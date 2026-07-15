Giá cả thị trường ngày 15/7/2026

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STT
Hàng hóa
Giá bán
1
Rau muống nước
5.000 đồng/400g
2
Rau cần tàu (cần ta)
5.400 đồng/100g
3
Cà chua beef (4-8 trái/kg)
25.900 đồng/500g
4
Đậu cove
16.600 đồng/250g
5
Bột ngọt Meizan gói
33.000 đồng/Gói 400g
6
Bột canh Vifon gói
13.300 đồng/Gói 450g
7
Bơ thực vật Tường An hũ
11.000 đồng/Hũ 80g
8
Tiêu đen hạt gói
20.000 đồng/Gói 50g
9
Bánh tráng dừa nướng Phương Nguyên
11.000 đồng/Gói 70g
10
Mì trứng sợi lớn Safoco gói
34.000 đồng/Gói 500g
11
Trà ô long túi lọc Phúc Long hộp 50g
42.000 đồng/25 gói 2g
12
Ngũ cốc dinh dưỡng VinaCafé B'fast bịch
67.500 đồng/Bịch 500g
13
Chai Sữa trái cây Nutriboost hương cam
117.000 đồng/6 chai 1 lít
14
Tắc xí muội Thanh Bình
54.000 đồng/Hũ 900g
15
Bánh gấu chà bông Karo Richy túi 100g
25.000 đồng/5 gói 20g
Kết Đoàn
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