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Hoạt động xuất nhập khẩu duy trì đà tăng trưởng tích cực

Trong 6 tháng đầu năm 2026, hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, phản ánh xu hướng phục hồi và mở rộng sản xuất, kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp. Kết quả này cho thấy năng lực sản xuất và sức cạnh tranh của nền kinh tế địa phương đang từng bước được củng cố, nhất là ở khu vực công nghiệp chế biến, chế tạo và các doanh nghiệp có hoạt động xuất khẩu chủ lực.

Hoạt động xuất nhập khẩu duy trì đà tăng trưởng tích cựcSản xuất chè đen xuất khẩu tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển trà UT, xã Thanh Ba.

Theo ước tính, kim ngạch xuất khẩu 6 tháng đầu năm đạt 22,04 tỷ USD, bằng 55,8% kế hoạch năm; kim ngạch nhập khẩu đạt 26,73 tỷ USD, bằng 67,7% kế hoạch. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt khoảng 48,77 tỷ USD.

Việc kim ngạch xuất khẩu duy trì mức tăng trưởng khá trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động cho thấy khả năng thích ứng và tận dụng hiệu quả các cơ hội từ thị trường quốc tế của doanh nghiệp trên địa bàn. Đồng thời, kim ngạch nhập khẩu tăng cao phản ánh nhu cầu nhập khẩu nguyên, vật liệu, máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất tiếp tục gia tăng, tạo tiền đề cho hoạt động sản xuất, xuất khẩu trong những tháng cuối năm.

Với kết quả đạt trên 50% kế hoạch năm đối với xuất khẩu và gần 68% kế hoạch đối với nhập khẩu, hoạt động xuất nhập khẩu được kỳ vọng sẽ tiếp tục là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2026.

Khánh Duy


Khánh Duy

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Kim ngạch xuất nhập khẩu Kim ngạch xuất khẩu Cộng đồng doanh nghiệp Kế hoạch Tăng trưởng kinh tế Phát triển kinh tế Thanh Ba Kinh tế thế giới Phản ánh Kết quả
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