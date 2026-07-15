Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Tam Dương giải ngân gần 114 tỷ đồng vốn tín dụng chính sách

Từ đầu năm đến nay, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Tam Dương đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các tổ chức nhận ủy thác triển khai hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách. Nhờ đó, nguồn vốn ưu đãi được giải ngân kịp thời, đúng đối tượng, góp phần hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo việc làm và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.

Cán bộ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Tam Dương giải ngân vốn vay cho các đối tượng đúng quy định.

Đến hết tháng 6/2026, tổng nguồn vốn do Phòng Giao dịch quản lý đạt gần 734 tỷ đồng, tăng gần 28 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, nguồn vốn cân đối từ Trung ương đạt gần 498 tỷ đồng; nguồn vốn huy động tại địa phương đạt hơn 85 tỷ đồng; nguồn vốn nhận ủy thác từ ngân sách địa phương đạt hơn 150 tỷ đồng. Đáng chú ý, nguồn vốn huy động tiết kiệm dân cư đạt gần 65 tỷ đồng, bằng 120,1% kế hoạch năm.

Tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn đạt gần 733 tỷ đồng với hơn 11.100 khách hàng còn dư nợ, tăng gần 27,5 tỷ đồng so với đầu năm, đạt 95,3% kế hoạch năm 2026. Trong 6 tháng đầu năm, đơn vị đã giải ngân gần 114 tỷ đồng cho khách hàng vay vốn, bảo đảm nguồn vốn được sử dụng đúng mục đích, phát huy hiệu quả.

Cùng với việc triển khai hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách, Phòng Giao dịch NHCSXH Tam Dương đã thực hiện chương trình cho vay đối với người sau cai nghiện ma túy theo Quyết định số 08/2026/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Đến nay, đơn vị đã giải ngân cho 2 khách hàng với tổng số tiền 200 triệu đồng, tạo điều kiện để người vay phát triển sản xuất, kinh doanh, ổn định cuộc sống và tái hòa nhập cộng đồng.

Thời gian tới, Phòng Giao dịch NHCSXH Tam Dương tiếp tục phối hợp với các địa phương rà soát nhu cầu vay vốn của các đối tượng thụ hưởng, đẩy nhanh tiến độ giải ngân các chương trình tín dụng chính sách, nâng cao chất lượng tín dụng, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2026, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới.

Thúy Hường