tốt nhờ điều kiện tự nhiên thuận lợi. Gia đình ông Chi quyết định đầu tư trang trại với số lượng lớn, đồng thời, chú trọng hệ thống cấp nước luôn sạch, giàu ôxy và duy trì nhiệt độ ổn định từ 18-22 độ C.

Nguồn nước từ thác Bay được dẫn liên tục vào các bể nuôi và cũng được xả ra với lưu lượng tương ứng nhằm duy trì nhiệt độ, lượng ôxy hòa tan và độ sạch của môi trường nước. Đây là yếu tố quyết định chất lượng thịt cá.

Nhờ tuân thủ nghiêm ngặt quy trình kỹ thuật, đàn cá của gia đình ông Chi phát triển khỏe mạnh, tỷ lệ sống cao. Hiện cá thương phẩm được bán với nhiều mức giá tùy trọng lượng, dao động từ khoảng 250.000 - 500.000 đồng/kg. Mỗi năm, gia đình thu lãi trên 300 triệu đồng.

Nhờ nuôi cá tầm mang lại hiệu quả kinh tế cao, gia đình ông Chi có điều kiện phát triển thêm dịch vụ nhà hàng với những món ăn đa dạng từ cá tầm và tạo việc làm thường xuyên cho 5 lao động địa phương với thu nhập bình quân từ 5-7 triệu đồng/người/tháng.

Mô hình nuôi cá tầm gia đình ông Chi trở thành mô hình đầu tiên trên địa bàn xã bước đầu đã chứng minh hiệu quả rõ nét cả về kinh tế và khả năng khai thác lợi thế tự nhiên của địa phương.

Từ thành công của mô hình, xã đang khuyến khích người dân và doanh nghiệp nghiên cứu phát triển các loại thủy sản nước lạnh phù hợp với điều kiện tự nhiên, góp phần đưa vùng đất Tam Sơn từng bước phát huy hiệu quả tiềm năng, tạo động lực phát triển bền vững cho địa phương.

Lê Minh